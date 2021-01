Contratos para las jugadoras de Peñarol, la creación de la secretaría de Género y sanciones por violencia de género para los futbolistas son algunos de los proyectos en los que trabaja Patricia López con su equipo de mujeres. La tarde estaba espectacular, el clima súper agradable acompañaba la emoción que se vivía en el hall de la tribuna Henderson y, posteriormente, en la cancha del Campeón del Siglo, en la que diez mujeres sesionaron en lo que fue un hecho histórico para el fútbol uruguayo: la primera reunión de un Consejo Directivo llevada a cabo en su totalidad por mujeres.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, no se perdieron este trascendente hecho, que se transformó en un encuentro de diversas mujeres que ocupan distintos cargos de poder de importancia para el país, y que hicieron historia. Las consejeras que se ganaron el derecho a ocupar esos cargos por la decisión de los socios en las recientes elecciones de Peñarol fueron Antonella Tamilia, Ladys Arévalo, Mariza Sibru, Alessandra Mazurkievicz, Concepción Picarelli, Mayte Álvarez, Yael Erlich, Myriam Silva y Sandra González.

La suplente del presidente aurinegro Ignacio Ruglio, Patricia López, le dijo a Garra que “es un honor y una alegría enorme el momento que estamos viviendo, es un hito histórico en el club, todas venimos trabajando hace muchos años en el club desde nuestras agrupaciones para tener el merecido espacio que hoy ocupamos. De mi parte hace mucho tiempo que integro la lista Sentimiento 1891, y si bien en campaña siempre se dijo que se trabajaría por el lugar de la mujer en el club nosotros lo demostramos con hechos: las mujeres estamos capacitadas, por años de trabajo y conocimiento, y tenemos la capacidad de ocupar lugares trascendentes como el que estamos ocupando hoy en día”.

Un paso adelante

De aquí en adelante, desde su lugar, López tiene pensado generar este tipo de Consejos cada tanto, para hacer un seguimiento de todo lo que las mujeres han planteado. Sobre el lugar de las mujeres en Peñarol sostuvo que son muchas las cosas a implementar, la más importante es que todas las jugadoras tengan contratos: “Para eso vamos a trabajar con los abogados del club, para lograr que tengan lo que tiene cualquier deportista del club, vamos a luchar por eso. Para los socias lo mismo, ir en busca de la equidad, para lo que vamos a crear la secretaría de Género y la implementación de una cláusula en el contrato de los jugadores varones que indique sanciones en caso de violencia de género. Eso lo vamos a tratar desde una comisión que estudie estos temas”.

Por su parte, Beatriz Argimón manifestó que “esto es un momento histórico, ustedes no se están dando cuenta de la magnitud porque nunca nos ha pasado, que haya un grupo de mujeres ocupando este lugar en una cancha de fútbol, en una institución como Peñarol es más que importante. Estoy muy orgullosa de este momento”. Si bien durante la sesión no se utilizaron micrófonos ni se grabó porque fue un Consejo interno, fueron públicas algunas de las cuestiones tratadas. Al primero que le solicitaron que pase a rendir cuentas fue al director deportivo, Pablo Bengoechea, quien empezó felicitando a las mujeres “por el esfuerzo que hacen para lograr estas cosas”, pero las chicas no se detuvieron en los agradecimientos y no perdieron el tiempo, le consultaron sobre el entrenador, sobre la continuidad de algunos jugadores y la posible llegada de otros, y sobre los objetivos a corto, mediano y largo plazo para este campeonato.

Alessandra Mazurkiewicz le habló sobre el fútbol femenino: “Estamos trabajando en un plan para profesionalizar el fútbol femenino”, a lo que Pablo le respondió que “son ustedes las que nos tienen que pedir lo que necesiten, están más informadas del camino a seguir, nosotros estamos a las órdenes para cualquier cosa que quieran hacer, el presidente está muy afín”. “Haremos un proyecto y te lo haremos llegar, porque el fútbol femenino está dejando de ser un deporte anexo, está en camino a ser profesional. Entendemos que por eso la estructura deportiva del club tiene que ajustarse”, comentó Mazurkiewicz.

Luego definieron la creación de la Secretaría de Género, cómo estará integrada y cómo funcionaría, para lo que realizaron la primera votación; las ganas acumuladas de trabajar y aportar al club formalmente fueron muy notorias. Mientras ocurría la sesión, en la tribuna estaban atentas las integrantes de Grupo Carboneras, el colectivo que desde hace tiempo viene trabajando por el lugar de la mujer en el club, quienes festejaron cada momento de este día tan importante.