El martes pasado la Intendencia de Montevideo (IM) se hizo cargo del enorme edificio en el que el club funcionó hasta el 13 de marzo de 2019. Ese día el Club Neptuno se liquidó y se abrió un período que duró más de lo previsto: un año, cuatro meses y un día. Durante ese lapso, el complejo deportivo quedó en manos del síndico Israel Creimer y fue habitado por una guardia gremial rebelde y comprometida, pero débil. Escritos y recursos se sucedieron ante el despacho de Álvaro González, el juez que abrió la etapa concursal cuando el viejo club agonizaba. Creimer finalmente consiguió entregarle el bien a la comuna, propietaria del predio. Pero el convenio está lejos de garantizar la paz entre el auxiliar de la Justicia y el gobierno de Montevideo. Si bien en la IM no hay una única visión respecto del futuro del edificio, se asume que no se debe costear con fondos departamentales un nuevo proyecto, presumiblemente caro. Entre contactos en procura de empresas o instituciones interesadas, donde antes se hacía deporte ahora se acumula personal uniformado. El secretario general de la IM, Fernando Nopitsch, anunció que transitoriamente el espacio se usará para coordinar la actividad de cerca de 180 policías que prestan servicios a la comuna.

Desde que la Secretaría Nacional del Deporte descartó su interés por el predio, a Nopitsch no lo desvela la proyección deportiva. Entiende que la infraestructura es “un peludo de regalo” y abre el juego al sector inmobiliario. Recientemente se la ofreció al arquitecto Carlos Ott quien, escuetamente, le dijo a Garra que está “pensando” si su reconocido estudio debe invertir allí. Antes, el jerarca había dialogado con otros dos pesos pesados: el arquitecto Rafael Viñoly y su hijo y socio Román. Desde entonces, el vocero de ambos repite que la propuesta no les despierta mayor entusiasmo. Luis Zúñiga, uno de los dos ex funcionarios que bancaron la guardia gremial hasta el final, enumera varias visitas de gente interesada. Menciona, por ejemplo, a Raúl Recoba, que preside la asociación civil Campeones, orientada a poblaciones vulnerables. El padre del Chino Álvaro Recoba reconoce que en algún momento pensó en presentar una propuesta, pero que la “soledad” del Guruyú y el cálculo de los costos lo hicieron cambiar de opinión. Zúñiga también nombra a Álvaro Chijane, que supo ser presidente de Fénix y actualmente es prosecretario del club de Capurro. Consultado por Garra, el dirigente dice estar vinculado al ex intendente Daniel Martínez. Asegura que está a la espera de “una reunión” con el candidato a la reelección por el Frente Amplio, entre otras cosas, para determinar “qué viabilidad” tendría un proyecto deportivo canalizado a través de Fénix, que sería financiado por un grupo inversor. Pero menciona una dificultad repetida por varias fuentes: “Nopitsch tiene otra idea”.

La tensión entre el desarrollo inmobiliario y el atlético es admitida por otros jerarcas de la IM. Daniel Leite, coordinador ejecutivo de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación departamental, aspira a que el deporte conserve un espacio en la manzana ocupada por la institución liquidada. Sin embargo, le concede a Nopitsch que “no hay nadie que haga una propuesta concreta”. A la lista de sondeos, suma uno a cargo de la dirigencia del fútbol sala de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero machaca con que “no alcanza con las ideas si no hay un proyecto de gestión”. Para Leite, el escenario ideal sería la concreción de “un centro de desarrollo” deportivo con involucramiento de la comunidad, aspiración que trata de bajar a tierra. “A veces, las intenciones pierden un poco de sentido de realidad”, dice, a menos de una semana de haber participado en una conferencia realizada a través de Zoom y promovida por la Comisión de Deporte del Concejo Vecinal de la zona 1, abierta a un barrio al que entiende que hay que oír. Por esos días también se discutió el tema en una asamblea organizada por la Comisión Plaza 1, integrada por gente del lugar. Según el jerarca, en Neptuno “estarían operativos” tres de siete gimnasios y una de dos piletas, motivo por el cual no le parece descabellada una habilitación parcial, si en algún momento existiera un proyecto serio. Si bien subraya que nada de eso se compara con la gestión de “una plaza o un espacio público”, tras el baño de realidad deja la puerta entreabierta: “Nada está descartado”.

Sobretodos y championes

El juez González ya homologó el convenio celebrado entre Creimer y la IM, firmado el martes 14 en el hall del viejo club. El documento no representa más que la paz transitoria entre dos partes que seguramente terminen litigando. Es que síndico y comuna efectuaron el traspaso del bien, pero no se pusieron de acuerdo en su propiedad, divergencia notoria desde el principio de esta historia. El abogado se encamina a reclamar ante la Justicia un resarcimiento porque el predio devuelto tiene edificaciones que inicialmente no existían. En cambio, la administración departamental interpreta que le pertenecen. Las cartas quedaron casi a la vista en el convenio, ya que las partes dejaron constancia escrita de su discrepancia: la IM declaró que no debe dinero alguno y Creimer se reservó el derecho a accionar judicialmente.

De la suerte del síndico dependerá el pago de al menos parte del tendal de deudas que dejó el club. Los primeros lugares de la fila de personas acreedoras son de ex trabajadores y ex trabajadoras. Se supone que Zúñiga y Carlos Giorgio, quien lo acompañó hasta el final de la guardia gremial, deberían estar a la cabeza. Difícil situación la de ambos. El mismo convenio en el que Creimer se reserva el derecho de reclamar un dinero que podría permitirles cobrar fue el que provocó su desalojo (ver recuadro). Mientras hombres y mujeres de derecho recorrían abrigados las instalaciones vacías y se aprestaban a firmar papeles, los otrora funcionarios embalaban pertenencias y las acumulaban a la intemperie, sobre la vereda de la calle Juan Lindolfo Cuestas.

Profecía autocumplida

Además de representantes de la División Asesoría Jurídica, en la delegación de la IM estaba Gabriel Peveroni, coordinador de la Oficina Montevideo Audiovisual, que depende del Departamento de Cultura y asiste a producciones audiovisuales en tres áreas. Una de ellas es la de “locaciones”, y abarca la tramitación y la coordinación de “los permisos de filmación para rodajes de cine, televisión y publicidad”, según se explica en el sitio oficial. Ocurre que, en el ex club, en marzo, comenzó el rodaje de una película a cargo de la productora Mother Superior Films. “El acuerdo que teníamos con Creimer era, durante un mes, tomar posesión del lugar para poder hacer la filmación”, le contó a Garra el productor Ignacio García Cucucovich. Sin embargo, el desalojo no alcanzó a la película. “Peveroni nos dio el okey” para retomar el rodaje tras la toma de posesión de la IM, acotó el productor, que también dijo que “la transición” le deja “algunas dudas” y espera que los tiempos administrativos se aceleren: “A fin de mes debería estar filmando”.

Los plazos establecidos inicialmente para completar el rodaje no pudieron cumplirse por la pandemia de covid-19, hecho real que parece haberse inspirado en la ficción. Es que la película en ciernes se llama Virus 32 y, según García Cucucovich, se gestó “mucho antes” de que llegaran las primeras noticias del nuevo coronavirus desde China. “Es una película de terror. Se desarrolla en una pandemia”, cuenta el empresario. Una actriz interpreta a “una cuidadora” y “empiezan a entrarle por las ventanas los zombis y la empiezan a perseguir”. La experiencia de Zúñiga y Giorgio, que durante 16 meses custodiaron mil puertas y ventanas para evitar ocupaciones y vandalización, no le hubiera venido mal.