Rampla Juniors anuncia plan de pagos para evitar la liquidación del club

Rampla Juniors intenta avanzar hacia una solución de las deudas que mantienen al club bajo amenaza, embargado y en concurso de acreedores desde febrero de este año. En línea con el reclamo que habían planteado hace un par de meses hinchas y socios organizados, preocupados por una posible liquidación de la institución, el comunicado anuncia una propuesta formal de pago al Banco de Previsión Social (BPS), principal acreedor de la institución junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

De a poco y en cuotas

A principios de setiembre, el Ministerio de Educación y Cultura analizó la posibilidad de intervenir el club, luego de que una asamblea extraordinaria de socios votara la rescisión del contrato con la Sociedad Anónima Deportiva (SAD), que se hizo cargo del club en 2025 con fondos del inversionista estadounidense Foster Gillet y presidida por Gastón Tealdi.

Finalmente, tras una junta de acreedores, se mantuvo el vínculo con la SAD –que desde la Comisión Directiva del club consideran fundamental para la solución financiera– y se votó una prórroga de 60 días, precisamente para delinear un plan de pagos, que ahora tiene una propuesta formal.

Según el comunicado firmado por la Comisión Directiva del club, dirigido a socios, socias y la opinión pública, la propuesta cuenta con la autorización del inversor Foster Gillet y establece un pago inicial “de monto significativo” antes del 30 de diciembre de 2026. Luego, se efectuará el pago del saldo a través de diez cuotas anuales. También informa el club que la fórmula de pago incluye la cancelación de la deuda por aportes personales al BPS.

El comunicado destaca la intención del club de llegar a un acuerdo con el BPS y la AUF “para evitar la liquidación del club y preservar sus 112 años de historia”.

El grupo de hinchas y socios que había votado en una asamblea extraordinaria la rescisión con la SAD advirtió sobre “el inminente peligro de que nuestros bienes tangibles e intangibles pasen a ser liquidados si no hay un Plan de Pagos por parte de la Comisión Directiva”. Tealdi, por su parte, había aclarado que “hoy lo que tiene Rampla es únicamente la sede, por lo que eso no da ni cerca para pagar” y que la única solución posible era diseñar un plan de pagos, para lo que se requiere el dinero del inversor Foster Gillet, de quien afirmó que “no quiere dejar tirado a Rampla”.