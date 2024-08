De acuerdo con la encuesta de la percepción de los uruguayos sobre la economía del país, publicada este jueves por Equipos Consultores, 29% dijo estar conforme: 27% consideró que es “muy buena” y 2% buena.

Por otro lado, 28% de los consultados está disconforme con la economía, de los cuales 22% consideró que la situación es “mala” y 6% “muy mala”. 42% la calificó como “ni buena ni mala”, mientras que 1% no sabe o no contesta.

Según Equipos, la mirada hacia el futuro es “un poco más optimista”, ya que 33% cree que mejorará: 30% considera que estará “mejor” y 3% “mucho mejor”. En tanto, 13% cree que empeorará: 12% cree que estará “peor” y 1% “mucho peor”. Por otra parte, 40% considera que estará “igual” y 14% no sabe o no contesta.

Percepción de la situación económica actual según nivel socioeconómico e ideología

Por su parte, entre las personas de nivel socioeconómico alto y medio alto, 31% cree que la economía es “mala” y “muy mala”, 26% cree que no es “ni buena ni mala”, y 43% considera que es “muy buena” y buena.

Entre las de nivel medio, 27% considera que es “mala” y “muy mala”, 40% que no es “ni buena ni mala”, 32% que es “muy buena” y “buena” y 1% no sabe o no contesta. Las de nivel medio bajo, 36% cree que es “mala” y “muy mala”, 40% “ni buena ni mala”, 23% “muy buena” y “buena” y 1% no sabe o no contesta.

Entre las de nivel bajo, 29% consideran que es “mala” y “muy mala”, 55% “ni buena ni mala”, 15% “muy buena” y “buena”, mientras que 1% no sabe o no contesta.

Según la autoidentificación ideológica, entre las personas de izquierda, 50% cree que es “mala” y “muy mala”, 37% “ni buena ni mala” y 13% “muy buena” y “buena”. Entre las que se identifican de centro, 24% considera que es “mala” y “muy mala”, 45% “ni buena ni mala”, 31% “muy buena” y “buena”. Entre las de derecha, 11% considera que es “mala” y “muy mala”, 43% “ni buena ni mala” y 46% “muy buena” y “buena”.

Índice de Confianza en la Economía

Por último, Equipos Consultores construyó el Índice de Confianza en la Economía, que mostró un número positivo de +12. En el informe, señalan que las “percepciones económicas de los uruguayos se recuperaron fuertemente durante 2023” y que alcanzó en abril de este año un máximo de +14. Asimismo, en junio hubo un “leve retroceso en el indicador”, que significa la “primera medición en mucho tiempo en la que no se constata crecimiento del indicador”.

Sin embargo, consideraron que a pesar de la variación, “los números muestran que el primer semestre de 2024 ha sido, en promedio, el de mayor confianza en la economía del país en lo que va del actual ciclo de gobierno”.