El futbolista de Peñarol fue intervenido este martes en España, con el mismo médico que operó a Nahuel Herrera a principios de año; la recuperación le demandará entre seis y ocho meses.

Leonardo Fernández viajó este lunes a España y fue operado el martes, un día antes de lo previsto. La figura de Peñarol fue intervenido finalmente por una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, en la clínica Olympia de Madrid por el doctor Miguel Leyes. El futbolista tiene un postoperatorio de diez días en España, con un primer control el día miércoles. Será baja entre seis y ocho meses, los tiempos de recuperación tienen cierta lógica pero dependen de la recuperación individual.

El conocido médico ha operado entre otras estrellas del fútbol como Zinedine Zidane, Luca Modric, Jude Bellingham, Eder Militao y Thibaut Courtois, entre otros. También fue el encargado de operar a Nahuel Herrera por una luxación de hombro en el inicio del año.

Marcelo Solomita, directivo de Peñarol que señaló haber viajado por su cuenta para acompañar al futbolista mirasol, señaló que: “Tal vez hubo un vaivén con respecto a la información sobre la lesión. Primero se informó una cosa; después, otra. En Peñarol se tiene la política de, en todo el tema de lesiones, manejarlo en la interna. Cuando Daniel Zarrillo, nuestro jefe de sanidad, vio las imágenes, constató la lesión y después las compartimos con el doctor Leyes”.

En cuanto a Fernández, Solomita destacó en radio Carve Deportiva que “Está muy bien. Obviamente con la pena de la lesión pero ya pensando en el futuro, está pensando en volver rápido; se tiene fe para volver antes del tiempo previsto”.

Va por barrios

La de Fernández, más allá de ser la figura de Peñarol, no es la única lesión que diezma al equipo de la Fiera Diego Aguirre. Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Javier Cabrera siguen cursando sus respectivas recuperaciones, de diferente entidad. El Cangrejo retomará los entrenamientos a la par del plantel en la semana pero recién podrá competir a partir del Intermedio.

A ellos se sumaron algunos jugadores más. Son los casos de Maximiliano Olivera y Luis Angulo. El lateral izquierdo salió cuando apenas corrían cinco minutos de partido. Un problema muscular le impidió seguir desarrollando el juego, y en su lugar ingresó Jesús Trindade. Se le realizarán estudios pero el desgarro en el posterior es inminente.

En el segundo tiempo fue turno del colombiano, que desde que llegó venía siendo figura en el carbonero, que necesitaba esa chispa. Sintió también una molestia muscular y tuvo que ser reemplazado. En su lugar ingresó Franco González. De los últimos cuatro encuentros que Peñarol disputó como local en el Campeón del Siglo, perdió tres -entre ellos con Platense por la Copa Libertadores- y empató uno.

Matías Arezo, que no estuvo ante Juventud de Las Piedras, volverá para el cotejo del próximo semana ante Wanderers, según dijo Diego Aguirre.