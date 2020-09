En un partido distinto a lo que se esperaba, Nacional, con gol de penal de Gonzalo Bergessio en el segundo tiempo, derrotó 1-0 en Avellaneda a Racing. Los tricolores quedaron primeros con puntaje perfecto al cabo de tres partidos en el Grupo F, a una victoria de la clasificación para los octavos de final de la Libertadores. No fue un buen partido, pero fue una victoria que se puede catalogar como buena, porque suma de manera decisiva ante el que se presenta como el gran rival del grupo.

En este casi inexplicable retorno a la disputa de la Libertadores, hubo en este partido eventos que serán anecdóticos, o no. La terna inicial no pudo arbitrar por estar contagiados de covid-19, y el capitán de Racing, Iván Pillud, que dio positivo por coronavirus apenas una semana atrás, estuvo a punto de ser el primer futbolista contagiado en anotar en la Copa. Sergio Rochet, de gran actuación, no lo permitió.

¿Caminando?

Raro comienzo, de acuerdo a una percepción extraordinaria creada por los traficantes de realidad futbolera. Ya había sucedido el martes en Santiago de Chile, y volvió a pasar este jueves en Avellaneda. ¿Por qué la profunda inactividad de uno de los colectivos, Racing de Avellaneda, en este caso, era el eyector de proyecciones tales como que los argentinos no podrían ser rivales, no podrían generar acciones ofensivas, no podrían marcar? ¿Acaso lo pensamos así el 8 y 9 de agosto, cuando volvió la actividad en Uruguay? Raro, porque el partido tuvo un cuarto de hora inicial con dominio casi absoluto de Racing, llegando, atacando, manejando la pelota.

Una interrogante inicial era saber si acaso ello obedecía a un plan, arriesgado, de Gustavo Munúa y cía., pero cuando pasados los 20 minutos Racing estuvo a nada de la primera conquista, esa posibilidad quedaba descartada. No sería lógico correr tantos riesgos, como hasta recibir un gol, para después aprovechar el desgaste.

Apenas en algunos ciclos de la primera parte, Nacional jugó un poco cerca del área argentina, pero el dominio siguió siendo albiceleste, obligando un par de correctas intervenciones del palmirense Rochet. No hay mucha explicación para narrar cómo, tras una enorme jugada de Benjamín Garré, no pudo convertir a centímetros del arco Darío Cvitanich.

Se fueron a vestuarios con cuatro o cinco intervenciones precisas de Rochet, y sin saber de qué color era el buzo del arquero de Racing, Gabriel Arias.

Muy extraño. No podríamos decodificar qué fue lo que le pasó a Nacional en esa primera parte.

Sin distanciamiento físico sostenido

Evidentemente había algo que excedía la superioridad de un equipo (Racing) sobre otro (Nacional). Después de un cuarto de hora de ajustes en los vestuarios, el equipo de Munúa salió con otra actitud ofensiva, y con protagonismo de los floridenses Brian Ocampo por la izquierda y Alfonso Trezza por la derecha, empezaron a llegar al área. Fue precisamente un recorte de Trezza por la derecha el que hizo que barriera de brazo abierto un defensa argentino, Mauricio Martínez, y que la jugada terminara en un penal que Bergessio cambió por gol.

Con Nacional en ventaja cambiaría el trámite del partido, mucho más aún cuando Racing, casi inmediatamente, se quedó con diez por la expulsión de Augusto Solari.

Estuvo cerca del segundo el tricolor, pero no aprovechó, y Racing, aun con uno menos, buscó el empate. No era imaginable que, después de seis meses de inactividad plena, y jugando con diez contra once, Racing sitiaría de la manera que lo hizo a Nacional.

Después los tricolores le agarraron la vuelta al partido, con posesión de pelota, buscando los espacios, anticipando y recuperando. Parecía que estaba más controlado. Pero Racing dio todo, jugando, metiendo, y buscando el empate. En los descuentos, el reciente paciente de covid-19, Pillud –positivo apenas una semana atrás– hizo una maravilla en el área, con pisada, media vuelta y balazo, pero Rochet sumó otra gran atajada, la mejor, salvando el triunfo de los tricolores en Avellaneda.

La historia no dirá que Nacional no pudo jugar bien. Dirá que ganó y que quedó a un triunfo de la clasificación

Tabla de posiciones