El 6 de enero el Fútbol Club Barcelona femenino se enfrentó al Espanyol en su propia cancha, el Camp Nou. Las mujeres sólo disponían del estadio Johan Cruyff. La excusa fue la celebración del 50° aniversario del primer partido que este equipo disputó en esta cancha, el 25 de diciembre de 1970.

En ese entonces las futbolistas del Barcelona jugaron en la cancha oficial, pero sólo se apoderaron del espacio físico, porque no se les permitía utilizar ni la indumentaria ni el nombre de la institución. En la actualidad venía siendo al revés hasta este momento. El equipo, que fue uno de los fundadores de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (Primera Iberdrola), empezó a ser oficialmente parte del Fútbol Club Barcelona recién en junio de 2002, y finalmente en 2015 se convirtió en profesional.

En la cancha, un partidazo: en el minuto 45 la capitana Alexia Putellas hizo el primer gol y quedó registrada en la historia por segunda vez (ya había sido la primera mujer en convertir en el Johan Cruyff). El resto de las emociones se dieron en el segundo tiempo: Marta Torrejón, Melanie Serrano, Lieke Martens y Crnogorcevic fueron las que plasmaron en goles la contundente victoria.

El resultado del partido es una anécdota si se la compara con la conquista lograda. Una foto de Putellas de niña en la tribuna del Camp Nou recorre las redes, pegada a otra en la que está pisando la cancha. “¡Hola, culés! Me gustaría explicaros todo lo que vivimos el día de Reyes, cuando pudimos jugar en el Camp Nou por primera vez. Como sabéis, soy culé de nacimiento y esto suponía un hito muy especial para mí. Fue un privilegio ser la capitana de este partido. En el corro previo al ‘grito de guerra’ en el vestuario intenté transmitir a las compañeras que dejáramos de lado las emociones que nos pudieran neutralizar nuestro juego y que nos focalizáramos en competir. En cierta medida es triste, porque no piensas en disfrutar, sino en ganar y en aportar por el objetivo común, que es ganar la Liga. Cuando llegas a casa o ves resúmenes es cuando realmente te das cuenta de que has jugado en el Camp Nou. Os tengo que confesar que no fui consciente de dónde estaba jugando hasta más tarde. Nada más ver entrar el balón fue muy emocionante y, a la vez, tuve sensación de orgullo, especialmente por mi familia”, escribió la capitana en las redes sociales.

Durante el descanso, las jugadoras rindieron homenaje a las primeras mujeres en jugar en el Camp Nou. Una de ellas fue Carmen Nieto. “Nos vienen muchos recuerdos cuando vemos jugar al equipo actual con esa ilusión y voluntad. Hace años, pensábamos que no podríamos llegar a este nivel, pero ahora ves que todo es posible”, dijo en una entrevista para las redes oficiales del Barcelona.

Nicart (i) del Espanyol, y Aitana Bonmati del Barcelona, durante el partido de Primera División Femenina disputado en el Nou Camp. Foto: Alejandro García / EFE

