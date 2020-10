Terminó la espera. Desde marzo, cuando todo el deporte nacional quedó parado como consecuencia de la pandemia de coronavirus, la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) estuvo suspendida. Eso, el hecho de suspender –es decir, no cancelar, sino que quedara a la espera– tenía implícito el condimento de que un día volvería a jugarse. El torneo de ascenso, recientemente terminado, y la activa Liga Femenina de Básquetbol fueron una buena prueba de que, respetando a rajatabla los protocolos, el básquetbol podía jugarse sin aumentar riesgos de contagio. Ahora es el turno de la LUB, el más prestigioso e importante torneo local.

En condiciones normales, la LUB 2019-2020 ya debería de haber terminado. Es más, tendríamos que estar ante el comienzo de un nuevo torneo. Pero la covid-19 trastocó todo y esa LUB, la 2020-2021, recién empezará el año que viene.

Así comienza el campeonato

Como para aumentar el suspenso, la LUB 2019-2020 quedó congelada cuando faltaba la última fecha de la Liguilla, jornada fundamental para saber de qué manera serán los cruces en los play off. Ya se sabía, porque eso sí pudo culminar, que del Reclasificatorio, Aguada logró el lugar 7 para los cuartos de final, mientras que Urunday Universitario pasó con el 8; entonces, lo que quedó por resolverse fueron las posiciones finales del primero al sexto.

Posiciones Liguilla

PG PP PTS Olimpia 21 7 28,5 Malvín 21 7 28 Nacional 18 10 26,5 Trouville 16 12 24,5 Defensor Sp. 14 14 23,5 H. Macabi 14 14 23 Aguada Reclasificatorio Urunday U. Reclasificatorio

Antes de entrar al detalle de los partidos, también vale mencionar que, más allá de los resultados que se puedan dar, Nacional será tercero y Trouville, cuarto. Tanto tricolores como rojos de Pocitos –que juegan entre sí– deberán esperar el cierre de esta fecha para conocer al próximo rival.

A propósito de Trouville-Nacional, es este jueves. El encuentro se jugará a las 21.15 en la cancha de los de Chucarro. Será una buena oportunidad para verse en juego, sobre todo buscando esa química necesaria para que ambos equipos lleguen en su mejor nivel a la fase de manos a manos. Como todo el básquet, el juego será televisado por la pantalla de VTV.

Después del aperitivo del jueves, el viernes y el sábado se pondrán buenos, porque habrá cosas para definir. El viernes a las 21.15, también en la cancha de Trouville, Hebraica Macabi será local ante Defensor Sporting. Es bien sencillo: el partido determinará quiénes son quinto y sexto. El que gane, entonces, ocupará la quinta plaza y tendrá como rival en play off al cuarto, que es Trouville. El perdedor se situará sexto y tendrá que vérselas con Nacional, tercero.

Por último, el sábado se define lo más lindo: el primer lugar de la tabla. Malvín y Olimpia, los dos mejores y más regulares equipos de aquella vieja normalidad, chocarán en el gimnasio de los playeros, también a las 21.15. Las alas rojas llegan con medio punto por encima de Malvín, por lo que quien gane será el uno y el perdedor ocupará el segundo lugar. Mirando los cuartos de final, como para hacerlo más simple, el ganador entre Malvín y Olimpia tendrá como contrincante a Urunday Universitario, mientras que el perdedor se cruzará con Aguada.

Rumbo al título

Los play off de cuartos de final se jugarán todos en el Antel Arena, por lo general con dobles jornadas (la cancha de Biguá se usará en las fechas en que el Antel Arena ya está contratado para otros eventos). Comenzarán martes y miércoles de la semana que viene. En el sentido de la competencia, el estadio ubicado en el límite entre los barrios Villa Española y Simón Bolívar es el mejor: sus cuatro vestuarios dan la tranquilidad necesaria para que los planteles no se crucen y puedan cumplir sus obligaciones con el protocolo sanitario. Está claro que no podrá entrar público en ninguna de las instancias, aunque cada equipo tiene un número bajo de dirigentes que podrán ingresar (hasta 25 personas).

Como de costumbre, las llaves por cuartos de final y por semifinales serán al mejor de cinco partidos, mientras que las finales serán al mejor de siete.

Nombres a tener en cuenta

La mayoría de los jugadores extranjeros que había en la LUB cuando el MSP mandó parar regresaron a sus respectivos países. Fue severa la pandemia y casi todos decidieron estar en sus casas, cerca de su gente. Ahora, ante la nueva realidad, los clubes volvieron a recontratar a algunos de ellos, pero en otros casos se optó por traer nuevas fichas (ver recuadro).

Olimpia y Aguada mantuvieron a los extranjeros (o fichas innominadas, para ser más precisos). Las alas rojas tendrán a Johwen Villegas, Reque Newsome y Zygimantas Riauka. Villegas es uno de los goleadores del torneo, mientras que los otros dos aseguran peso defensivo y buena cantidad de rebotes. Aguada va por defender el título y se armó bien. Confirmó a dos campeones, Al Thornton y Dwayne Davis, y se quedó con Lee Roberts, quien en su momento iba a ser cortado. Malvín, su rival de las finales del año pasado y con quien podrían enfrentarse en cuartos de final, tendrá como fichas foráneas al panameño siempre rendidor Michael Hicks y a William Paul –cada uno promedia 15 puntos por partido–, y llegó Raven Barber desde Obras Sanitarias de Argentina. Este último ha estado lesionado durante casi 15 días y no se sabe si podrá jugar con Olimpia –o, en su defecto, si será recambiado–.

Las fichas de los tricolores, por su parte, vuelven a ser Dominique Morrison y Hátila Passos, y tenían la intención de conservar un trío muy bien equilibrado, que potenciaba al resto del equipo, con Maurice Kemp, pero en las últimas horas tomó la decisión de abandonar el club por una oferta de la Liga ACB de España.

Al igual que Aguada y Malvín, Hebraica se armó bien y quiere pelear por el título. Los de Daniel Lovera se quedaron con el bueno de Marcus Elliot, a quien sumaron los pivots Esteban Batista y el argentino Matías Sandes, en su momento campeón con Boca Juniors.

A propósito de argentinos, Trouville se reforzó con tres: Leonardo Mainoldi, Damián Tintorelli y Federico Mariani. Los dos primeros jugaron El Metro recientemente culminado: Tintorelli, que logró el ascenso con Olivol Mundial, fue el mejor extranjero del ascenso; Mainoldi, interno que jugó en Stockolmo, tiene una dilatada trayectoria tanto en el básquetbol argentino como en el español, además de haber defendido la selección albiceleste.

En Sporting las grandes pérdidas serán las de Isaac Sosa, goleador de la LUB con 23,3 puntos por partido, y de Eric Dawson, máximo reboteador del campeonato con casi 14 rebotes por encuentro. Ahora las fichas innominadas serán Novar Gadson, Tevin Glass y Chris Daniels, los tres debutantes en la LUB.

Por último, Urunday también pondrá en cancha a jugadores que hacen sus primeras salidas: el escolta Patrick Bacon y el interno Jack Rauch. Ambos tienen 23 años y llegan a Uruguay tras jugar en el básquetbol universitario estadounidense.