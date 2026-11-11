22.000 personas están habilitadas para realizar la primera prueba Acredita Educación Media Superior

Con un número inicial de 40.075 inscriptos, la prueba se realizará en 56 sedes de todo el país durante dos jornadas, el 28 de noviembre y el 5 de diciembre.

La prueba Acredita Educación Media Superior (EMS) se realizará por primera vez en dos instancias obligatorias el próximo 28 de noviembre y 5 de diciembre. En ese marco, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) compartió algunos datos vinculados al proceso de inscripción y dio a conocer herramientas virtuales con el objetivo de cooperar en las etapas de estudio previo.

El período de inscripciones se extendió desde el 14 de julio hasta el 2 de setiembre y allí 40.075 personas se registraron para rendir la prueba. Desde la ANEP explicaron que el número de inscriptos superó “todas las previsiones” y que finalmente serán 22.000 las personas que participen en esta instancia de evaluación a nivel nacional, pese a que en un principio habían previsto que serían 10.000 cupos. La selección de aspirantes se realizó mediante un sorteo ante un escribano público y se dispuso que quienes no fueron sorteados tengan prioridad para participar en la edición de 2027.

Desde la ANEP informaron que los resultados finales de las pruebas estarán disponibles a partir de mediados de 2027. A su vez, insistieron en que la asistencia es obligatoria en ambas jornadas de evaluación para todos los participantes, ya que, la no asistencia a uno de los días de prueba significa la pérdida total de la instancia de acreditación. Al mismo tiempo, esta falta impedirá participar en una nueva edición de la prueba el próximo año.

Por otra parte, en cada una de las 56 sedes habilitadas y distribuidas en todo el país para rendir la prueba, se establecieron tres turnos que comprenderán la evaluación de dos áreas por jornada. Las cuatro áreas de evaluación serán: comprensión lectora, escritura argumentativa, cultura científica y resolución de problemas matemáticos.

El director sectorial de Planificación Educativa de la ANEP, Andrés Peri, compartió algunos datos sobre la población que finalmente participará en esta primera edición de la prueba y dijo que el promedio de edad ronda los 38 años y “aproximadamente seis de cada diez son mujeres”. A su vez, dijo que Montevideo es el departamento que concentra “prácticamente” a la mitad de los postulantes y, junto con Canelones, acumula casi el 70% de la totalidad de inscriptos.

Por otra parte, en cuanto al vínculo de los postulantes con la educación formal, señaló que una de cada cuatro personas anotadas dijo haber asistido por última vez a la educación formal en los últimos 5 años. Por otro lado, una de cada cuatro personas declaró haber dejado de asistir antes de 2007.

En cuanto al nivel educativo alcanzado de la población postulante, Peri señaló que el 37% aprobó cuarto año de educación media, mientras un 33% completó hasta tercer año. En cuanto al porcentaje restante, 15 % aprobó quinto año y el otro 15% culminó ciclo básico a través de una prueba de acreditación.

Sobre las distintas motivaciones que impulsaron a los postulantes a inscribirse a la prueba, Peri compartió que el 50% de las personas declaró que lo hicieron por la “posibilidad de seguir estudiando” y que, a su vez, la mitad manifestó su intención de ingresar a la universidad. Según señaló Peri, este número representa a una de cada cuatro personas del total que rendirá la prueba.

En segundo lugar se encuentran quienes señalaron que el motivo de la inscripción es para alcanzar una mejora a nivel laboral. Esta cantidad de personas alcanza un 30% y manifiesta que las causas están vinculadas a poder conseguir un empleo, alcanzar una mejora en la cualificación laboral o para cumplir con un requisito del empleador.

Por último, cerca de un 20% respondió que lo hizo por “realización personal”. De esa cantidad de personas, Peri contó que muchos compartieron que este deseo se ve motivado por “demostrarles a sus hijos que se puede”.

Herramientas digitales para las instancias de estudio previo

Por otra parte, la ANEP dio a conocer algunos recursos y herramientas que se encuentran disponibles de forma virtual para la preparación y práctica que se requiere durante las instancias previas a la prueba.

Una de las vías de estudio posible, y la más tradicional, será a través de materiales disponibles para descargar en el sitio oficial de Acredita EMS, que están diferenciados según las cuatro áreas de evaluación. Por otro lado, se implementaron dos plataformas web que también tendrán recursos disponibles para estudio. Una de ellas es Plataforma SEA –mediante la cual se realizará la prueba– y la otra es Práctica Acredita, creada por Ceibal.

A pesar de que la prueba se realiza de forma presencial, cada postulante deberá completarla en una computadora que le será prestada durante la instancia de prueba. Por este motivo, es necesario tener los conocimientos básicos que se requieren para la utilización del dispositivo electrónico. En relación con este aspecto, Ceibal creó un espacio habilitado a través de Práctica Acredita para familiarizarse con el instrumento.

A su vez, la plataforma creada por Ceibal también incorpora una herramienta de interacción mediante inteligencia artificial (IA) que permite a los postulantes obtener devoluciones inmediatas sobre las respuestas seleccionadas durante los ejercicios de práctica, y ofrece la posibilidad de chatear con la IA para consultar errores y así guiar al usuario en su razonamiento.

En cuanto a las herramientas digitales y de IA, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que “esto configura un antecedente de cómo, en el caso de los adultos, empezamos a utilizarla para mejorar procesos de escritura”. Según agregó, ello es relevante también para la cursada regular, “porque nos permite tener insumos de por dónde caminar en este tema que es tan reciente”. A su vez, señaló que la IA ya fue utilizada previamente durante la instancia de prueba de Acredita Educación Media Básica este año y que ayudó en los procesos de elaboración de textos de los postulantes, ya que, según señaló, se trata de una de las temáticas que “estaba dando problemas”, porque es la “más difícil de preparar en soledad o sin un docente que acompañe”.

Según informaron desde la ANEP, todo el material necesario para el estudio previo y las formas de ingreso habilitadas para las distintas plataformas web se encuentra disponible en el sitio oficial de Acredita EMS.