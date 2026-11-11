Primaria impulsa campaña de convivencia a través de proyectos escolares que comparte en formato audiovisual

Este mes se lanzó el segundo episodio de ¿Y si hablamos de convivencia?, un podcast audiovisual que comparte diálogos de comunidades escolares sobre la resolución de conflictos en las instituciones.

Las formas de resolución de los conflictos en los ámbitos educativos y las herramientas con las que cuentan los estudiantes para hacerlo son algunos de los aspectos que intenta abordar la campaña audiovisual sobre convivencia que impulsó la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) a partir de este año.

Bajo el nombre ¿Y si hablamos de convivencia?, la campaña busca visibilizar experiencias de distintas comunidades educativas para “construir mejores formas de convivir y participar” en los entornos educativos. A través de una propuesta audiovisual, compuesta por distintos episodios difundidos en Escuela TV, el canal de Youtube de la DGEIP, la campaña comparte el relato de estudiantes, docentes y familias, quienes cuentan sus experiencias y formas de atravesar las problemáticas de convivencia.

“¿Qué pasa cuando hay un problema particular? ¿Cómo se resuelve en la escuela? ¿Cómo se alcanzan acuerdos? ¿Qué lugar ocupan las familias o los referentes familiares?” son preguntas que Gabriela Salsamendi, directora de la DGEIP, menciona que se involucran con el abordaje de la temática y que distintas escuelas responden a través de los audiovisuales planteados en formato de podcast. La responsable de la DGEIP contó en diálogo con la diaria que la idea de la campaña surgió en febrero de este año y responde a un pedido de la comunidad docente, que desde el año pasado plantea su preocupación por situaciones de violencia ocurridas en el ámbito escolar y la necesidad de dialogar sobre convivencia en los centros educativos.

Según explicó Salsamendi, la dirección se propuso “salir al rescate” de proyectos que se desarrollan en las escuelas y cuyo objetivo es mejorar las relaciones en las instituciones. Para identificarlos, contó que trabajaron junto con inspectores que aportaron información sobre las experiencias que conocían a partir de sus recorridas por los centros.

Con una duración de casi 15 minutos y a través de la conversación entre dos alumnos y docentes y madres de estudiantes de las escuelas, el primer episodio de la campaña, lanzado en julio de este año, tiene como participantes a integrantes de la escuela 269 Julio Castro, del Centro de Montevideo. Este mes se lanzó el segundo episodio, que tiene como protagonista a la comunidad educativa de la escuela 404 de Vista Linda, que además de compartir su proyecto de convivencia mediante la creación de “asambleas” para resolver distintos conflictos que nacen en la institución, también habla sobre la importancia del involucramiento de las familias en la educación de los niños y niñas.

En paralelo, Salsamendi contó que durante febrero de este año otra iniciativa ayudó a profundizar en el trabajo sobre convivencia, aspecto que para la actual administración “constituye uno de los ejes centrales”. En esa ocasión se realizó una instancia virtual y abierta para docentes de inicial y primaria de todo el país, en la que también participaron la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria y la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública.

Al ser consultada al respecto, Salsamendi dijo que esta campaña no responde a la detección de un aumento de los casos de violencia en los centros educativos. “No tenemos registrado” que exista un aumento, señaló. En cuanto a la iniciativa, subrayó que responde a atender “la preocupación genuina que plantearon los colectivos docentes”.

Según explicó Salsamendi, la dirección también impulsa distintas actividades en articulación con otros organismos e instituciones, con el objetivo de generar espacios de encuentro y fortalecer los vínculos entre estudiantes. “Tenemos claro que los episodios de violencia no pueden ser barridos debajo de la alfombra”, dijo. A su vez, agregó que desde la DGEIP entienden que “la escuela no puede sola” con la tarea de enfrentar estos casos.

En ese sentido, también recordó el trabajo que llevan adelante junto con el programa Pelota al Medio a la Esperanza, del Ministerio del Interior, y con la Secretaría Nacional del Deporte, que incluyen actividades deportivas y propuestas para las comunidades educativas fuera del horario escolar.

En cuanto a la campaña de convivencia, desde la DGEIP aseguraron que para este año se prevé el lanzamiento de dos episodios más.