11.600 personas participaron de 388 asambleas territoriales del Congreso Nacional de Educación, que se apronta para el plenario

Casi 700 delegados territoriales y sectoriales se reunirán el 5 y 6 de diciembre en la Intendencia de Montevideo para llegar a acuerdos sobre los aportes que realizará el congreso.

Después de una prórroga, el 31 de octubre venció el plazo para la realización de asambleas territoriales del Congreso Nacional de Educación (CNE), etapa que se inició en julio. Según se informó desde la Comisión Organizadora del CNE (Cocne), en total se coordinaron 523 asambleas territoriales, de las que llegaron a realizarse 388. Para su concreción, por reglamento las asambleas debían llegar a un quórum mínimo.

De acuerdo con el desglose por departamento, 142 se realizaron en Montevideo, 54 en Canelones, 29 en Salto y 22 en Maldonado, que son los que encabezan la lista. De acuerdo con la cantidad de participantes, a su vez, cada asamblea tenía la potestad de designar delegados territoriales al plenario final del CNE, que se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo.

Según se informó desde la Cocne, en total serán 695 delegados, 487 designados por las asambleas territoriales y 208 de los sectores que integran la comisión organizadora, que reúne a representantes de los principales entes de la educación, de organizaciones sociales, de otros organismos públicos vinculados a la temática y de la educación privada. En cuanto a la procedencia territorial de los delegados de las asambleas, 163 serán de Montevideo, 65 de Canelones, 41 de Salto y 30 de Maldonado. Además, habrá 22 de Paysandú, 21 de Cerro Largo, 19 de Treinta y Tres, Artigas y Colonia. En tanto, 15 serán de asambleas de San José, 14 de Soriano, 12 de Rivera, diez de Tacuarembó, ocho de Durazno, siete de Rocha y Río Negro, seis de Florida y cuatro de Flores y Lavalleja, mientras que uno será del exterior.

De acuerdo con el reglamento del CNE, se esperaba que el plenario final tuviera en total 1.000 delegados de todo el país.

Actualmente, un equipo de docentes de la Universidad de la República se encuentra trabajando en una síntesis de los principales aportes realizados por las asambleas territoriales, de forma que lleguen como insumo a la etapa plenaria. En dicha instancia, el 5 de diciembre se trabajará con base en cuatro comisiones temáticas, cada uno de los ejes temáticos del CNE: la educación como derecho; educación y participación; trayectorias educativas a lo largo y ancho de la vida; y virtualidad e inteligencia artificial: oportunidades y obstáculos para la educación en Uruguay.

Las resoluciones de las comisiones deberán salir por dos tercios de los votos para ser consideradas al día siguiente en la etapa plenaria, que elaborará la declaración final del congreso. Desde el gobierno se comprometieron a que las decisiones que en las distintas etapas alcancen los dos tercios de los votos en el CNE serán vinculantes para la política educativa. Dicho aspecto fue cuestionado por integrantes de los partidos de la Coalición Republicana, que, de hecho, no participaron de la COCNE pese a que fueron invitados.

En diálogo con la diaria, Julián Mazzoni, representante docente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), valoró positivamente las cifras de participación del CNE. Según dijo, si bien en un principio se percibía un clima “muy frío” de participación, sobre el final del plazo se concentraron la mayor cantidad de asambleas. Si bien analizó que se estará lejos de los 1.000 representantes en el plenario nacional, consideró que se trató de una cifra “ambiciosa” que, de todas formas, con casi 700 participantes estará cerca de la participación en el plenario del primer CNE.

El integrante del Codicen valoró que la realización de asambleas coincidió con las elecciones de representación docente en el organismo, que se realizaron el 3 de octubre, lo que puede explicar la mayor concentración de reuniones después de esa fecha. De todas formas, entendió que en todo el país se realizaron aportes interesantes, por ejemplo, de plenarios intersindicales en el interior del país o de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Mazzoni, quien durante el gobierno pasado bregó sin éxito por la convocatoria al congreso, publicó recientemente un librillo titulado La autonomía es la clave: hacia un proyecto educativo de largo plazo, laico y soberano. Allí, el consejero y su equipo sistematizan una serie de columnas de opinión y análisis publicadas en la diaria, con miras a la agenda del CNE. Uno de los temas refiere a la necesidad de que la ANEP tenga cogobierno y mayor autonomía que la que registra actualmente, ya que tres de los cinco consejeros del Codicen son designados por el sistema político.

Si bien Mazzoni consideró que ese fue un tema marcado por buena parte de las asambleas, entendió que es poco probable que el plenario final logre una resolución que mande al gobierno a implementar, por ejemplo, que la mayoría de los integrantes del Codicen sean electos por el cuerpo docente. Al respecto, reiteró su preocupación por la necesidad de generar mecanismos para que se generen políticas de largo plazo por las que no haya cambios de planes y programas cada cinco años. Como otro caso, se refirió al rol que ocupa Ceibal en la definición de políticas que tienen que ver con tecnología educativa y valoró negativamente que cada vez tenga más injerencia en decisiones que deberían correr por cuenta de ANEP.