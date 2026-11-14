Feria “Experiencias que conectan” de ANEP expuso el trabajo de casi 1.400 estudiantes de Montevideo

Con el objetivo de visibilizar proyectos “innovadores” realizados por estudiantes y docentes en sus centros educativos, el Espacio Modelo recibió este viernes a distintas escuelas y liceos de Montevideo. En la feria “Experiencias que conectan” compartieron algunas de estas iniciativas con sus familias y público en general. La actividad fue organizada por la Comisión Descentralizada de Montevideo Centro de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), área que tiene como objetivo acompañar el proceso de descentralización del organismo y favorecer las interacciones entre el ámbito educativo y la comunidad.

Como cada año, en el marco de la promoción de Proyectos de Mejora Educativa, se realizan actividades para promover el trabajo en conjunto dentro de los centros educativos y fortalecer el sentido de pertenencia de las instituciones. En esta oportunidad, según contó a la diaria Valeria Machado, secretaria de la comisión, se decidió generar un espacio que propicie la divulgación de proyectos ya existentes dentro de las comunidades educativas del departamento. Estos proyectos trabajan distintas temáticas en torno a los ejes de “inclusión, innovación y tecnología”, donde también se incluyen proyectos que involucran el ambiente o la cultura.

Machado contó que durante el momento en que estuvo abierto el llamado para recibir las propuestas se presentaron más de 42 instituciones entre escuelas, liceos y UTU –correspondientes a la jurisdicción de la comisión–, y alrededor de 61 iniciativas, debido a que algunos centros alcanzaron a presentar hasta tres. Previo a la actividad de cierre, los estudiantes y docentes creadores de los proyectos seleccionados compartieron instancias de reunión, en formato virtual, donde presentaron sus proyectos e intercambiaron experiencias vinculadas a la realización de su trabajo. A su vez, según contó Machado, también se trató de una oportunidad especial para socializar entre estudiantes y docentes y conocerse previamente. Estas instancias permitieron llegar a la actividad de cierre de este viernes.

“Se generó una jornada de intercambio muy rico” en la que se pudo “compartir e intercambiar experiencias y prácticas de enseñanza”, dijo Wilson Deleira, presidente de la Comisión Descentralizada de Montevideo Centro, a la diaria. Según completó, el intercambio también incluyó a docentes y distintas figuras del ámbito educativo público.

Las actividades, que contaron con la participación del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, durante la tarde, se distribuyeron en dos turnos en el correr de la jornada. Machado contó que los estudiantes que participaron fueron alrededor de 1.400 entre ambos turnos y, aunque durante la mañana se concentró la mayor cantidad de propuestas, en la tarde se pudieron acercar más familias a formar parte de la jornada, incluso centros educativos que no formaban parte de la grilla oficial de actividades. A su vez, Machado resaltó que el principal objetivo de la actividad está centrado en conocer los proyectos estudiantiles a través de la propia voz de los estudiantes.

Entre los proyectos que se expusieron, la radio Costa Rica 10.7 de estudiantes de cuarto año de la escuela 107 República de Costa Rica formó parte de uno de los stands. A través del proyecto llamado “L@s niñ@s de la radio”, una de las estudiantes contó a la diaria que trabajan en la creación de una radio para charlar sobre temas que resultan de interés para los niños y niñas, aunque todavía se encuentran en la etapa de desarrollo de esa propuesta. Hasta el momento, cuentan con una canción de apertura para su programa, que, según contó, pertenece al género rocanrol. La canción fue creada en clase con la ayuda de inteligencia artificial y, para llegar a ella, la estudiante dijo que dialogaron previamente con sus compañeros y propusieron ideas para la composición y el contenido de la canción.

El liceo 60, que también formó parte de la actividad, presentó su proyecto llamado “Café literario”. La iniciativa se trata de una experiencia sensitiva donde proponen hacer una recorrida por el pasado y los recuerdos a través de la memoria sensitiva que despiertan los sentidos del olfato y el gusto. Luego de participar en una degustación, la actividad propone escribir un primer pensamiento o palabra que haya despertado esa experiencia y, después, escribir un breve párrafo a raíz de los recuerdos que hayan regresado.

Además de la participación de los centros educativos, la jornada contó con el apoyo de otros organismos que también ofrecieron propuestas educativas para los niños y niñas que visitaron el Espacio Modelo. Entre ellas, participaron un equipo de Ceibal desde sus áreas de Territorio y Ciudadanía Digital, la Fundación Banco República, la Junta Nacional de Drogas, el Departamento de Desarrollo Social de Cutcsa, UTE, el Banco de Seguros del Estado y la Intendencia de Montevideo.