Goes se impuso 87-84 a Aguada en el Palacio Peñarol, en partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga Uruguaya. Ambos equipos llegaban con récord de 3-1, y ahora los dirigidos por Marcelo Signorelli sacan ventaja y se mantienen en la parte alta de la tabla, por detrás de Biguá y Malvín, tras volver a un triunfo clásico después de mucho tiempo.

El misionero se lo quedó en la última. Había sacado ventaja en el tercer cuarto, después de un primer tiempo muy parejo, pero Aguada, que tuvo a Santiago Vidal como figura, se repuso en el último cuarto y llegó a empatarlo, pero un triple de Juan Ignacio Ducasse sacó la ventaja definitiva para el festejo de Goes.

No tan tranquilo

El partido arrancó intenso. Goes impuso el ritmo de juego, con un ataque comandado desde el inicio por Tyrell Johnson, que mostró que estaba con la mano caliente con un par de triples, secundado luego por los aportes de Donte Ingram y, crecientemente con el correr de los minutos, de Manuel Mayora.

Aguada, que cuando pudo quiso bajarle el ritmo al partido y dejar correr el reloj de posesión, se mantuvo a tiro en el primer tiempo con los tiros abiertos de Vidal, de los que mejor entró en el partido de los aguateros, y de Davaunta Thomas, que propiciaron el trámite golpe a golpe en el primer cuarto. En el segundo, bajó el porcentaje de acierto de ambos desde el campo, pero el misionero dominó en la pintura y empezó a sacar la primera diferencia para irse al descanso 5 arriba.

Mayora venía en ascenso en el partido y en el tercer cuarto se despegó para liderar en los mejores minutos de Goes, que tuvo un parcial de 10-1 en el arranque del complemento y llegó a estirar la ventaja a un máximo de 14 puntos. Con los aportes ofensivos cruciales de Joaquín Rodríguez y Matías Espinosa desde el banco, y con la aparición puntual de Jamil Wilson, que no había aparecido en el partido y metió un triple y un doble consecutivos, Aguada volvió a meterse en partido y se fue al último cuarto otra vez 5 abajo.

La intensidad, el cansancio y las condiciones propias de un clásico volvieron algo más desprolijo y cerrado el último cuarto, con varias pérdidas no forzadas y poca efectividad en el aro. Goes estaba más errático, pero embocó triples importantes para mantenerse arriba, incluyendo uno de Ja'heim Hudson, que completó su doble doble —10 puntos, 10 rebotes—, pero fue una baja sensible en el tramo final tras su quinta falta.

Wilson apareció definitivamente en el cierre del juego y Pepo Vidal se consolidó como la gran figura del equipo, para mantener en partido a Aguada, que lo empató con un doble suyo a falta de dos posesiones. En la última, Goes defendió bien, la robó y la subió para que Ducasse metiera un triple heroico, que entró dejando 8 décimas en el reloj, las suficientes para que Wilson buscara el empate con el último tiro, que quedó corto.