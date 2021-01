A seis meses del comienzo de los Juegos Olímpicos 2020, Japón se declaró en estado de alerta por la covid-19. Tokio está entre los diez departamentos más afectados de la isla. La máxima competencia del deporte olímpico se aplazó en marzo del año pasado por el reciente surgimiento del virus a nivel mundial y se reprogramó para el 23 de julio de 2021.

Hace pocos días, según el diario The Times, una fuente de la organización aseguró: “No van a llevarse a cabo. Nadie lo quiere decir públicamente, pero ya hay consenso”. Sin embargo, por su parte, las autoridades de Japón dieron una conferencia de prensa en la que negaron esta afirmación. Manabu Sakai, subsecretario del gabinete, dijo que “no hay absolutamente nada de verdad en lo que publicó el periódico inglés”.

Otra autoridad que se manifestó fue el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. “En este momento no tenemos ninguna razón para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se inaugurarán el 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio. No hay un plan B y estamos totalmente comprometidos en hacer que estos Juegos sean seguros y exitosos”, afirmó.

También se hizo público un comunicado oficial de la ciudad de Tokio, con la postura a favor de realizar este evento a pesar del estado de emergencia sanitario. Argumentan que “el gobierno metropolitano de Tokio, como ciudad anfitriona, seguirá esforzándose al máximo para materializar la celebración de unos Juegos seguros y protegidos, en estrecha colaboración con todas las partes interesadas, como el gobierno japonés, el comité organizador de Tokio 2020, el COI y el Comité Paralímpico Internacional”.

Desde el comité aseguraron que la modalidad para llevar adelante el evento sin riesgos sanitarios es en “formato burbuja”, tomando como ejemplo el Mundial de Hándbol que se está celebrando en Egipto. Se generará una gran burbuja, que será una “familia olímpica” que incluirá deportistas, entrenadores, árbitros, periodistas y directivos, que suman 40.000 acreditados. Otra de las cuestiones a contemplar es la vacunación. Japón la declaró obligatoria para quienes ingresan al país, y quienes lleguen para esta competencia no serán la excepción. “Tenemos la esperanza de que las vacunas vayan acelerándose y llegando a todas las partes del mundo para que podamos tener la mayor parte de las delegaciones vacunadas, no sólo por ellos sino por la tranquilidad que debemos darle a Japón”, dijo el vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch.

¿Qué dice el COI?

“Algunas noticias que circulan hoy informan que el gobierno de Japón ha tomado la decisión, privadamente, de que los Juegos Olímpicos de Tokio sean cancelados debido al coronavirus. Esto es categóricamente falso”, comunicó el COI. “Junto con sus socios y amigos japoneses, el COI está totalmente concentrado y comprometido con la realización exitosa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 este año. Desde el aplazamiento de marzo pasado, todos los involucrados en la entrega de los Juegos han estado trabajando incansablemente para desarrollar medidas y planes contra la covid-19 que mitigarán el riesgo para los atletas, todos los implicados en los Juegos y, lo que es más importante, el público japonés”, cierra el comunicado.