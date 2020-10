Suena raro pensar en las Eliminatorias sudamericanas, aquellas que empezaban en marzo pero fueron postergadas por la pandemia y la crisis sanitaria generada por la covid-19. En el medio hubo mucha incertidumbre, ligas que se fueron suspendiendo y jugadores que entrenaban por su cuenta. De a poco, algunas cosas fueron volviendo a la normalidad (o algo parecido).

Uruguay debutará hoy en las Eliminatorias frente a Chile, y el martes 13 visitará a Ecuador en Quito. La selección disputó sus últimos partidos en noviembre de 2019: en aquella oportunidad venció 2-1 a Hungría y empató 2-2 con Argentina. De aquella lista de convocados no estarán Fernando Muslera, Bruno Méndez, Gastón Silva, Mathías Suárez, Giovanni González, Diego Laxalt, Matías Vecino, Brian Lozano, Christian Stuani ni Edinson Cavani.

La lista actual presenta varias caras nuevas que tendrán la chance de disputar sus primeros minutos con Uruguay: Ronald Araújo, Agustín Oliveros, Mauro Arambarri, Nicolás de la Cruz y Diego Rossi recibieron su primera citación a la selección mayor. Sin embargo, todos han sido parte del proceso de juveniles. También se darán los regresos de Rodrigo Muñoz y Damián Suárez. Muñoz fue citado en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 y para la Copa América de Chile 2015. Suárez fue convocado en 2008 para los amistosos frente a Turquía y Noruega. Ninguno de los dos ha disputado minutos oficiales defendiendo a la selección mayor.

Caras nuevas, pero conocidas

La empresa Driblab, una consultoría deportiva de análisis de datos, nos proporcionó diferentes datos para conocer y analizar a las caras nuevas de la selección, así com para ver el momento de los arqueros celestes. Fernando Muslera, titular habitual de Tabárez, no se encuentra en la lista de convocados debido a que se está recuperando de una fractura de tibia y peroné. Martín Campaña únicamente disputó 1.070 minutos en 2020, jugando su último partido el 14 de marzo en el triunfo de su ex equipo, Independiente, 1-0 sobre Vélez. El golero se incorporó a Al Batín, de Arabia Saudita, luego de rescindir su vínculo con los argentinos.

Por lo general, Campaña ha sido la elección habitual cuando no está Muslera, pero de los tres convocados es el que viene con menos rodaje y el que presenta números menos completos. Campaña se destaca en sus paradas a remates fuera del área con 93,1% de efectividad, aunque sólo para 50% dentro del área. De los tres goleros es el que para más goles esperados en comparación a sus goles recibidos, pero es menos seguro en sus pases.

Los “goles esperados” (xG), según la definición proporcionada por Driblab, son una métrica que analiza la calidad de las ocasiones que tienen lugar en un partido. Cada remate tiene un valor que muestra la probabilidad de convertirse en gol. Este número es el porcentaje (0,1 significa que ese remate acaba en gol 10% de las veces) que se asigna en función del lugar del disparo, la distancia al arco y el ángulo, así como la parte del cuerpo (cabeza, pie u otros) con la que se remata al balón, añadiendo a la variable la velocidad de la jugada, el pase que precede –si lo hay– al disparo.

Martín Silva llega con bastante rodaje, siendo el golero titular de Libertad de Paraguay. El golero de 37 años muestra una alta efectividad en el porcentaje de paradas, tanto en disparos desde afuera del área (91,8%) como en los remates desde adentro del área (66,24%). Es un arquero que mejoró en este rubro en comparación con su desempeño en 2019. Cuenta con 59,78% de efectividad en sus pases, siendo el que más coloca pases al último tercio (3,87), algo interesante considerando la búsqueda en largo a los delanteros de Uruguay.

Rodrigo Muñoz es el arquero más veterano de los tres con 38 años, uno más que Silva. Al igual que su colega, juega en el fútbol paraguayo, por lo que llega con varios partidos disputados luego de que se reiniciara la actividad, defendiendo a Cerro Porteño. De hecho, ha disputado más minutos en 2020 que en la temporada pasada, mejorando también su rendimiento. El ex Cerro y Nacional destaca principalmente por su efectividad en pases (66,64%).

Entre las caras nuevas aparece Ronald Araújo, defensor de Barcelona, quien llega con 18 partidos disputados en las selecciones juveniles sub 18 y sub 20. Hoy en día es el tercer zaguero del conjunto catalán, por detrás de Gerard Piqué y Clement Lenglet.

Para el análisis, Driblab incluye los partidos disputados con Barcelona B en la temporada anterior. Araújo es un zaguero muy seguro en el pase, con una efectividad de 85,98%, algo fundamental para poder jugar en su club. Pensando en un juego con menor posesión en la selección uruguaya, es interesante destacar su aptitud defensiva: gana 85,71% de sus duelos uno contra uno. Es un jugador seguro en el juego aéreo; en los aspectos a mejorar están sus despejes y su efectividad en pases largos, pero con 21 años se perfila como un jugador con un gran potencial.

Esta convocatoria cuenta con la participación de un futbolista del medio local, Agustín Oliveros, uno de los números fijos de Gustavo Munúa en Nacional. Oliveros es un lateral izquierdo que da soluciones jugando como zaguero, fue parte de la selección preolímpica este año, y el cambio de club de Racing a Nacional lo ha convertido en un jugador más participativo en la construcción del juego, mejoró su número de intercepciones por partido y bajó la cantidad de faltas que comete.

Mauro Arambarri es otro futbolista que viene de la liga española, en este caso de Getafe, uno de los equipos revelación de las últimas temporadas. El salteño es uno de los jugadores fundamentales en la mitad de la cancha del equipo azul. Arambarri es un mediocampista defensivo, al que es difícil robarle la pelota y se presenta fuerte en el uno contra uno. Getafe se caracteriza por ser un equipo muy aguerrido en la marca y Arambarri es uno de los jugadores claves en su composición. A sus 25 años llega por primera vez a la selección mayor, luego de haber actuado 24 veces con las selecciones juveniles (fue parte del Sudamericano sub 20 de 2015 disputado en Uruguay y del Mundial que se jugó en Nueva Zelanda ese mismo año).

Ante la lesión de Christian Stuani, Tabárez recurrió a Diego Rossi. El jugador formado en Peñarol es un extremo con gran habilidad para regatear y buena capacidad goleadora. En esta temporada lleva 12 goles (7,98 goles esperados). Mejoró su finalización pasando de 15,04% a 23,4%, y crea unas 1,35 ocasiones de gol cada 90 minutos.

Una de las promesas del fútbol sudamericano es Nicolás de la Cruz, el volante ofensivo surgido en Liverpool que viene creciendo en su rendimiento de la mano de Marcelo Gallardo en el River Plate argentino. Si bien la actividad no se reinició en la vecina orilla, De la Cruz presentó muy buenos rendimientos en la Copa Libertadores. Ante la ausencia de Brian Lozano, se puede perfilar como un jugador con chances a tener minutos en estos partidos. En cuatro encuentros disputados por la Libertadores aportó un gol (0,85 goles esperados) y dos asistencias (1,02 asistencias esperadas). Es un jugador que se destaca por la cantidad de ocasiones que crea por partido, los pases claves que les brinda a sus compañeros, la contribución goleadora y los regates completados.

Si bien en esta temporada está mejorando en la cantidad de intercepciones que hace por partido (2,49 frente a 0,78), debe mejorar el porcentaje de éxito de sus barridas defensivas, aspecto en el que cayó de 58,05% a 37,8%.

La doble fecha de Eliminatorias presenta caras nuevas en la selección con jugadores que se empiezan a consolidar en sus equipos y se colocan como alternativas para tener minutos en la mayor.