El exintendente de Montevideo Daniel Martínez fue consultado en el programa de streaming Al weso sobre sus planes a nivel político y respondió que lo primero que quiere es que “gane Yamandú Orsi”.

El excandidato presidencial por el Frente Amplio (FA), que lidera la agrupación No Te rindas y apoya a Orsi de cara a las internas, respondió sobre eventuales cargos, que es “paso a paso”. De todas formas, adelantó que “seguramente voy a ser candidato al Senado y después veremos lo que pasa”.

Señaló que ahora quiere contribuir al fortalecimiento de su agrupación, que es “chica” y recién empieza. “Nos faltaba un departamento que no tenía nada, anoche lo tuvimos y estamos a dos meses de las elecciones. La corrimos de a poquito de atrás y sin un mango”, valoró.

Sobre si le gustaría asumir un cargo ejecutivo en un eventual gobierno del FA, respondió: “Yo qué sé. Si mi nombre es solución... (risas)”. “Tengo un acumulado de experiencia, sobre todo en energía e industria, pero sobre todo en otros montones”, agregó.

En ese sentido, hizo hincapié en el énfasis que le dio a la gestión durante su período en la Intendencia de Montevideo. “Si puedo aportar algo de eso, vamo' arriba, y si no, estoy tratando de disfrutar la política. Siempre intenté ser feliz en lo que hago, a veces cuesta, pero no voy a perder eso”.

Consultado sobre si volvería a ser candidato a intendente, sostuvo: “Por ahora esa sí que no la pienso, en este momento ni pasa por mi escenario. Tengo experiencia, pero creo que uno puede aportar más por otro lado, y donde esté voy a intentar ser coherente, no entrar en el odio y el enfrentamiento, tratar de discutir ideas. No odiar a nadie. Es lo que yo puedo aportar. Dónde esté, no sé. Tampoco es que mi vida dependa de eso”.