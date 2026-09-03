La inflación interanual se aproxima al valor meta del BCU, según informe del INE

El índice de precios del consumidor (IPC) creció 0,24% durante el mes de agosto y alcanzó 4,55% en términos interanuales, de acuerdo con el último informe del IPC que difundió este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra se aproxima al valor meta anual de 4,5% fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU) y se sitúa dentro del rango de tolerancia, que va de 3% a 6% de inflación.

Según los datos proporcionados por el INE, los rubros que más incidieron en la cifra del IPC mensual fueron, en términos positivos, el transporte (0,05%); la salud, la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, el mobiliario, los enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares, los restaurantes y servicios de alojamiento (con 0,04% cada uno); los servicios de educación y los seguros y servicios financieros (0,03%). En tanto, la ropa y el calzado tuvo una incidencia negativa de 0,05%.

La variación del IPC en agosto según el rubro: salud al alza, pero ropa y calzado a la baja

El reporte contiene también datos desagregados sobre la variación del IPC dentro de cada rubro a lo largo del mes. En ese sentido, el rubro que observó los mayores cambios fue el de ropa y calzado, con una variación mensual negativa de 2,52%, y el INE destaca como los principales factores detrás de dicho cambio “las bajas de precio por la liquidación de temporada otoño-invierno”, que afectó a las prendas para hombres (-4,9%) y mujeres (-2,88%), así como el calzado femenino (-2,64%). Las otras dos divisiones para las que se observó una baja fueron las bebidas alcohólicas y el tabaco (-0,32%) y la recreación y cultura (-0,05%)

Por su parte, la salud fue el sector que observó la mayor variación positiva, con 0,92%. Dentro de ese rubro, se registraron incrementos en los tickets de medicamentos (1,42%) y los tratamientos particulares (2,64%). Le sigue, con 0,87%, el mobiliario, los enseres domésticos y demás artículos; un incremento que, de acuerdo con el INE, “se explica básicamente por el aumento en servicio doméstico” (2,2%). Luego, los servicios de educación, con 0,8%, que se debe a aumentos en la enseñanza preescolar (1,1%), la primaria (1,0%) y la secundaria (1,01%). Por su parte, el IPC en el transporte creció 0,5%, algo que se corresponde con la suba en el costo de los pasajes de avión (6,24%).

En lo que respecta a la vivienda y los servicios, la variación mensual fue de 0,31%; se destaca la suba de servicios de albañilería (3,06%), gastos comunes (1,19%) y alquileres (0,27%).

Finalmente, el rubro alimentos y bebidas analcohólicas casi no vio un incremento en términos generales (fue de 0,01%). En ese sentido, el rubro que vio un mayor aumento fue el de las frutas y los frutos secos, con 1,11%, seguido por los productos cárnicos y derivados (0,34%) y cereales y derivados (0,34%). De igual manera, se registró una baja de precios de hortalizas, tubérculos y legumbres, con -1,83%.