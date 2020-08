No sin cierta ansiedad, los distintos equipos de fútbol femenino que se desempeñan en el ámbito de la Asociación Uruguaya de Fútbol viven con expectativa el próximo paso hacia el lentísimo retorno a la competición de la disciplina.

Ya fijada la fecha del primer fin de semana de setiembre para comenzar a jugar la 25º temporada consecutiva –el sábado 5 las divisiones juveniles y el domingo 6 las mayores–, este jueves se harán los sorteos que dejarán establecidos los calendarios de los cuatro torneos: el de la Divisional A, el de la B y los juveniles sub 19 y sub 16. Ese acto se llevará a cabo en la sala de asambleas José Fernández Caiazzo, vía Zoom. Los delegados de los clubes están autorizados a concurrir.

Los diez clubes que sabrán el jueves ante qué equipo debutarán en la Divisional A son Peñarol, Nacional, Liverpool, Progreso, Canelones Fénix, River Plate, San Jacinto Rentistas, Defensor Sporting, Atenas de San Carlos y Danubio. Los 15 de la B, que en el arranque del torneo se dividirán en dos series –mencionados según el orden de clasificación de 2019–, serán Náutico, Canadian, Cerro, Racing, Juventud, Rampla, Udelar, San José, Wanderers, Albion, Keguay y Boston River, más los debutantes Villa Teresa y Parque del Plata, a los que se suma Plaza, que el año pasado compitió en fusión con Línea D, equipo que no lo hará en la temporada 2020. Este torneo tendrá un atractivo indudable, teniendo en cuenta que otorga dos premios, los dos ascensos a la A, y que en principio tiene más paridad y menos favoritos que los que, claramente, esboza la divisional superior, además de una mayor cantidad de competidores.

La sub 20 continúa sus entrenamientos

La selección sub 20 que se prepara para el cuadrangular final del Sudamericano –el que fue postergado en marzo por la pandemia– sigue sus prácticas de lunes a miércoles, alternando entre el Complejo Celeste y, a veces, el Parque Méndez Piana. El cuerpo técnico encabezado por Ariel Longo cita para esta semana a las mismas 22 jugadoras que estuvieron en las listas del Sudamericano jugado en San Luis; en tanto, en principio, esa nómina no se podrá alterar en la fase final, que clasificará a dos selecciones para la Copa Mundial programada para disputarse en Costa Rica. Una buena medida que viene aplicándose desde hace varios miércoles es convocar para ese día a jugadoras de la selección mayor, que forman un excelente equipo de confrontación.

En anteriores ensayos las juveniles ganaron 1-0, el miércoles, con un gol de la arachana Wendy Carballo. La formación titular de ese día fue con Josefina Villanueva; Shirley Mederos, Sofía Ramondegui, Daniela Olivera y Antonella Ferradans (Juliana Viera); Karol Bermúdez y Sasha Larrea; Rocío Martínez y Solange Lemos (Valentina Morales); Wendy Carballo y Esperanza Pizarro (Belén Aquino). Las que completan el plantel son las goleras Brisa da Silva y Jennifer Sosa, además de Lorena Yaque y Martina Terra. Están con lesiones Pilar González y Maytel Costa, y en recuperación dos que no pudieron ir al Sudamericano por haber tenido operaciones de ligamento cruzado, Cecilia Gómez y Luciana Gómez.

Las celestes estarán disputando la fase final del Sudamericano en Argentina entre el 16 y el 23 de noviembre. Enfrentarán a Venezuela, Brasil y Colombia.

Vuelven las sub 17

Se espera la vuelta a los entrenamientos de la selección sub 17, ahora con el nuevo entrenador, el ex Peñarol Daniel Pérez. El director técnico, que sustituye al renunciante Santiago Ostolaza, ya se ha reunido con el cuerpo técnico, que no ha tenido modificaciones y ha estado observando jugadoras en partidos de entrenamiento realizados durante el último fin de semana. Una idea predominante es la de comenzar los entrenamientos el lunes 31 de este mes. La selección sub 17 deberá competir en nuestro país por tres cupos para la Copa del Mundo de India, entre el 30 de noviembre y el 19 de diciembre.