El organismo aprobó en general el calendario de actividades para el año que viene, que pauta la actividad de jardines, escuelas, liceos y escuelas técnicas.

Este martes, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó en general el calendario de actividades para 2027. Si bien falta definir algunos detalles que pasaron a consulta de los distintos subsistemas del ente, ya quedaron definidas las fechas más importantes: inicio de clases y recesos por vacaciones.

Según informó Info Capital y confirmó la diaria, el inicio de cursos para la educación inicial y primaria será el lunes 1º de marzo. Ese mismo día comenzarán séptimo grado de liceo y UTU del plan de Educación Básica Integrada (EBI) y primero de bachillerato –cuarto grado–. Por su parte, octavo y noveno grado de EBI arrancarán un día después, el 2 de marzo, el mismo día que segundo año de bachillerato. Por su parte, tercer año de bachillerato comenzará los cursos el miércoles 3 de marzo.

Más allá de que varios colectivos docentes reclaman volver a tener dos semanas libres en julio, el Codicen de la ANEP también definió mantener una semana de vacaciones en todos los subsistemas y otra semana completa en setiembre. Al igual que este año, las semanas de receso coincidirán en inicial, primaria, secundaria y UTU, una medidas que el organismo tomó para favorecer a las familias que tienen hijos cursando en distintos subsistemas.

De esa forma, quedaron fijadas tres semanas de vacaciones distribuidas en el año. La primera será en la Semana de Turismo, del 22 al 28 de marzo; la segunda será la que va del 28 de junio al 2 de julio; y la tercera, la que inicia el 20 y culmina el 24 de setiembre.

El año lectivo irá como máximo hasta el 17 de diciembre de 2027 en el caso de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y hasta el 26 de noviembre para todos los grados tanto en Secundaria como en UTU.