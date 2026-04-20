La figura de Peñarol viajó a España donde será operado el miércoles por la lesión en su rodilla.

Leonardo Fernández se sintió en el primer partido de Copa Libertadores donde Peñarol enfrentó a Independiente Santa Fe, en Colombia. El volante terminó el encuentro que finalizó 1-1, pero se fue del estadio con claras muestras de dolor y un vendaje especial en su rodilla.

El paso de los días confirmó una lesión de ligamentos y el jugador viajó en la mañana del lunes rumbo a Madrid para hacerse estudios más específicos y realizarse la operación que será el próximo miércoles en tierras españolas.

Antes de subirse al avión, el zurdo contó sus sensaciones: “Es una situación que nadie quiere vivir, no estaba preparado. Tengo que aceptarlo, soltar el orgullo que tengo porque quiero estar en cancha pese a la situación. Podría haber hecho un trabajo para fortalecer y seguir, pero en este caso toca seguir la recomendación de los médicos”.

El volante confirmó la cirugía: “Lo mejor es operarme, está todo hablado con los médicos y tengo que tener los pies en la tierra, entendiendo eso, acepto lo que me toca. Está confirmada para el miércoles con todo encaminado, mañana tengo una consulta previa para una revisión simplemente”, y agregó: “Tengo una recuperación bastante larga, los tiempos son los que se manejaron. Yo soy terco y porfiado, quiero estar antes de ese tiempo”.

Dependiendo de su evolución, Fernández volverá a jugar por Peñarol en un lapso estimado que va de cinco a ocho meses.