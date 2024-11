Las inequidades de género en los hogares uruguayos representan un serio problema social. Las mujeres dedican considerablemente más tiempo al trabajo no remunerado en comparación con los varones. Esto hace que se vean reducidas las oportunidades de bienestar y autonomía económica.

Carga total de trabajo

En Uruguay, la distribución de la carga total de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, muestra una clara desigualdad de género. Las mujeres dedican significativamente más tiempo al trabajo no remunerado, que incluye tareas domésticas, cuidados, trabajo voluntario y labores en otros hogares. Esta situación implica que las mujeres dedican aproximadamente cinco horas diarias al trabajo no remunerado, mientras que los varones dedican la mitad de esas horas.

Mercado laboral

Durante las últimas décadas, la tasa de actividad femenina en Uruguay ha venido en aumento y se ubica actualmente en torno a 56,1% (promedio de 2024). A pesar de este incremento, que ha sido sostenido, las condiciones del mercado laboral ignoran las realidades del ámbito de la reproducción social. En ese sentido, la estructura institucional del mercado de trabajo está diseñada para un tipo de empleo sin responsabilidades familiares, centrado exclusivamente en la producción económica.

Este “trabajador ideal” no refleja la realidad de la mayoría de las mujeres, quienes siguen asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado en el ámbito privado. La carga de responsabilidades domésticas y de trabajo no remunerado en las mujeres aumenta significativamente a lo largo de las distintas etapas de la vida. Desde vivir solas hasta estar en pareja, tener hijos y finalmente separarse, esta acumulación de tareas afecta negativamente su bienestar.

La información utilizada en este análisis proviene de la investigación titulada “Patrones de uso del tiempo de hombres y mujeres en Uruguay. 2007-2022”, de Verónica Amarante, Paula Barró y Maira Colacce, del Instituto de Economía (FCEA, Udelar) . Este estudio examina cómo las personas mayores de 14 años distribuyen su tiempo entre trabajo remunerado y no remunerado, y permite evaluar la carga de trabajo entre varones y mujeres.

En concreto, el estudio calcula el ratio de horas semanales dedicadas a diferentes tipos de trabajo entre mujeres y varones. El trabajo no remunerado incluye cuidado de personas, labores domésticas, apoyo a otros hogares y actividades comunitarias o de voluntariado. Para obtener estos ratios, se dividieron las horas que las mujeres dedican a cada actividad por las horas que le dedican los hombres.

Para avanzar hacia una mayor equidad, deben cuestionarse y transformarse las tareas y roles asignados históricamente a los géneros. Sólo así se podrá aliviar la carga que recae sobre las mujeres.

