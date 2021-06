No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este martes los datos del mercado laboral de mayo, que mostraron un retroceso respecto del mes previo, ya que se observó una baja de la tasa de empleo y un crecimiento de la tasa de desocupación. El INE destacó que se trata de la primera vez que logró reportar estos indicadores a cuatro semanas del cierre del mes, reduciendo los tiempos previos.

El reporte detalló que en mayo la población económicamente activa (PEA) —sobre la que se calculan los indicadores— se ubicó en 60,7% de la población en edad de trabajar (PET), lo que significa 1.766.000 personas, mientras que la población económicamente inactiva (PEI) representa 39,3% de la PET, que se traduce en 1.143.000 personas.

La PET representa la tasa de actividad, que bajó en el mes 0,2 puntos porcentuales. Aquí están representados los ocupados, que llegaron a 89,8% del total de trabajadores activos, y los desocupados, que fueron 10,2%; son 1.586.000 personas por un lado y 180.000 por otro, según las estimaciones del INE.

En mayo, la tasa de empleo cayó 0,5 puntos porcentuales respecto del valor del mes anterior, al ubicarse en 54,5%. Esto es una señal de pérdida de empleo durante el mes, y el incremento en igual magnitud de la tasa de desempleo —pasó de 9,7% en abril a 10,2% en mayo— confirma el retroceso en el mercado de trabajo.

El INE consignó que el desempleo se ubicó en 9,5% para Montevideo y 10,7% para el interior, y que fue en mayo 2,6 puntos porcentuales superior para las mujeres que para los hombres.

Pese al retroceso respecto de abril, el economista Aldo Lema señaló en una publicación en su cuenta de Twitter que en la comparación interanual —contra mayo de 2020, aún con fuertes impactos por la pandemia y las restricciones— el número de ocupados aumentó en 58.000 personas.

Con esta evolución, el desempleo retomó las dos cifras en mayo, tras dos meses en 9,7%. Entre junio de 2020 y febrero de 2021, el indicador osciló entre 10,5% y 11,2%.

Teletrabajo y ocupados ausentes temporalmente

A partir de la pandemia, en sus informes el INE también detalla el nivel de trabajadores que declaran haber realizado teletrabajo en la última semana. En mayo se ubicó en 18,4%, esto es 0,4 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Igualmente, ambos valores son los más altos desde que se mide el teletrabajo, que osciló entre 16,7% (mayo del 2020) y 7,5% (setiembre del 2020) en los meses previos.

A su vez, se estimó para mayo una media de 33 horas efectivas de trabajo semanal por parte de los ocupados en su empleo principal.

Mientras, los ocupados ausentes temporalmente de sus trabajos, sea por licencia o temas de merma de la actividad como el seguro de desempleo, alcanzaron en mayo el 7,8% del total de ocupados en mayo, con un descenso de 2,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Por otra parte, el INE detalló los motivos que dieron las personas que declaran estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo en el mes, que son 61.000 aproximadamente. “Un 22,1% no buscó por motivos de estudio, lo que representa 2,8 puntos porcentuales inferior con respecto al mes anterior; en segundo lugar se sitúa la categoría buscó antes, no encontró y dejó de buscar con un 18,9%, valor que es 3,6 puntos porcentuales superior al del mes anterior (15,3%); y en tercer lugar, por la coyuntura de la pandemia con un 17,9%, valor que es 1,1 puntos porcentuales superior al del mes anterior (16,8%)”, consignó el informe.