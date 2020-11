Hace ocho años Gibraltar no competía oficialmente en los torneos de la UEFA. Pero hace siete la historia cambió: en 2014 Gibraltar empezó a jugar en campeonatos continentales y hace dos años que integra la FIFA. Primero, siempre goleada, fue de las peores selecciones del mundo; ahora, tras ganar su grupo en la Liga de Naciones de Europa, Gibraltar alcanzó su máximo histórico, todo bajo la dirección técnica de Julio Ribas. No en vano lo alzaron y lo llevaron en andas luego de conseguir el ascenso. El premio será cuando el año que viene jueguen en la C, que parece poco, pero para ese pedazo de mundo es mucho, muchísimo.