Esta tarde, el presidente Luis Lacalle Pou junto a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dio una conferencia de prensa en la que brindó proyecciones sobre la economía para los próximos años y adelantó algunas líneas del presupuesto nacional que se presentará el lunes al Parlamento.

“Es un presupuesto equilibrado, austero, realista, de acuerdo al plan” que se trazó entre los socios de la coalición en el documento “Compromiso por el país”, expresó el mandatario. También repitió varias veces que no habrá ningún aumento de impuestos.

Lacalle Pou y Arbeleche explicaron que el ahorro de US$ 900 millones comprometido en la campaña electoral se postergó para 2021. “Los ministerios han detectado incisos y gastos donde se puede ahorrar”, señaló el presidente.

Si bien no hubo referencias directas a números del presupuesto, al recibir preguntas los jerarcas adelantaron algunas líneas: habrá un aumento para los salarios más bajos dentro de las Fuerzas Armadas; habrá estímulos para funcionarios públicos que se entienda que son excedentes —”todos sabemos que en muchas oficinas del Estado hay personal superabundante”, dijo Lacalle Pou—; que no se recortará “el gasto en investigación y algunos programas se van a fortalecer”; y que “las áreas sensibles no se van a tocar”.

Sobre esto último el mandatario expresó que el presupuesto de la educación “aún no está cerrado”, pero que hay consonancia entre la Administración Nacional de Educación Pública, el MEF y la OPP.

Proyecciones

Lacalle Pou sostuvo que “el déficit va a crecer” este año y se proyecta que termine en 6,5% del producto interno bruto (PIB). Arbeleche explicó que en 2021, con el ahorro de US$ 900 millones, el rojo del sector público bajaría a 4,1% del PIB. “Luego irá gradualmente mejorando, en un escenario de más actividad y donde el gasto se mantiene constante, hasta llegar en 2024 a [un déficit fiscal de] 2,5%”, agregó.

En materia de actividad, Alfie reiteró la proyección de una caída de 3,5% del PIB para este año.