Hay finales que duelen y otras que se sufren menos, pero en cualquier caso, no hay finales que un equipo no quiera ganar. Larre Borges y Stockolmo llegaban al partido en el Palacio Peñarol tras festejar el ascenso el pasado viernes, en el mismo escenario. El objetivo principal de la temporada ya estaba cumplido, pero eso no quitaba que ser campeón era un resultado que permitiría a uno de los dos terminar la noche festejando y levantando una copa.

Esta vez fue Larre Borges, de punta a punta, el equipo que se consagró al vencer por 92-71 al azul del Prado. El premio de todas formas es grande para Stockolmo, porque cuando Juan Andrés Galleto, el capitán, levantó la copa de vicecampeón, sus hinchas pudieron volver a aplaudir y festejar el retorno a primera de un club que hace 27 años no estaba en la máxima categoría. Tanto tiempo pasó, que la última vez que había estado la competencia se llamaba Federal, por lo que la Liga Uruguaya 2022-23 será la primera que Stockolmo juegue en la historia.

El partido arrancó entreverado, con cambios de mando y diferencias mínimas en favor de uno y de otro equipo en el primer cuarto. Pero a partir del segundo parcial, fue Larre el equipo que pudo conectar con su mejor básquetbol y avasallar al rival para irse 14 arriba al entretiempo. Ese margen fue la base sobre la que ampliar la distancia en la segunda mitad, ya que Stockolmo nunca pudo recortar a menos de 14 su desventaja.

Los números, esta vez más anecdóticos que en otras finales, dirán que Miguel Barriola fue goleador con 23 puntos y que Demian Álvarez y Ricardo Glenn lo secundaron con 21 tantos cada uno. En Stockolmo Mauricio Arregui anotó 16, pero cabe decir que Galleto, una de sus principales figuras, no pudo jugar por una molestia muscular con la que terminó el partido anterior. Sin él y sin Guillermo Curbelo, que no estuvo en la recta final del campeonato por desgarro, las oportunidades competitivas del equipo se redujeron, con una rotación más corta y menor poder ofensivo.

Al final, las redes las cortó el aurinegro, que levantó además de la copa de campeón, las dos distinciones individuales más importantes del torneo. Demian Álvarez fue elegido como el Jugador Más Valioso de la competencia, mientras que Ricardo Glenn fue coronado como el extranjero más valioso.

Triplazo

Y si de coronaciones se tratan las finales, un detalle relevante no puede dejar de ser mencionado. Por primera vez en el básquetbol masculino, una final fue arbitrada por un equipo enteramente compuesto por mujeres. Valentina Dorrego, Vivián García y Aline García fue el trío que recibió la responsabilidad de pitar en este partido decisivo, en una designación que prolonga al Metro lo que fue noticia en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021, cuando también Dorrego y Vivián arbitraron junto a Alejandra Godoy un partido de fase regular. Por entonces, fue el primer partido de primera en que un equipo completo de juezas mujeres impartió justicia. Un paso más se dio este lunes de noche, aunque como ya dijo por entonces Dorrego a Garra, “lo habremos logrado el día en que esto no sea noticia”.

Se terminó el Metro y ya se viene la Liga Uruguaya que corresponde a la misma temporada. Eso quiere decir que en esta edición de la principal categoría del básquet local, que comenzará en octubre y terminará el año que viene, no competirán los recién ascendidos, sino los ascendidos en la pasada temporada: Urupán y Olivol. Capitol, Nacional, Peñarol, Trouville, Hebraica y Macabi, Goes, Defensor Sporting, Biguá, Olimpia, Urunday y Aguada, serán los que completen estos 13 clubes que disputarán el torneo.