Al margen de los fuertes vaivenes de la economía argentina y de su marcada lógica de impulso y freno, el país acumula más de una década sin crecimiento.

Más allá de la coyuntura

Con la inflación y el riesgo país al alza, y en las puertas de una nueva recesión, vale la pena abordar una cuestión más estructural asociada al fenómeno de la “estanflación” (estancamiento con alta inflación) que tiene al país entrampado desde hace al menos 15 años. Puntualmente, en lo que sigue se desarrolla un ejercicio de descomposición (o contabilidad) del crecimiento, que supone desentrañar cuáles son las causas que están detrás de la incapacidad que el país arrastra para expandir su producción.

El estancamiento en perspectiva

Hace más de diez años que la economía argentina no crece. Entre 2016 y 2025, el PIB se expandió a una tasa anual promedio de apenas 0,3%, muy por debajo del 3,6% registrado durante la década anterior. Para tener como referencia, el crecimiento promedio de Uruguay durante ese período ha estado levemente por encima del 1%, lo que supone un crecimiento muy bajo.

Detrás de ese magro desempeño hay un fenómeno que merece especial atención, más allá de los pronunciados vaivenes que alternan año tras año. En concreto, aunque la economía incorporó trabajadores (capital humano) e incrementó su stock de inversiones (capital físico), el rendimiento de cada recurso ha sido cada vez menor (productividad). Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la caída de la productividad neutralizó buena parte del aporte de los nuevos trabajadores y de las inversiones, lo que explica que la economía argentina permanezca en una fase prolongada de estancamiento.

¿Qué es la productividad?

La productividad mide cuánto se produce a partir de los recursos disponibles. Puede referirse a una empresa, a un sector de actividad o a la economía en su conjunto, y permite evaluar qué tan eficientemente se utilizan los recursos para producir bienes y servicios.

Un ejemplo sencillo puede ayudar a entenderlo. Si en una panadería dos panaderos producen 200 kilos de pan en una jornada de ocho horas, cada hora de trabajo rinde 12,5 kilos. Si al mes siguiente mantienen los mismos panaderos, el mismo horno y la misma jornada, pero reorganizan sus tareas o mejoran la receta y logran producir 240 kilos, decimos que la panadería aumentó su productividad: pasó de producir 12,5 kilos por hora a 15 kilos por hora, sin haber cambiado sus dos factores productivos (capital y trabajo).

¿De qué depende el crecimiento económico?

Según la contabilidad del crecimiento, desarrollada por Robert Solow (1957), el crecimiento de una economía puede descomponerse en tres fuentes: el aumento de las horas trabajadas, la acumulación de capital (maquinaria, equipos, construcciones e infraestructura) y las mejoras en la eficiencia con la que se combinan ambos factores, es decir, la productividad. O, si agrupamos los dos primeros elementos, podemos decir que el crecimiento puede descomponerse en dos fuentes: acumulación de factores (capital físico y humano) y aumento de productividad.

La panadería puede producir más contratando más panaderos o sumando más horno. Sin embargo, ese camino tiene un límite: si se suman personas, pero no equipamiento, cada trabajador nuevo tendrá menos equipos con los que trabajar. Por lo tanto, aportará cada vez menos a la producción. Lo mismo ocurre si se compran máquinas pero no se contrata más gente para operarlas. En economía esto es lo que se conoce como rendimientos decrecientes: cada unidad adicional de un solo factor rinde menos.

Por este motivo, en el largo plazo, la mejora de la productividad es el factor que explica el crecimiento de los países. En definitiva, se trata de producir más con los mismos recursos. Mejorar la productividad no es un desafío propio de Argentina, dado que la baja productividad es un rasgo de la región, del que nuestro país tampoco escapa.

Las mejoras en esta dimensión se asocian con el uso de nuevos métodos/técnicas de producción, así como con cambios en la organización del trabajo, el desarrollo e incorporación de nueva tecnología o conocimiento que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles.

Para medirla, los economistas utilizan la productividad total de los factores (PTF). Se trata de una medida que recoge la parte del crecimiento que no se explica por la acumulación de capital y trabajo. Como no puede observarse directamente, se calcula “por diferencia”: al crecimiento de la producción se le resta lo que aportó el aumento de las horas trabajadas y del capital, y lo que queda se atribuye a la productividad. En el ejemplo de la panadería, sería el aumento de la producción que no se explica por haber contratado más panaderos ni por haber comprado otro horno. Es, de alguna manera, la medida de nuestra ignorancia (lo que no podemos explicar).

Esta forma de medirla tiene una implicancia que conviene tener presente. Como la PTF es lo que “sobra” una vez descontado el aporte del trabajo y del capital, no solo recoge mejoras tecnológicas u organizativas, sino también otros factores, como el grado de utilización de la capacidad instalada.

En una recesión, las empresas no reducen su planilla ni venden sus máquinas en la misma proporción en la que cae la producción, por lo que la PTF medida tiende a caer, aunque la economía no se haya “olvidado” de cómo producir. Este matiz es relevante para leer los datos de Argentina, que atravesó varias recesiones durante el período analizado y, por lo tanto, experimentó varios problemas de capacidad productiva ociosa.

Argentina: más recursos, pero menor eficiencia

Entre 2017 y 2025, la economía argentina incorporó año a año a miles de personas al mercado laboral. Con la excepción del año de la pandemia, el empleo aumentó durante el período y se crearon aproximadamente 1,8 millones de puestos de trabajo: el país llegó a los 13,4 millones de ocupados, según el Indec.

Durante ese período también aumentó el stock de capital físico, impulsado por generación e importación de maquinaria y equipos, así como por la construcción de infraestructura y viviendas. Sin embargo, su ritmo de expansión fue considerablemente menor al registrado durante la década anterior, cuando el stock de capital y sus componentes crecieron a tasas que más que duplicaron las de los años posteriores.

De forma conjunta, la acumulación de capital y trabajo ampliaron la capacidad productiva y, según la contabilidad del crecimiento, incidieron de forma positiva y aportaron alrededor de 1,2 puntos porcentuales (pp) al crecimiento económico durante la última década. Sin embargo, ese impulso prácticamente fue anulado por el deterioro de la productividad, que contribuyó negativamente en 0,9 pp.

El deterioro de la productividad se profundizó a partir de 2023, luego de mantenerse relativamente estable entre 2021 y 2022. La PTF cayó hasta 2024, cuando se ubicó 10% por debajo de su nivel de 2016. Si bien en 2025 volvió a crecer, esa recuperación no fue suficiente para compensar la caída acumulada.

En otras palabras, la economía argentina consiguió ampliar la cantidad de recursos productivos, pero fue cada vez menos eficiente al utilizarlos. El resultado fue un crecimiento prácticamente nulo durante más de diez años.

¿Por qué importa la evolución de la productividad?

La mejora de la productividad no solo importa porque permite que una economía crezca más rápido. También tiene consecuencias en el empleo, los salarios y la competitividad de las empresas.

Cuando una empresa consigue producir más con los mismos recursos, puede reducir sus costos por unidad producida y generar mayores ingresos. Esto crea condiciones para mejorar los salarios y ampliar la producción, aunque la distribución de esas ganancias también depende de otros factores, como las instituciones laborales y la negociación entre trabajadores y empleadores.

Por otra parte, depender exclusivamente de la incorporación de trabajadores y capital para crecer es una estrategia arriesgada, en particular en un contexto de envejecimiento poblacional. Esto implica que, a la larga, la cantidad de personas disponibles para trabajar aumente cada vez más lentamente (o incluso disminuya).

A su vez, atraer inversiones privadas requiere ofrecer condiciones de rentabilidad atractivas, algo que no siempre resulta sencillo. Una alternativa habitual son los incentivos tributarios, aunque tienen costos para las finanzas públicas, ya que implican resignar recaudación. Esto es parte de la discusión actual sobre el régimen de incentivo para grandes inversiones, conocido como RIGI, y su impacto sobre las cuentas públicas.

¿Qué pasó con la productividad en Uruguay?

Durante ese mismo período, la economía uruguaya creció a una tasa promedio del 1,3% anual. Si bien eso implica que la economía no se estancó, como la argentina, el ritmo de expansión también fue sustancialmente menor con respecto al observado durante la década anterior (4,9%). Un menor crecimiento, entre otras cosas, limita los recursos disponibles para financiar el Estado de bienestar y las políticas públicas en áreas como seguridad, infancia, educación y salud, entre tantas otras. Por eso es clave apuntalar la productividad, de forma de sostener mejoras de las capacidades productivas a través del tiempo.

La composición de ese crecimiento también fue distinta de este lado del Río de la Plata. En Uruguay, el factor trabajo tuvo una contribución negativa de 0,2 pp (como consecuencia del escaso crecimiento poblacional y de la reducción de las horas trabajadas a la semana), mientras que la acumulación de capital aportó 1 pp. Con esto, la mejora de la productividad explicó el restante 0,5 pp de ese crecimiento (la suma de los tres da justamente esa tasa del 1,3% mencionada). En otras palabras, el incremento de la inversión en el país explicó la mayor parte del crecimiento. Sin embargo, la inversión como porcentaje del PIB se encuentra hoy levemente por encima del 16%, cuatro puntos por debajo de las aspiraciones del equipo económico.

Por otro lado, este patrón de crecimiento también difiere del observado en la década que concluyó en 2014, que representa el período de crecimiento más excepcional de nuestra historia, tanto por la intensidad del crecimiento como por la prolongación en el tiempo. Durante esos años, la productividad fue el principal motor de la expansión (2,3 pp), seguida por la acumulación de capital (1,6 pp) y el factor trabajo (1 pp). En efecto, al sumar estos tres aportes obtenemos la tasa de crecimiento anual promedio señalada previamente, es decir, el 4,9%. Por eso es un ejercicio de descomposición del crecimiento.

Si bien el panorama uruguayo es menos desfavorable que el argentino, los resultados también plantean desafíos. En un contexto en el que el aporte del trabajo tiende a ser cada vez más limitado, mejorar la productividad será fundamental para sostener el crecimiento y ampliar las posibilidades de desarrollo económico.