Esta semana comienza el camino de las selecciones sudamericanas hacia Catar 2022. No está mal afirmarlo: empieza el Mundial. Uruguay, dirigido por Óscar Tabárez, debutará el jueves ante Chile en el estadio Centenario, a las 19.45. Unos días después, el martes 13 a las 18.00, el rival será Ecuador en Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado (que no es el Atahualpa, sino la cancha de Liga Deportiva Universitaria de Quito). En noviembre se cerrarán los partidos por las Eliminatorias para la selección en 2020, y los rivales serán Colombia y Brasil. La lista de convocados fue comunicada por el cuerpo técnico el viernes, con cuatro futbolistas que aparecen dentro de la nómina por primera vez. Este lunes de tarde llegarán algunos jugadores al Complejo Celeste y comenzarán los entrenamientos. El resto del plantel aterrizará el martes y practicarán los 23 convocados por primera vez.

Los convocados del cuerpo técnico celeste son los arqueros Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño, Paraguay), Martín Silva (Libertad, Paraguay) y Martín Campaña (Independiente, Argentina); los defensores Diego Godín (Cagliari, Italia), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa, Portugal), Ronald Araújo (Barcelona, España), Martín Cáceres (Fiorentina, Italia), Damián Suárez (Getafe, España), Matías Viña (Palmeiras, Brasil) y Agustín Oliveros (Nacional); los mediocampistas Lucas Torreira (Arsenal, Inglaterra), Mauro Arambarri (Getafe, España), Federico Valverde (Real Madrid, España), Rodrigo Bentancur (Juventus, Italia), Nahitan Nández (Cagliari, Italia), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil), Nicolás de la Cruz (River Plate, Argentina) y Brian Rodríguez (Los Angeles FC, Estados Unidos); y los delanteros Luis Suárez (Barcelona, España), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul, México), Maximiliano Gómez (Valencia), Cristhian Stuani (Girona, España) y Darwin Núñez (Benfica, Portugal).

Arambarri, De la Cruz, Araújo y Oliveros entrenarán por primera vez con la selección mayor. Los cuatro han formado parte de las selecciones juveniles de Uruguay. Popi Muñoz y Zorro Suárez no han jugado oficialmente, pero ambos fueron convocados anteriormente. El golero ex Cerro y Nacional participó en las Eliminatorias para el Mundial Brasil 2014 y estuvo en la Copa América Chile 2015, mientras que el lateral formado en Defensor fue citado en 2008 para los amistosos ante Turquía y Noruega. Las ausencias de Josema Giménez y Edinson Cavani se deben a que el defensor de Atlético Madrid aún no tiene el alta tras haber dado positivo de covid-19, y a que el delantero salteño, cuando la lista fue comunicada, estaba sin equipo, cuestión que se resuelve en las próximas horas, porque el goleador firmará contrato con Manchester United de Inglaterra.