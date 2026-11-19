Según el experto español Pau Marí-Klose, los costos asociados a la pobreza infantil representan entre el 4% y 5% del PIB. Asimismo, advirtió que invertir en la infancia es menos costoso que afrontar sus consecuencias.

La pobreza infantil no es solamente un problema de justicia social: también tiene consecuencias económicas que se proyectan a lo largo de toda la vida y generan costos para el conjunto de la sociedad, sostuvo, en diálogo con la diaria, el sociólogo español Pau Marí-Klose.

“Al quedarse lejos de su potencial, estos niños no aportan todo lo que podrían haber aportado a la sociedad. Es más, pueden convertirse en adultos que generen costos, porque gestionar la pobreza implica destinar recursos a atender sus dificultades y problemas. También tienen mayores problemas sanitarios que el resto de la población. Incluso, la problemática se extiende hacia el campo de la seguridad”.

Marí-Klose, que se desempeña como profesor en la Universidad de Zaragoza, fue el primer alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil de España, entre julio de 2018 y marzo de 2019. El especialista remarcó que la pobreza infantil “no es un buen negocio para nadie, incluso para las personas que quizás no tienen interés en las cuestiones de justicia social”. En ese sentido, señaló que hay estudios realizados en España que encuentran que el costo de la pobreza infantil asciende hasta un 5% del PIB, una cifra que es similar a la estimada en otras partes del mundo.

Marí-Klose visitó Uruguay invitado por la Embajada de España y la Universidad de la República (Udelar), donde participó en actividades y conferencias en el Palacio Legislativo y la universidad. Durante su estadía mantuvo intercambios sobre los desafíos de Uruguay en materia de pobreza infantil. En ese marco, valoró que el país haya comenzado a avanzar en el tema. “No es un camino exento de obstáculos y dificultades, pero es importante que en Uruguay se haya iniciado, y que se haya hecho con convicción y liderazgo”. No obstante, afirmó que “el principal desafío es conseguir el acompañamiento de la sociedad civil y convencer a los uruguayos de que este es un tema clave, en el que se juega el futuro de la sociedad”.

¿Por qué la pobreza infantil debería ser considerada una prioridad económica y no solamente una cuestión de política social?

La pobreza infantil es, evidentemente, una cuestión de justicia social, porque limita las oportunidades de vida de los colectivos más desfavorecidos. Pero, al provocar estas limitaciones, también deja a niños atrás y genera un costo para la sociedad, lo que los economistas llaman un costo de oportunidad.

Estos niños, en mejores condiciones, podrían haber desarrollado plenamente sus facultades y capacidades, convertirse en trabajadores más productivos y aportar a su sociedad mediante innovaciones e incluso contribuciones fiscales. Al quedarse lejos de su potencial, no aportan todo lo que podrían haber aportado. Es más, pueden convertirse en adultos que generen costos, porque gestionar la pobreza implica destinar recursos a atender sus dificultades y problemas. También tienen mayores problemas sanitarios que el resto de la población. La problemática de la pobreza infantil también se extiende hacia la seguridad. Durante mi visita se comentó cómo en determinados barrios de Montevideo la pobreza conduce a situaciones de tensión y violencia, que también implican costos.

En ese sentido, la pobreza tiene costos de oportunidad y costos reales de gestión. Algunos estudios que nosotros mismos encargamos en España mostraron que esos costos son importantes y representan aproximadamente el 5% del PIB cada año. Son costos que, en buena medida, se pueden prevenir. Más allá de los problemas de legitimidad que supone mantener a mucha gente en la pobreza, no resulta conveniente: no es un buen negocio para nadie, incluso para las personas que quizás no tienen interés en las cuestiones de justicia social.

Generalmente, cuando se discuten políticas relacionadas con la pobreza, desde determinadas miradas de política económica se las considera un costo y no una inversión estatal. ¿Qué cree sobre estas posiciones?

Son miradas que ignoran parte del problema. Son miradas hemipléjicas, parciales, que adolecen de lo que los psicólogos llaman un sesgo de confirmación.

¿Qué papel tienen los primeros años de vida en la reproducción de las desigualdades? ¿Por qué es económicamente importante invertir en la primera infancia?

Son años fundamentales, de conformación de facultades y competencias básicas. En esa etapa se forman estructuras cerebrales donde residen las capacidades para desarrollar posteriormente otras competencias.

Durante los primeros años se forman las capacidades lingüísticas y numéricas básicas. Son aspectos cognitivos vinculados con la capacidad de aprendizaje, pero, más allá de esas estructuras, también están las llamadas capacidades no cognitivas, relacionadas con la posibilidad de prestar atención, perseverar y mantenerse concentrado. Son capacidades fundamentales para continuar aprendiendo.

Además, en esos años se adquieren determinadas predisposiciones, por ejemplo, hacia una nutrición inadecuada, que después puede expresarse en forma de obesidad infantil. Esto tiene una proyección a largo plazo: es una cicatriz, un problema que muchas veces se arrastra durante toda la vida.

Una buena infancia en las primeras etapas permite evitar muchos de estos problemas. Es importante que durante ese período los niños reciban los capitales que necesitan, no solo en forma de recursos económicos, sino también de recursos educativos, estímulos y orientaciones. En situaciones de pobreza, normalmente existen déficits en todos esos aspectos.

¿Qué resulta más costoso para un Estado, invertir tempranamente en la infancia o asumir las consecuencias de la pobreza durante la vida adulta?

Antes mencionaba la estimación del costo del 5% del PIB que se realizó en España. Este cálculo se ha hecho en otros países y normalmente arroja cifras similares, entre 4% y 5%, e incluso superiores en casos de extrema desigualdad.

Ningún Estado gasta el 5% en luchar contra la pobreza infantil; de hecho, normalmente se queda muy lejos de esa cifra. Si con menos del 5% se puede hacer un muy buen trabajo para corregir buena parte de los problemas sociales que después aparecen a lo largo de la vida, resulta evidente que es mucho más costoso invertir ex post, es decir, gestionar posteriormente esos problemas.

Usted fue el alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil de España. ¿Qué lecciones del caso español, o del europeo, podrían trasladarse a América Latina?

Fue una experiencia importante, porque permitió abrir una agenda política que se ha mantenido y que ha permitido crear estructuras de lucha contra la pobreza infantil que siguen vigentes. Siempre existe incertidumbre con respecto al futuro, pero es difícil pensar que esas estructuras vayan a desmantelarse por completo, incluso en el caso de que hubiera un nuevo gobierno que no creyera tanto en la lucha contra la pobreza infantil.

En ese sentido, fue muy positivo, no solo a nivel de España. Creo que el gobierno de España, al abrir esta agenda, contribuyó al impulso de la propia agenda europea de lucha contra la pobreza infantil. Actualmente, la pobreza infantil es una de las prioridades de la Carta de Derechos Sociales Europeos, y eso inspira el marco presupuestario de la Unión Europea. En buena medida, esto se debe al impulso de España.

Barrio La Fuente Foto: Natalia Rovira

Creo que las lecciones más importantes son, en primer lugar, que se puede avanzar en este campo. Estoy presentando el caso español, pero antes hubo otros países que avanzaron de manera sustancial. Reino Unido fue un caso paradigmático, al igual que los países del norte de Europa y los escandinavos.

Estos avances son siempre una combinación de liderazgo y del trabajo de la sociedad civil para trasladar al mundo político la relevancia de esta lucha. No se trata simplemente de ahorrar costos, sino de mejorar la vida de las personas; generar buenas vidas con buenas oportunidades. ¿Y qué mejor que iniciar esas oportunidades en edades tempranas? En España, la sociedad civil, por medio de las entidades dedicadas a la infancia y a la defensa de sus derechos, así como el mundo académico, desempeñaron un papel de primer orden. Por eso, recomendaría a las élites políticas de Uruguay que se dejen asesorar y orientar por el conocimiento científico.

Nuestra experiencia en el comisionado fue, fundamentalmente, una apuesta por ese conocimiento. Yo procedo de la universidad y todo mi equipo estaba integrado por investigadores que trasladaban ideas científicas a la política. Fundamentar las políticas no solo en intuiciones o predisposiciones ideológicas, sino también en evidencia y conocimiento científico es siempre una buena receta.

¿Qué resultados obtuvo durante su mandato como alto comisionado?

Como dije, abrimos una agenda importante. Posteriormente, el Alto Comisionado se convirtió en el Ministerio de Juventud e Infancia. En Europa trasladamos con fuerza este mensaje y se desarrollaron políticas muy bien dotadas de recursos, no solo para luchar contra la pobreza monetaria, sino también contra los fenómenos de exclusión asociados a ella. Se creó la Garantía Infantil Europea, un programa que invierte en políticas de lucha contra la exclusión en cuestiones educativas, sanitarias y de vivienda para las poblaciones más vulnerables.

En cuanto a resultados concretos, los índices de pobreza severa en España han descendido y, sobre todo, determinadas formas de exclusión y problemas sociales asociados a la pobreza han disminuido. Por ejemplo, el abandono prematuro y el fracaso escolar han descendido drásticamente. Sin embargo, considero que lo más importante es haber afianzado un compromiso duradero con la lucha contra la pobreza infantil. Hemos introducido un tema que no va a desaparecer fácilmente de las reivindicaciones, las demandas y, en definitiva, de la acción pública.

En el caso de Uruguay, ¿cómo observa la situación del país en materia de pobreza infantil?

No me atrevería a decir grandes cosas sobre Uruguay porque, aunque lo conozco a grandes rasgos, existe un riesgo importante de equivocarme. Lo que observé fue una gran sensibilidad y un gran conocimiento durante las jornadas en las que participé. Entiendo que es un problema importante: la concentración de situaciones de vulnerabilidad se da fundamentalmente en hogares con niños.

Sé que se ha tomado conciencia en las instancias de gobierno, que se están dando pasos y que se está planificando el futuro. No es un camino allanado porque, por lo que sé, se están encontrando resistencias en algunos sectores de la oposición para desarrollar estos programas. Pero tengo una perspectiva relativamente optimista porque, en cierto modo, nosotros comenzamos así.

Como sabrá, fui convocado por el gobierno socialista, pero ya trabajaba con ellos incluso desde la oposición, antes de tener la oportunidad de ocupar el Alto Comisionado y ayudar a impulsar estas políticas. No es un camino exento de obstáculos y dificultades, pero es importante que en Uruguay se haya iniciado y que se haya iniciado con convicción y liderazgo. En ese sentido, me llevo la mejor imagen de este propósito que me manifestaron.

¿Qué debería mirar Uruguay para abordar integralmente el fenómeno, más allá de la medición monetaria? ¿Qué otras dimensiones de la pobreza infantil suelen quedar invisibilizadas?

La lucha contra la pobreza es un compromiso multidimensional. Las transferencias monetarias son importantes: existe mucha evidencia científica que muestra que pequeñas cantidades de dinero ayudan a estas familias y que, en términos generales, se invierten bien, fundamentalmente en el bienestar de los niños. Las asignaciones económicas son un elemento, pero forman parte de un abanico mucho más amplio de intervenciones.

Dentro de ese abanico hay que pensar en la educación, que es un tema muy relevante, sobre todo en las inversiones que pueden ayudar a los colectivos más desfavorecidos. En ese sentido, el acceso a la educación infantil en etapas muy tempranas, que permite desarrollar las capacidades básicas de las que hablaba antes, es esencial. La educación en la etapa inicial, de 0 a 6 años, fuera del período de escolarización obligatoria, es especialmente importante para los colectivos más desfavorecidos.

También son esenciales los programas de acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje y los refuerzos educativos, así como las actividades de ocio educativo fuera del horario escolar y los programas sanitarios. Es difícil pensar en una receta basada en una, dos o tres intervenciones. Ayer, por ejemplo, observábamos las problemáticas derivadas de vivir en determinados entornos y barrios con mucha pobreza y marginalidad.

Las intervenciones socioeducativas en esos barrios son esenciales porque se crean determinadas subculturas que conducen al fracaso escolar, e incluso a la violencia. Es importante intervenir de manera integral en esos lugares.

¿Cuál cree que es el principal desafío que enfrenta Uruguay en este tema y cuáles deberían ser las primeras tres medidas que debería tomar?

Diría que el principal desafío es conseguir el acompañamiento de la sociedad civil y convencer a los uruguayos de que este es un tema clave, en el que se juega el futuro de la sociedad. En cuanto a las principales medidas, señalaría, en primer lugar, las de protección económica básica, como una asignación monetaria básica.

Pero, más allá de esas medidas, es necesario contemplarlas dentro de paquetes que incluyan otras intervenciones, como el alivio de los costos que afrontan las familias con niños: los gastos escolares, el transporte y el comedor escolar. Son medidas importantes porque inciden sobre los costos que afrontan todas las familias.

La educación es una intervención que, en la mayoría de los países, cuenta con un amplio respaldo público. Es esencial conseguir ese respaldo porque algunas medidas probablemente no sean tan populares y hay que integrarlas en paquetes más amplios que permitan a la ciudadanía entender que se trata de una lucha contra un fenómeno que se manifiesta de diferentes maneras.

Evidentemente, estamos hablando de realidades que no son estrictamente comparables. En Uruguay existen determinadas dimensiones de vulnerabilidad, y quizás de pobreza extrema, que probablemente estén más acentuadas que en España. Me comentaban, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la vivienda y la marginalidad.

Son realidades que no conozco y que, evidentemente, exigen respuestas locales. No me gustaría dar a entender que en España tenemos la pócima contra la pobreza infantil, porque este fenómeno tiene distintas manifestaciones en diferentes países. Las respuestas deben surgir de los agentes que trabajan en este campo, a partir del conocimiento local.