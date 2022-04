El NFT es un token no fungible –non fungible token en su expresión original–, es decir, una representación digital de un activo que se encripta mediante tecnología blockchain para hacerlo único y asegurar su autenticidad. Es una suerte de certificado que demuestra la propiedad y la procedencia de un artículo digital coleccionable. Ese artículo, una vez sintetizado dentro de un código encriptado, bebe del inigualable valor que ofrece la escasez. Justamente de ahí viene lo de “no fungible”, algo que lo diferencia de otras tendencias tecnológicas de inversión, como puede ser el bitcoin. El bitcoin es fungible: si dos personas intercambian un bitcoin van a obtener lo mismo. Con los NFT eso no sucede porque no son intercambiables. Todo lo contrario, identifican un activo que es único e irremplazable, sea por su escasez, su originalidad o su autoría.