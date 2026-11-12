Scaloni renovó con Argentina hasta 2030

Claudio Tapia y Lionel Scaloni, durante una rconferencia de prensa en el campo de entrenamiento de la AFA en Ezeiza, el 12 de noviembre.

Lionel Scaloni seguirá siendo el entrenador de la selección argentina: el DT firmó contrato hasta el final del Mundial 2030. Según informó Página 12, la AFA lo confirmó este jueves en el predio de Ezeiza. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, destacó que, si cumple el contrato, Scaloni se convertirá en el técnico con más copas del mundo dirigidas al frente de Argentina. El anuncio llega en la previa de los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

“Era la hincha número 1”

Con la voz quebrada, Scaloni reconoció que atraviesa días difíciles. “La felicidad por renovar es enorme, pero hubiera sido completa si ella lo hubiera visto”, dijo sobre su madre, que murió hace aproximadamente dos semanas, en declaraciones que recogió Página 12. El entrenador recordó que tiene mil anécdotas con ella y que extrañará los mensajes que le mandaba antes de cada partido. “Era la hincha número 1”, resumió. Aun así, remarcó que la continuidad lo llena: “Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre”.

Si llega a 2030, Scaloni será el primer entrenador en dirigir a Argentina en tres Mundiales, y además consecutivos. Hoy comparte la marca de dos con César Luis Menotti (1978 y 1982) y Carlos Bilardo (1986 y 1990). El caso de Guillermo Stábile muestra lo difícil que es esa cifra. Fue el DT más longevo y ganador de la historia albiceleste, entre 1939 y 1960, pero dirigió un solo Mundial, Suecia 1958: los de 1942 y 1946 no se jugaron por la guerra, y a los de 1950 y 1954 Argentina no se presentó.

Los números de un ciclo histórico

Desde que asumió como interino en 2018, Scaloni dirigió 104 partidos hasta el Mundial 2026, con 76 victorias, 18 empates y diez derrotas. En ese recorrido levantó cuatro títulos. El primero fue la Copa América 2021, que cortó casi tres décadas sin vueltas olímpicas. Después llegaron la Finalissima 2022 ante Italia, el Mundial de Qatar 2022, que le dio a Argentina su tercera estrella tras 36 años de espera, y la Copa América 2024.

En el último antecedente, el Mundial 2026, Argentina eliminó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra antes de perder la final con España. Con esa campaña, Scaloni llegó a diez triunfos en mundiales y superó a Bilardo como el DT argentino con más victorias en la historia del torneo. Su equipo también hilvanó un invicto de 36 partidos entre julio de 2019 y noviembre de 2022, cortado por Arabia Saudita en el debut de Qatar.

Tras la firma del contrato, el primer paso serán los amistosos ante la celeste y Costa Rica.