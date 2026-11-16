El clásico entre Aguada y Goes, que terminó con victoria del misionero 87-84 en el Palacio Peñarol tras un triple agónico de Juan Ducasse, tuvo este lunes su resolución disciplinaria tras los incidentes. El Tribunal de Penas dio a conocer las sanciones por los incidentes registrados en la previa y durante el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). La resolución llama la atención porque, pese a las sanciones económicas, no hubo quita de puntos para ninguno de los dos equipos, algo que la LUB suele tomar como medida de sanción.

Aguada recibió una multa de 21.000 unidades indexadas. De ese total, 15.000 UI corresponden a la infracción al artículo 101.2, literal b, del Código Disciplinario Deportivo, que además determinó la obligación de disputar un partido sin público local. Las 6.000 UI restantes responden a una infracción al artículo 110.2 del código y al Protocolo de Seguridad de la Federación Uruguaya de Basket-Ball.

Goes, por su parte, fue sancionado con dos multas: 8.000 UI por infracción al artículo 101.2, literal b, y otras 4.000 UI por incumplimiento del artículo 102, literal c, del Código Disciplinario Deportivo.

El aguatero esta semana visitará en Villa Biarritz a Biguá el martes a las 21.30. A la misma hora, pero el jueves, Goes volverá al Palacio Peñarol, esta vez para medirse con el carbonero.