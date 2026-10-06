La inflación fue de 0,54% en el mes de setiembre, de acuerdo con el INE

El índice de precios del consumidor (IPC) volvió a crecer durante el mes de setiembre y llegó a 4,68% en términos interanuales, según el último informe mensual del IPC del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra registrada se ubica ligeramente por encima del valor meta de 4,5% fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU) y, tras una suba de 0,54%, alcanzó el 4,21% en lo que va del año.

De acuerdo con el INE, el rubro que tuvo la mayor incidencia sobre la inflación fue el de los alimentos y bebidas analcohólicas, con una variación mensual de 1,73%. Dentro de ella, las hortalizas, los tubérculos y las legumbres registraron el mayor incremento en los precios, con 5,27%, seguido por los de la carne y otros productos derivados, que crecieron 2,43%. La lista la completan las frutas frescas con carozo o semillas (2,02%), la leche, los productos lácteos y los huevos (0,78%) y los cereales y productos derivados (0,67%).

Le siguió en incidencia positiva, con una suba de 0,54%, el rubro recreación, deporte y cultura, empujado por un incremento de 1,42% en el precio de los paquetes turísticos al exterior. Tan solo una décima por detrás se ubicaron los seguros y servicios financieros, con 0,53%, que vieron alzas en las cuotas de seguros integrales de salud privados (fue de 1,8%), los servicios de acompañante (1,54%) y los seguros de automóviles (0,58%). El rubro de la educación, en tanto, observó un incremento de 0,43%, explicado principalmente por aumentos en los costos de la enseñanza terciaria (fue de 1,67%).

Finalmente, y para los servicios de transporte, se constató una baja de 0,54% que, de acuerdo con el INE, “se explica básicamente por la baja en los servicios de Transporte de pasajeros con chofer (-6,82%) y Pasaje de avión (-5,29%)”.