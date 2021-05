“Se comunica inicio de cortes. Mala noticia para las pymes afectadas por la política económica en pandemia. UTE las intimará a ponerse al día bajo amenaza de corte inmediato. 4.000 empresas condenadas al cierre si en el peor momento del país no llegan a un acuerdo de pago con UTE”. Ese fue el tuit que la directora de UTE en representación del Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, publicó el jueves 27 de mayo a las 19.58.

La respuesta llegó al día siguiente. A las 8.05 del viernes 28, el vicepresidente de la empresa estatal, el colorado Julio Luis Sanguinetti, dijo: “Seguimos con las verdades a medias. Son empresas que consumieron más energía en el 2020 que en el 2019 y que ya estaban en situación de corte antes de la pandemia. Si concurren a sumarse a los planes de financiación, no habrá ningún problema. Jugando para la tribuna”.

El cruce entre jerarcas motivó la pregunta: ¿qué pasa en realidad con estos 4.000 clientes de UTE? Cardona dijo a la diaria que el tema viene de tiempo atrás y debe ser puesto en contexto. “Como despacho venimos insistiendo desde el año pasado en que el número de clientes en situación de corte está creciendo. Al 30 de abril pasamos de 30.000 a 44.000”, señaló. Las personas en situación de corte son aquellas que acumulan más de dos facturas impagas.

Esta cifra vino a romper con los números históricos en el ente, ya que “antes de la pandemia, UTE tenía aproximadamente 5.000 clientes que adeudaban más de dos facturas. Desde la pandemia y hasta ahora, esa cantidad se multiplicó por ocho. Si eso no es pandemia, ¿qué es?”, se preguntó la representante del FA en el directorio.

Entre esos 44.000 clientes, hay 40.000 que tienen tarifa residencial y 4.000 que contrataron la tarifa general o la general de hora estacional, para consumo no residencial.

Según Cardona, a raíz de este crecimiento de clientes en situación de corte, su despacho presentó varias propuestas al directorio. Planteó dar 20% de descuento en la tarifa corriente a quienes estaban en seguro de desempleo, luego que les quiten las multas y recargos de las deudas y por último, teniendo en cuenta que un mes atrás se resolvió quitar los costos de cargo fijo y potencia a los medianos y grandes consumidores, propuso hacer lo mismo con los clientes residenciales, generales y de hora estacional. Todas las propuestas resultaron en una votación negativa de cuatro contra uno.

“Nos llegó una encuesta hecha por UTE a nivel nacional, donde se le preguntó a la mayoría de estos deudores por qué no pagan. El resultado es que dos de cada tres contestaron que no pagan porque están en seguro de desempleo o porque alguien en su núcleo familiar perdió el empleo. Y 72% dijo estar dispuesto a acordar un convenio con UTE para pagar la deuda”, mencionó Cardona a la diaria.

Finalmente, el directorio de UTE resolvió que al núcleo de 40.000 clientes residenciales se les brindará la chance “de comunicarse de manera personalizada y que tengan la deuda a dividir en 24 cuotas. Se les va a cobrar la primera cuota con la facturación siguiente, tendrán la chance de comunicarse por teléfono o correo electrónico y van a poder pagar su factura corriente con la cuota correspondiente de la deuda en 24 cuotas”.

¿Pymes o no?

Cardona aseguró a la diaria que la lista de 4.000 clientes con tarifa general o de hora estacional “está integrada casi en un 100% por mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas)”.

En declaraciones a al programa 970 Noticias de la radio Universal, Julio Luis Sanguinetti dijo que no son pymes, sino empresas que consumieron más energía en 2020 que en 2019, y que son deudores de 14 meses hacia atrás. “No son empresas que han sufrido este año, son empresas que estaban en situación de precariedad o de insolvencia o de falta de pago mucho antes de la pandemia”, manifestó.

El vicepresidente de UTE también señaló que el aumento del consumo de energía eléctrica es “una presunción de que la pequeña o mediana empresa sigue abierta al público”.

Cardona explicó que la resolución del directorio implica que inicialmente habrá una comunicación a 400 de los 4.000 clientes para que “vengan a acordar con UTE, porque si no, comienza el proceso de corte”. “Esos son los que tienen 14 facturas impagas, por eso dicen que es una deuda prepandemia”, señaló. Pero la jerarca no está de acuerdo con esta lectura y sostuvo que se trata de una “trampa al solitario”, porque las 14 facturas adeudadas y el haber consumido más energía en 2020 que en 2019 no significa que “tengan una mejoría en la actividad, estuvieron en su casa por el aislamiento, cocinando más, sin trabajo”.

“A su vez, les damos una comunicación diferente que a los clientes residenciales, les decimos ‘acercate vos porque sos un deudor que no tenés ganas de pagar, acercate a acordar y vení, y si no ya te estoy avisando que arranca el corte’. De la mayoría de la gente no tenemos ni idea de cuál es su situación y seguramente no puedan ir a pagar”, comentó.

Sanguinetti planteó que el proceso de corte será paulatino y que los deudores tendrán entre 15 y 20 días para regularizar su situación a través de cualquier plan de financiación de UTE. “Si es una empresa que sigue abierta, no nos parece descabellado mandarle una notificación para que se presente a regularizar la situación”, indicó.

“Otra cuestión que se discutió mucho ayer [por el jueves] es que hay una postura de decir que son personas que en realidad no quieren acordar, que no han venido. Pero eso no es verdad, porque UTE tiene las oficinas comerciales cerradas, porque llamabas a telegestiones y tenías más de 30 minutos de espera. Si mucha gente quiso acordar, no tuvo cómo”, sostuvo Cardona.

La directora del ente dijo a la diaria que le parece “muy preocupante como postura” considerar que este grupo de deudores “son personas que están de vivas”. Según su lectura, se trata de “personas que eran clientes, pagaban asiduamente y no lo están pudiendo hacer por algo. Hay que gestionar ese algo de manera particular, igual que con los clientes residenciales, y ver en qué situación están, porque seguramente, como esa información es a diciembre de 2020, muchas de estas mipymes hayan cerrado”.

“Que tengan más de 14 facturas adeudadas no quiere decir que sean deudores antes de la pandemia. Eran deudores de dos facturas y la pandemia las agravó, porque si no hubiera pasado la pandemia, tal vez hubieran pagado. Es gente que al inicio de la pandemia tal vez tenía una deuda chiquita que se acumuló y las facturas corresponden a la pandemia. Además, el criterio de medir el consumo en el 2020 tampoco es real, porque yo tengo mucha gente que está en su casa por pandemia, es obvio que la mayoría de las casas han consumido más en 2020 que en 2019. Y no nos olvidemos de que son kioscos de barrio, almacenes, gente laburadora que estaba intentando mantenerse a flote. Yo veo muy preocupante que a un kiosco que está remándola como puede le llegue una comunicación de UTE diciendo que si no arregla la deuda le van a iniciar un proceso de corte”, lamentó Cardona.

Criterios

La directora de UTE en representación del FA planteó que hay “falta de criterio” en la resolución, porque además no se está teniendo en cuenta la situación de UTE ni lo que representan esos adeudos para la economía de la empresa estatal.

“En el caso del núcleo de 40.000 clientes residenciales deudores, hablamos de que son cerca del 0,05% de la facturación de UTE. Escuché que estamos planteando una medida que es demagoga y que por ahí funde a la UTE. No funde nada, la propuesta es lógica y seria porque conocemos los números de UTE, y sabemos que lo que proponemos se puede decidir”, manifestó.

En este sentido, planteó también que UTE “tiene 98% de cobrabilidad, está muy lejos de estar fundida”. Y sostuvo: “Vos me estás informando que yo cobro un 98% y del 2% que me queda, que no me hace nada, no sólo no tomo una decisión para ayudarlos sino que además les digo que si no vienen y pagan les corto [la luz]”.