Este martes, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, conocido como Casa Blanca, Uruguay y Ecuador protagonizarán su segundo encuentro de la clasificatoria mundialista para Catar 2022, que como la totalidad de los encuentros jugados la semana pasada, se disputará a puertas cerradas y exclusivamente para la TV (en Uruguay se podrá ver en VTV).

Uruguay, tras su victoria del jueves en el Centenario 2-1 a Chile, se movió con plantel casi completo –Giorgian de Arrascaeta, lesionado, debió quedar fuera del grupo–, y tras un largo viaje de casi ocho horas, incluyendo una parada en Campo Grande (Brasil), llegó a suelo ecuatoriano.

Ecuador, que perdió en Buenos Aires 1-0 ante Argentina, se preparó en Quito, en la Casa de la selección, desde donde viajarán al Casa Blanca, estadio donde la selección ecuatoriana hace 20 años que no juega como local por las clasificatorias.

El argentino Gustavo Alfaro, que desde el partido pasado dirige a Ecuador, se preguntó en la última conferencia de prensa virtual “¿cómo le podemos ganar a Uruguay?” y dijo: “Trataremos de hacer un partido acorde a las circunstancias, sabiendo que es un rival muy difícil y que juega muy bien. Debemos tener claridad conceptual para jugar de la misma manera que jugamos ante Argentina, porque enfrente tendremos un rival que, si le damos ventajas, nos puede llegar a dañar. Debemos hacer un partido intenso para quedarnos con la victoria”.

Óscar Tabárez, que afrontará su cuarto partido en eliminatorias en la ciudad de Quito –el decisivo 2-1 del 2009, 0-1 en el 2013 y 1-2 en el 2015– no dio pistas de la posible alineación celeste, aunque se sabe que tiene que haber un cambio en relación a la formación ante Chile, debido a que De Arrascaeta, con una distensión muscular, no viajó a la capital ecuatoriana.

En las últimas horas se especula con la aparición del riverense Ronald Araujo en la zaga, tal vez en el lugar de Sebastián Coates o armando una línea de tres centrales. En media cancha es muy posible reafirmar la dupla de Rodrigo Bentancur junto a Federico Valverde, pero no sabemos quiénes ocuparán las bandas. El fernandino Nahitan Nández entró muy bien en el Centenario y es posible que pueda arrancar en Quito, aún manteniendo al tranquerense Brian Rodríguez. No se sabe si se mantiene en los once Nicolás de la Cruz, y seguramente acompañando a Luis Suárez de punta, estarán el sanducero Maximiliano Gómez o el floridense Jonathan Rodríguez, acostumbrado a jugar en la altura de Ciudad de México.

En condiciones normales, y aún cayendo derrotado, han sido buenos los partidos de la selección celeste en Quito. La condición física seguramente puede ser determinante en este partido, pero ello también incidirá para los locales.

Todos los partidos de la segunda fecha se juegan en esta jornada, y la mayoría de ellos queda encimado con otro. A las 17.00 Bolivia recibe a Argentina en La Paz; a las 18.00 es el Ecuador-Uruguay; a las 19.00 Venezuela recibe en Mérida a Paraguay; a las 21.00, en Lima, Perú enfrentará a Brasil; y a las 21.30, en Santiago, Chile juega ante Colombia.