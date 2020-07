Juegos locales

Capítulo tras capítulo, esta serie documental presenta algunos de los deportes más raros y antiguos del mundo. Consta de ocho capítulos independientes, que van desde luchas en el Congo –muy parecidas la lucha grecorromana–, pasando por el calcio storico –que se parece más a una guerra que al fútbol–, carreras en búfalos en Indonesia, hasta el roller derby yanqui, entre otras disciplinas. Puede considerarse una serie sobre deportes antiguos, pero también puede ser un trabajo de historia que presenta modos de vida que (creemos que) están lejos de nuestra cotidianeidad. Netflix, 2020.

Juego, luego existo

Leer al periodista argentino Ezequiel Fernández Moores se antoja imprescindible, desde las columnas de opinión semanales en diferentes medios hasta el formato libro, como este, donde comparte muchísimas crónicas narrativas y análisis de diferentes hechos deportivos locales y mundiales. Tanto por su escritura como por la forma de abordar las distintas temáticas, leer a Fernández Moores es deporte, pero también es hablar de periodismo. La selección de artículos estuvo a cargo de su colega Alejandro Wall, fina elección que se transforma en una gran obra reflexiva. Ezequiel Fernández Moores. Sudamericana, 2019.

Pequeñas grandes historias del básquetbol uruguayo

José Señorans, colega de El Observador, eligió jugadores, entrenadores y personajes del básquetbol para armar este libro con más de 30 historias. Las anécdotas narradas van desde una época primitiva del deporte en Uruguay –como la historia de la selección celeste que no fue al Mundial de 1950 por un conflicto de la prensa o las medallas olímpicas en Helsinki y Melbourne– hasta los días de hoy, con la lujosa NBA, el basquetbolista que fue y pudo jugar, pero también los que no fueron por decisión propia (o no). Siempre, dentro de cada historia, se encontrarán personas que trascendieron las fronteras del propio juego, uno de los deportes más importantes del país. José Señorans. Ediciones B, 2019.

Open, memorias de Andre Agassi

“Odio el tenis, lo detesto con una oscura y secreta pasión, y sin embargo sigo jugando porque no tengo alternativa. Y ese abismo, esa contradicción entre lo que quiero hacer y lo que de hecho hago, es la esencia de mi vida”, confesó Andre Agassi en su libro de memorias. Uno de los tenistas más importante de su tiempo plantea un libro que se parece a una confesión a corazón abierto: desde lo tedioso y miserable que se vuelve el circuito mundial, hasta los millones de dólares ganados para darle sentido a ese mismo circuito. Open es un libro hipnótico, de esos que no se pueden parar de leer hasta que se encuentra el punto final. Andre Agassi. Duomo Ediciones.

El día menos pensado

Nunca se había visto una serie documental sobre ciclismo como esta, que relata desde adentro lo que le sucede a un equipo antes, durante y después de las grandes carreras mundiales. El día menos pensado consta de seis imperdibles capítulos sobre la vida del Movistar Team en 2019. Hay lucha de egos, carreras inolvidables, triunfos y derrotas que hablan del deporte y sus diferentes caras. Es también un viaje fascinante por los laberintos del Giro de Italia, del Tour de Francia, de la Vuelta a España y con mucha presencia de Colombia y Ecuador, países de dos personajes fundamentales en el último tiempo de este deporte: Nairo Quintana y Richard Carapaz. Netflix, 2020.