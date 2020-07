El lunes 6 de julio la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó por sus redes sociales que “[Santiago] Ostolaza presentó renuncia al cargo de director técnico de la selección femenina sub 17”, una noticia que resultó llamativa y, para muchos, sorpresiva. El ex jugador y ahora entrenador es una persona que goza de una estima altísima en el ámbito del fútbol uruguayo, por lo que su apartamiento de la función que cumplía desde setiembre del año pasado causó extrañeza.

Los “motivos personales” mencionados en la comunicación institucional provocaban dudas y abrían muchas posibilidades: buenas, malas, muy buenas y muy malas. También la presentación de la dirección de la AUF alejaba, con esa expresión de tanta amplitud y a la vez tan ambigua, todo vínculo de la renuncia del Vasco con alguna inconformidad en el desarrollo de su labor al frente de la selección más joven del fútbol femenino.

Por el contrario, fuentes de la AUF, ajenas absolutamente al fútbol de mujeres, explicaron a la diaria que la razón de la renuncia de Ostolaza responde exactamente a lo contrario de la versión difundida: según esas fuentes, el Vasco habría abandonado su labor en la sub 17 por una “inconformidad importante” con la forma en que se estaba desarrollando su primera experiencia con una modalidad futbolística que no conocía. Y, además, esas fuentes agregaron que era una situación no querida por el entrenador que se estaba dando “desde tiempo atrás”. Ostolaza no contestó a los llamados que le hizo Garra. La última actuación del Vasco en la cancha fue dirigiendo a la selección ante Argentina en encuentros realizados el 3 y el 5 de marzo en el Parque Nasazzi; el primero terminó 3-3 y el segundo fue una derrota 2-0.

La selección sub 17, que en estas horas sigue sin entrenador designado, tiene por delante la disputa del Campeonato Sudamericano, que, justamente, está fijado para jugarse en nuestro país, en principio durante el mes de noviembre. Ese torneo dará tres cupos para la Copa del Mundo a disputarse en India a partir del 17 de febrero de 2021. Antes de la renuncia de Ostolaza, la AUF había anunciado el retorno a los entrenamientos de la sub 17 para agosto.

Sigue la sub 20

La selección sub 20 femenina entrenará todos los días hábiles de las dos semanas de vacaciones estudiantiles que están transcurriendo. Entre hoy y el viernes será en el Méndez Piana, y si llueve se pasará al Complejo Celeste. La semana siguiente también será de lunes a viernes, siempre con el entrenador Ariel Longo, la asistente Graciela Barboza, el preparador físico Daniel Castro y el entrenador de goleros Carlos Pinasco.

El plantel está integrado por las 22 jugadoras que ganaron el pasaje a la ronda final del Sudamericano que está planificado para jugarse en octubre en Argentina: las goleras Josefina Villanueva, Brisa da Silva (ambas de Nacional) y Jennifer Sosa (Estados Unidos); las defensas Shirley Mederos, Alexia da Silva (Peñarol), Sofía Ramondegui (Palmirense), Maytel Costa, Daniela Olivera y Antonella Ferradans (Nacional) y Lorena Yaque (Rampla Juniors de Durazno); las mediocampistas Karol Bermúdez, Juliana Viera, Deyna Morales (Liverpool), Sasha Larrea (Peñarol), Pilar González (Canelones Fénix), Solange Lemos, Rocío Martínez (Atenas de San Carlos) y Valentina Morales (Murcia, España); y las delanteras Esperanza Pizarro (Nacional), Belén Aquino (Peñarol), Wendy Carballo (Arachanas de Melo) y Martina Terra (Liverpool). La lista trata de reflejar los clubes en que jugarán las futbolistas en la temporada 2020, aunque en varios casos el pase formal aún no se haya cumplido en las oficinas de la AUF.