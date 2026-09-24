Perspectivas para la próxima temporada turística

Las proyecciones del Cinve anticipan una mejora con relación a la temporada anterior; se espera que entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 arriben 1.167.000 visitantes provenientes de la región.

En 2027 se recuperará la llegada de argentinos

Durante la temporada pasada, que abarca el período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la cantidad de visitantes de nacionalidad argentina que arribaron a Uruguay estuvo 14% por debajo de lo registrado en la temporada anterior. Este comportamiento continuó durante el resto del primer semestre, y el ingreso de visitantes terminó siendo 20% menor en términos interanuales.

No obstante, los datos más recientes indican que esta dinámica comenzó a revertirse. En ese marco, nuevas proyecciones del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) indican que, al completarse el segundo semestre de este año, la cantidad de visitantes argentinos se ubique solo un 3% por debajo del nivel correspondiente al segundo semestre de 2025. En ese sentido, los visitantes superarían los niveles del año pasado en los meses de setiembre y diciembre, en el marco de una recuperación que tendería a consolidarse de cara a la próxima temporada.

En efecto, el número de turistas provenientes de Argentina aumentaría 10% respecto de la temporada pasada. La llegada de visitantes tendría una trayectoria creciente: en diciembre el crecimiento interanual sería del 3%, en enero se ubicaría en el 10% y en febrero se elevaría al 17%. De esta manera, al finalizar 2027 el turismo receptivo de origen argentino sería 10% más alto que en 2026.

Mayor número de visitantes de origen brasileño

En la temporada pasada, la cantidad de visitantes de nacionalidad brasileña que ingresaron a Uruguay fue algo más baja que la correspondiente a la temporada anterior (2%). La falta de dinamismo continuó durante el resto del primer semestre del año, lo que resultó en un ingreso de visitantes 3% inferior en comparación interanual. Esta situación, que supone un relativo estancamiento, se revertiría durante el segundo semestre de 2026.

Concretamente, las proyecciones del Cinve indican que la cantidad de visitantes brasileños podría ser casi 17% con respecto a las cifras del segundo semestre de 2025. A este respecto, Uruguay recibiría durante cada uno de los meses comprendidos entre julio y diciembre un número mayor de visitantes brasileños. Con esto, al finalizar el año el número de turistas de ese origen sería 7% más alto (siempre en perspectiva interanual), con un flujo 24% mayor que el observado el pasado enero.

¿Qué pasaría con los uruguayos no residentes?

La dinámica contractiva registrada la temporada pasada continuó presente en los primeros seis meses de este año, acumulando un retroceso de casi 12% frente al mismo período del año anterior. Esto se mantendría en lo que resta del año y se revertiría recién en 2027. En ese sentido, durante la próxima temporada se registraría un mayor ingreso de uruguayos (4%), concentrado fundamentalmente en diciembre y febrero. De cara al año que viene, llegarían más uruguayos no residentes, tanto en el primer como en el segundo semestre. Con esto, el registro global del año sería levemente positivo, con una mejora anual del 4% en la cantidad de visitantes.

En síntesis: buenas perspectivas para la temporada

Es esperable que, para la próxima temporada, ingrese a nuestro país 10% más de turistas provenientes de los países vecinos (Argentina, Brasil y uruguayos no residentes). De acuerdo con las estimaciones del Cinve, visitarían Uruguay 10% más de argentinos, 8% más de brasileños y 4% más de uruguayos no residentes.

En suma, las cifras correspondientes a esta temporada serían considerablemente mejores que las del año anterior y se ubicarían próximas a los registros del período comprendido entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. En términos de la cantidad de visitantes de origen argentino, brasileño y uruguayos no residentes, que en conjunto representan más del 80% del total de los visitantes que llegan anualmente al país, la próxima temporada será la tercera en el ranking, luego de los máximos registrados en 2017-2018 y en 2024-2025.