Cuando las selecciones femeninas sub 20 y sub 17 celestes entraban en su última fase de preparación, la primera para disputar el cuadrangular final del Sudamericano que clasificaría dos participantes en la Copa del Mundo y la segunda para jugar el torneo similar en forma completa en el país, llegó la noticia de la Confederación Sudamericana de Fútbol anunciando la posibilidad de que el sub 20 no termine y el sub 17 no se realice.

Aunque aún no se han tomado decisiones definitivas, el miércoles llegó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ese comunicado de la Conmebol que se parece mucho a un preaviso de la no culminación del torneo sub 20 que se iba a realizar en tres semanas y media en Buenos Aires –en el estadio de Vélez estaba prevista la fecha final, aunque no se había anunciado oficialmente– y lo mismo sobre el torneo similar sub 17, que tendría lugar en Uruguay a partir del 30 de noviembre.

La Conmebol informó que por el momento se mantienen las fechas establecidas para la fase final del Sudamericano sub 20 (del 16 al 22 de noviembre), en el que participarán las selecciones de Brasil, Uruguay, Venezuela y Colombia, y para el Sudamericano sub 17 (del 30 de noviembre al 19 de diciembre). Sin embargo, debido a la situación sanitaria mundial, la Conmebol argumenta que “con el fin de brindar lo mejor para las selecciones nacionales y priorizar la salud de jugadoras y oficiales, se está considerando la posibilidad de postergar ambos eventos”. Al precisar aún más la situación, se aclara: “No obstante, y hasta no recibir una confirmación oficial de la FIFA, las fechas de nuestros torneos de referencia continúan siendo las mismas”.

Llama la atención que la Conmebol no haya mostrado las mismas preocupaciones en el fútbol masculino y, más que nada, profesional, ámbito en el que se desarrollan competiciones de todo tipo, tanto clubistas –Libertadores y próximamente Sudamericana– como de selecciones –nada menos que la clasificatoria mundialista–. Con ello se manifiesta, al menos, incoherencia. La Conmebol no tendría que sujetarse a la FIFA porque los Sudamericanos valen por sí mismos. Su esencia no es exclusivamente ser clasificatorios, sino que son resumen e incentivo de cada generación y ayudan al desarrollo del fútbol femenino. Lo del sub 20, además, es especial. Uruguay (la AUF) debería defender con todo el trabajo ya hecho por entrenadores, jugadoras y clubes, con largas preparaciones, en lo que ha sido ejemplo.

La Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA está programada en Costa Rica para jugarse entre enero y febrero de 2021, mientras que el Mundial sub 17 tendrá sede en India y se celebrará entre febrero y marzo.

Esta semana la juvenil mayor, dirigida por Ariel Longo, comenzó una fase final de preparación, pasando de tres entrenamientos semanales a cuatro, de lunes a jueves, lo que se continuaría en la tercera semana con cinco movimientos, de lunes a viernes, viajando, en la cuarta semana hacia Argentina. Por su parte, la sub 17, dirigida por Daniel Pérez, continuó esta semana, de lunes a miércoles, realizando entrenamientos, todavía con 33 futbolistas.