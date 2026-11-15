El carbonero es el único invicto y buscará quedar como único líder; la semana ofrece la octava fecha y el complemento de dos partidos que estaban pendientes.

Se completó la séptima fecha de la Liga Uruguaya, que había comenzado el jueves con los triunfos de Biguá y Nacional. El viernes Hebraica y Macabi ahondó la crisis deportiva de Aguada al ganarle como visitante y Peñarol mantuvo el invicto ante Atenas. El sábado Defensor Sporting venció a Malvín a domicilio y Goes volvió a la cima de la tabla de posiciones al vencer a Larrañaga en el Doña Natividad Rivera.

La próxima semana de actividad será la última antes del parate por los partidos de la selección uruguaya de básquetbol que recibirá a Canadá y luego visitará a Puerto Rico, buscando sellar la clasificación al Mundial 2027. En el torneo doméstico se jugará la octava fecha de forma completa y, además, se pondrán al día dos encuentros que habían quedado pendientes por la participación de Nacional y Defensor Sporting en la Liga Sudamericana.

El clásico como punto de partida

Uno de los partidos pendientes era el clásico entre Peñarol y Nacional, que corresponde a la cuarta fecha y se disputará el lunes a las 21.30 en el Palacio Peñarol. El carbonero llega invicto, jugando un escalón por encima del resto. El tricolor no viene bien, apenas ganó en dos encuentros de sus seis presentaciones, los resultados marcan lo pobre que está siendo el juego en el equipo de Álvaro Ponce, que se presentará con Yohanner Sifontes, Nick King y Luismal Ferreiras como extranjeros. En el aurinegro se preservó a Nicola Pomoli en el último partido, por lo que estaría a la orden para este encuentro.

También el lunes, pero a las 19.15, se abre la octava fecha con un partido que puede resultar clave en las aspiraciones de los equipos de mantener la categoría. Urunday Universitario recibe a Unión Atlética. El estudioso viene jugando mejor y eso lo coloca como favorito.

El martes, a las 19.15, en el gimnasio de Welcome va el pendiente de la tercera etapa entre Defensor Sporting y Hebraica y Macabi. Los dos equipos arrancaron mejor en resultados que en juego, pero se van solidificando en base a triunfos. Ganar los catapulta a mezclarse entre los de arriba.

A las 21.30, en tanto, habrá un partidazo en Villa Biarritz entre Biguá y Aguada. El pato es uno de los líderes del torneo y recibe al rojiverde que viene de capa caída, vislumbrando cambios de extranjeros luego del parate. El favorito es el locatario, pero la urgencia del resultado es para los dirigidos por Leandro Taboada.

El miércoles habrá juego único a las 21.30: Malvín recibe a Larrañaga. Los dos arrastran derrotas en fila y necesitan triunfos para ir a buscar sus objetivos. El playero está muy por debajo de lo imaginado mientras que el milrayitas está dando la talla en varios encuentros complejos, pero no logra cerrarlos a su favor.

También a las 21.30, pero el jueves, habrá un gran encuentro en el Palacio entre Peñarol y Goes, dos equipos que están en las principales posiciones de la tabla. Si bien el aurinegro llega como favorito, el equipo de Marcelo Signorelli tiene un estilo de juego que puede complicar al último campeón.

El viernes se cierra la semana con el retorno de la doble jornada. A las 19.15, en el gimnasio de Larre Borges, Hebraica y Macabi espera por Atenas. Las alas negras tendrán el debut del extranjero Rashad Hassan. A las 21.30, en Welcome, Defensor Sporting va con Nacional en otro juego de necesidad absoluta para el tricolor.

Todos los partidos se pueden ver por VTV+ en Antel TV, Montecable y algunos cables del interior. Además, los encuentros son televisados por la plataforma de pago Basquetpass.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Biguá 6 1 13 Goes 6 1 13 Peñarol 6 0 12 Hebraica 4 2 10 Defensor Sp. 4 2 10 Malvín 3 4 10 Urunday 2 5 9 Aguada* 3 4 8 Nacional 2 4 8 Atenas 1 6 8 Unión Atlética 1 6 8 Larrañaga** 2 5 6