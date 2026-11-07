Leonardo Fernández volvió con “buenas sensaciones” de su puesta a punto en España

El jugador de Peñarol, que no juega desde abril por su lesión en la rodilla, habló tras su visita a la clínica Olympia en Madrid.

Este sábado, Leonardo Fernández volvió al país tras su viaje a Madrid, España, donde realizó lo que llamó una “puesta a punto” en la recta final de su recuperación, directamente en la clínica Olympia, donde fue operado el 21 de abril, un par de semanas después de la incidencia en el partido por la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe en la que sufrió la rotura del ligamento cruzado.

“Sirvió de mucho, me vine con muy buenas sensaciones del trabajo”, dijo Fernández en diálogo con algunos medios que lo recibieron en su arribo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. “Me vine muy bien, muy tranquilo”, resumió.

El trabajo que realizó Fernández en sus días en Madrid incluyó equipamiento biomecánico especializado que no está disponible en Uruguay y controles con el especialista que lo operó, el médico Manuel Leyes, que se suman a las evaluaciones con el trabajo de la sanidad de Peñarol.

Consultado sobre si tiene el alta médica, Fernández respondió: “No, pero no iba a buscar eso, el alta no me la dan ellos, para algo están Daniel [Zarrillo] y el cuerpo médico del club; sería una falta de respeto además hacer eso”. Aclaró que “nunca fue algo que saliera de nosotros decir que el alta la iban a dar ellos”, e insistió: “El alta la da el médico de Peñarol, que es Daniel, y yo confío en el cuerpo médico de nosotros, así que estoy tranquilo. No iba a buscar el alta, iba a hacer una puesta a punto”.

¿Llega para las finales?

La gran incógnita sobre su vuelta a las canchas se mantiene. “En ese sentido vengo con lo mismo que me fui, porque no iba a buscar algo como que me digan ‘sí, podés jugar’. Iba a hacer una puesta a punto, a aprovechar la maquinaria”, señaló. “Peñarol se puso a disposición con todo ese tema, así que para mí es mejor porque mi recuperación va a ser óptima seguramente, entonces eso es lo que buscamos en esto, que sea la recuperación buena y que, llegado el momento, todo esté en su lugar para poder rendir”, agregó.

Lógicamente, ganas no le faltan. “Siempre tuve esas ganas de poder estar, ni que hablar, eso a cualquiera le pasa, pero, más allá de las ganas, sabiendo el tiempo y todo lo demás, estaba viendo el tema de cuánto tiempo llevaba; llevo ya siete meses, es mucho tiempo, pero me falta un poquito más y agarrar un par de cositas para terminar de pulir esa recuperación”, dijo.

Sobre el momento actual del equipo de Diego Aguirre, Fernández consideró que “no somos los peores ahora ni los mejores cuando nos fue bien”. El 10 mirasol también se refirió a la concentración especial que atraviesa el plantel en Solanas, a las puertas de la definición del campeonato: “Se puede decir que la decisión está bien. Cada uno va a tener su opinión, pero mientras sea para el bien de nosotros y terminemos consiguiendo el objetivo, cualquier decisión va a estar bien”, expresó.