Esta semana tendrá lugar una nueva edición de las Jornadas Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay (BCU), un hito central para la difusión del conocimiento económico en nuestro país que marca su mojón número 35.

Un poco de historia

Hace cinco años, con motivo del aniversario número 30 de este evento, Ricardo Pascale, Ariel Banda y Enrique Iglesias recordaban, junto a Mario Bergara, los inicios del proceso. “Era 16 de octubre de 1986 en esta misma sala, y la idea, después de los duros años de la dictadura, era tener un lugar en el cual poder hablar y expresarse”, comenzó narrando Pascale. “Recuerdo un día de tarde que vino Ariel Banda y me contó que se quería plantear la idea de crear las Jornadas de Economía en el directorio. Ya estaba en el Banco [Central] la necesidad de compartir ideas y de formarse, y lo único que quedaba era implementarlo”.

No eran épocas sencillas, y el proceso no estaría exento de dificultades. En ese momento “la inflación volaba, el desempleo era colosal, el producto [interno bruto] caía en picada y la deuda externa era altísima”, recordó Pascale. Para Ariel Banda existían varios factores que “generaban impulsos para que se dieran las jornadas”. Sin embargo, “dimos con el impedimento de encontrar conferencistas, lo que se sumaba a que la mayoría de los funcionarios del banco no habían presentado nunca un paper, sólo la tesis [de la facultad]”.

En aquel entonces Banda era gerente de Investigaciones Económicas. Junto a Ricardo López Murphy, fueron quienes planificaron la creación de las Jornadas Anuales de Economía, apoyados también por Daniel Vaz y Humberto Della Mea. Dado que había pasado más de una década de gobierno de facto, con censura de investigaciones, construir un entorno para relanzar la investigación en materia económica era fundamental.

Como señaló Pascale en el aniversario de los 50 años de la institución, los estudios impulsados por los bancos centrales son clave porque promueven una mayor utilidad social, sin menoscabar la utilidad que tienen para la propia institución. Una comprensión más amplia de los fenómenos económicos contribuye a la coherencia y a la cohesión de los distintos grupos sociales. Con esto como faro, “el objetivo básico fue contribuir al progreso científico en el área económica, caracterizado éste por la transformación de problemas empíricos y conceptuales, no resueltos o anómalos, en problemas resueltos”.

Por eso, los esfuerzos del BCU no se limitaron a promover una instancia anual de intercambio académico. Por el contrario, durante esos años la institución desplegó otro conjunto de iniciativas orientadas a estimular el debate plural dentro de la disciplina económica y profesionalizar su capital humano. En agosto de 1986 publicó el primer número de la Revista de Economía del Banco Central del Uruguay, un espacio para difundir las contribuciones que se generaban a la interna de la institución, pero también para recoger los aportes científicos de investigadores ajenos a la institución. Un año antes, además, había sido creada la Comisión Asesora para el Estudio de Becas y Cursos de Adiestramiento. Esto fue generando un cambio cualitativo en la dotación técnica de la autoridad monetaria, con los correspondientes derrames desde el punto de vista de la utilidad social que señalaba Pascale. Al mismo tiempo, reimplantó el Premio de Economía del Banco Central del Uruguay, un reconocimiento que se había suspendido y que sería útil para apuntalar la calidad de la investigación económica local.

Pero la década de 1980 no fue el único momento duro para la economía uruguaya que tendría a las Jornadas como testigo. 16 años luego de su inauguración, el diario argentino Ámbito Financiero titulaba “Cayó Uruguay”. Era el invierno del año 2002. Un día antes, mientras una delegación negociaba en Washington “al borde del abismo”, las autoridades debían tomar una decisión compleja: ¿abrirían los bancos el martes 30 de julio o no? La recomendación de las autoridades económicas al presidente Jorge Batlle fue que no; había que decretar un feriado bancario, y eso fue lo que se hizo. Pero esta historia discurre por otros canales, así que no nos detendremos en eso. A efectos de nuestro relato, lo relevante es que, al cerrarse las puertas de la institución al público, la decimoséptima edición de las Jornadas pasó a la historia por quedar trunca.

La tormenta pasó, y tras 12 años y nuevos vientos llegaría un merecido reconocimiento a la trayectoria. En 2014, las Jornadas Anuales de Economía del BCU fueron reconocidas con el premio Juan José Morosoli. De acuerdo a la Fundación Lolita Rubial, la distinción fue “en reconocimiento a un evento anual que desde hace 30 años aglutina a los economistas nacionales y su producción científica, posibilitando el intercambio con prestigiosos analistas e investigadores extranjeros”. Bajo esta premisa, las Jornadas constituyen un “termómetro del desarrollo de la producción académica en las distintas áreas de la economía y ámbito natural de intercambio y discusión”.

Los destaques de esta edición

35 años después, Uruguay es un país distinto. Sin embargo, con más de tres décadas de experiencia acumulada, las Jornadas continúan siendo el evento de divulgación más importante en la órbita de la ciencia económica; una cita ineludible para profesionales, estudiantes y cualquier mente inquieta en la materia. En esta oportunidad, que tendrá la particularidad de transcurrir enteramente en el mundo de la virtualidad, los principales conferencistas serán Emi Nakamura y José Luis Peydró.

Nakamura es profesora titular de la Universidad de California, en Berkeley, especialista en economía monetaria y macroeconomía. Fue recientemente galardonada con la medalla John Bates Clark, una suerte de premio Nobel sub 40. Por su parte, José Luis Peydró es profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra, y su investigación ha sido publicada en las principales revistas de economía y finanzas. Haciendo eco de las palabras de Gerardo Licandro en twitter, esta es una cita que los fanáticos del Big data no se pueden perder.

Además de estas conferencias, destacan dos paneles. El primero, “Institucionalidad para la política monetaria”, será moderado por Diego Labat inmediatamente después de la apertura. Se discutirán los aspectos de la institucionalidad necesaria para la conducción de la política monetaria en una economía como la uruguaya (en la que circulan dos monedas). A la luz de las experiencias en países avanzados, se profundizará sobre la realidad de la política monetaria doméstica a efectos de identificar los aspectos que hacen a un arreglo institucional de cara a la estabilidad de precios. Esta exposición estará a cargo de Julio de Brun, Aldo Lema, Juan Rubio-Ramírez y Carlos Végh.

El segundo, “Cambios, desafíos y oportunidades en el camino a una nueva normalidad”, tendrá a Gerardo Licandro como moderador. En este caso, los conferencistas serán Lorenzo Caliendo, Federico Echenique, Igal E Hendel y Omar Licandro. Estos distinguidos economistas uruguayos expondrán sobre los desafíos y las oportunidades que emergen a partir de la irrupción de la pandemia, tanto para Uruguay como para el mundo. En particular, abordarán la dinámica de la recuperación, los hábitos de los consumidores, las reglas del comercio internacional y las condiciones laborales en un mundo que se revela cada vez más incierto.

Serán también abordados temas vinculados a la dinámica de la estructura de precios en Uruguay, desigualdades regionales, preferencias distributivas, fiscalidad, desempleo y crecimiento, entre otros.

Los detalles

Las Jornadas Anuales de Economía del BCU son un evento gratuito de asistencia libre, pero que requiere registro previo (a través de la página del BCU). La apertura será el jueves a las 9.45 y estará a cargo de Diego Labat, presidente de la institución. En este caso, y por primera vez, las jornadas serán realizadas en formato completamente virtual.