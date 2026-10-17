Estudiantes organizaron feria para visibilizar propuestas de bachillerato y terciarias de UTU en todo el país

Este viernes estudiantes de la Tecnicatura en Organización de Eventos y Congresos de la Escuela Superior de Gastronomía, Hotelería y Turismo de la UTU organizaron la jornada “Caminos, sembrando futuros”. Se trató de una feria educativa con el fin de visibilizar algunas propuestas de estudio que ofrece UTU y compartir el día entre estudiantes que cursan diferentes carreras en la institución, además del público en general.

La actividad se llevó adelante en el Museo de la Movilidad y las Identidades (MUMI), en Ciudad Vieja, y se extendió durante casi toda la jornada del viernes, de 10.00 a 22.00. Durante la tarde la feria contó con la visita de la directora general de la UTU, Virginia Verderese.

Andrea Saulis, estudiante avanzada de la Tecnicatura en Organización de Eventos y Congresos, contó a la diaria que este “gran evento” es organizado por los estudiantes de segundo año de la tecnicatura y que funciona como un espacio para poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento en la trayectoria educativa.

Foto: Nadia Iula

Saulis contó que la organización de la feria también implicó un desafío económico para los estudiantes, que fueron quienes impulsaron ventas y actividades de recaudación para financiar el evento. En ese proceso, dijo que consiguieron el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y, recientemente, del Ministerio de Turismo.

“Es un lugar donde nosotros buscamos el vínculo entre estudiantes de todo el país y que haya ese encuentro para intercambiar”, compartió Saulis al contar que para esta edición de la feria viajaron especialmente estudiantes desde Artigas, Salto, Tacuarembó y Colonia para poder formar parte del evento. A su vez, dijo que también se sumaron muchos centros de la UTU de la zona periférica de Montevideo.

Por otra parte, contó que el objetivo principal es “mostrar todos los cursos que existen en la UTU”, ya que la propuesta educativa de educación media y terciaria cada vez ofrece un “más amplio abanico” de opciones. Entre las instituciones que participaron en la feria con stands para compartir información y presentar sus propuestas educativas estuvieron las escuelas técnicas de Casavalle, Palermo y Las Piedras, la UTU Figari, la Escuela Superior de Comunicación Social y Diseño Gráfico y el Polo Educativo Tecnológico de Las Piedras, entre otras.

Foto: Nadia Iula

Entre las propuestas presentadas en el evento, estudiantes de la Tecnicatura en Autotrónica del Polo Educativo Tecnológico de Las Piedras trasladaron al MUMI un simulador de hidrógeno para motores híbridos. Según explicó el estudiante Manuel Cheda, se trata de una herramienta fundamental para las prácticas de su trayecto educativo, que, además, permite a los estudiantes acercarse a nuevas tecnologías. A su vez, dijo que actualmente trabajan en la creación de una réplica de menor escala que sea más sencilla de transportar.

Dentro de la extensa y variada grilla de espectáculos que ofreció la feria, que incluyó presentaciones musicales de varios estilos, participó una banda integrada por estudiantes de la UTU de Tacuarembó, quienes durante la tarde interpretaron varias canciones. Además, formaron parte del escenario principal la Orquesta Institucional de la UTU, bailarines del Sodre y la murga La Mojigata. Estudiantes de la Escuela de Belleza también participaron en tres instancias de desfile, donde se pudo lucir el trabajo que realizaron en maquillaje y peinado a las y los modelos.

La feria educativa contó con una transmisión de la jornada por streaming a través del canal de Youtube llevado adelante por estudiantes de la Escuela Superior de Comunicación Social con el apoyo del área de Comunicación de la UTU.

Foto: Nadia Iula

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