El Mundial de Rugby Francia 2023 se disputará entre el 8 de setiembre y el 21 de octubre de ese año. Hasta el sábado 9 de octubre, Uruguay lo miraba con deseo, con ganas. Era el objetivo presente de Los Teros, conseguir la tercera clasificación consecutiva a la competencia de selecciones más importante. Ya no bastaba con haber estado en 2015, con haber vencido a Fiji en 2019; ahora había que volver a asegurar el lugar para demostrar que el nivel del rugby uruguayo se sostiene, y crece.

Foto: Alessandro Maradei

La victoria 34-15 sobre el combinado de Estados Unidos cambió la perspectiva. Francia dejó de ser un deseo, dejó de ser un sueño que hay que alcanzar, para convertirse en un torneo en el que Uruguay estará. Se consiguió el boleto con dos años de anticipación, siendo el 14º equipo en lograrlo, luego de los 12 clasificados en Japón 2019 y de Samoa, que venció a Tonga en julio de este año. Ahora, los jugadores y el cuerpo técnico ya proyectan sobre esa base, y su deseo empieza a depositarse en rivales con nombre propio, en hazañas imaginables, o también las que al día de hoy son inimaginables.

La serie versus Estados Unidos 2/10 - EEUU 19-16 Uruguay. Infinity Park, Glendale, Colorado

9/10 - Uruguay 34-15 EEUU. Estadio Charrúa, Montevideo

Resultado global: Uruguay 50-34 EEUU

Los Teros acaban de tocar la puerta para entrar a un grupo de altísimo vuelo. Está Nueva Zelanda, los todopoderosos All Blacks, la camiseta a temer en este deporte. Es inimaginable vencerlos, pero peor es no proponérselo. Los celestes querrán ser competitivos la mayor parte del encuentro con ellos y con Francia, el local. Duro desafío, pero no se termina ahí. En realidad, los objetivos principales de Uruguay serán los otros dos rivales. Por un lado, Italia, ya confirmado en el grupo, y por el otro, África 1, posiblemente Namibia. Si la celeste consigue vencer a los dos, logrará con cuatro años de anticipación la clasificación directa al Mundial 2027 como uno de los 12 mejores seleccionados de esa edición.

Foto: Alessandro Maradei

Será el quinto Mundial para Los Teros, el tercero de forma consecutiva. Se logró frente a un rival exigente y con un segundo tiempo de categoría en el partido decisivo. Uruguay ya está en Francia 2023.

Diego Magno: “Uruguay se merecía ser el 1 de América”

Surgido en Montevideo Cricket Club, es actualmente jugador de Houston, en Estados Unidos. Es el rugbier con más presencias en la historia de la selección uruguaya (95), y con Los Teros ha participado ya en dos mundiales (2015 y 2019). Tras el éxito alcanzado en el estadio Charrúa, Magno habló con Garra.

Foto: Alessandro Maradei

¿Cómo tomó el equipo la clasificación?

Fue una oportunidad enorme, porque no se nos había dado en otros años. Nos preparamos un montón. Cuando supimos que era Estados Unidos, analizamos un montón y vimos que teníamos terrible chance. Cuando los vimos jugar contra Canadá detectamos un montón de cosas y vimos que era una oportunidad para clasificar derecho, dos años antes y al mejor grupo. Vamos a un grupo en el que hay dos partidos que Uruguay apuesta a ganar y, haciéndolo, clasificás automático al siguiente. Entonces, esto es como un paso grande, pero hay otro paso a dar, que es la clasificación directa, y ojalá se nos dé.

Lo llamás “el mejor grupo”, pero es con el local y los All Blacks.

Desde que salieron sorteados los grupos, cuando terminó el Mundial de Japón, nosotros dijimos que el mejor grupo para poner a Uruguay era este. Te da la posibilidad de jugar contra Italia y contra África 1, que normalmente es Namibia. Sabiendo que el Mundial pasado pudimos ganar un partido de la serie a Fiji, creo que es natural que Uruguay apueste a ganar dos partidos. Tenemos un montón de tiempo para trabajar, y el mejor grupo en ese sentido era este. Me parece que desde que nos dimos cuenta, dijimos ‘ese es el lugar al que hay que ir, para eso hay que ser Américas 1’, y se nos dio.

Los grupos del Mundial Grupo A: Nueva Zelanda, Francia, Italia, Uruguay y África 1

Grupo B: Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Asia/Pacífico 1 y Europa 2

Grupo C: Gales, Australia, Fiji, Europa 1 y ganador del repechaje(*)

Grupo D: Inglaterra, Japón, Argentina, Samoa y Américas 2 (*) El repechaje mundial lo jugará una selección de cada continente: África, América, Europa y Asia/Pacífico

Lo mencionás como pasos que se van dando: la victoria a Fiji en el Mundial pasado, y ahora el próximo es ganar dos y clasificar directo.

Es imposible verlo como algo aislado. Voy a cuando Uruguay clasificó al Mundial 2015. Ahí empezó un proceso; los jugadores que lo hicimos comenzamos con el profesionalismo o semiprofesionalismo del rugby en Uruguay. Eso nos llevó al Mundial en 2015. El objetivo era competir contra las potencias lo mejor que se pudiera, y cuando terminó, el objetivo era clasificar a 2019. Cuando clasificamos dijimos ‘ahora tenemos que ganar un partido en la serie’. Se le ganó a Fiji y se hicieron terribles partidos contra los otros equipos. Terminó eso y dijimos ‘ahora hay que poner a Uruguay en el Mundial que viene y tener otros objetivos’. Siendo consecuentes con lo que venimos haciendo, no es ilógico que Uruguay apueste a ganar dos partidos; la serie nos ayuda un montón y es increíble, porque si Uruguay logra quedar clasificado automático a un Mundial, es grande de verdad.

Foto: Alessandro Maradei

¿Qué condiciones han permitido a los jugadores poder seguir mejorando?

Lo primero es que está buenísimo que el jugador uruguayo sea de alto rendimiento, que no es la realidad del jugador de club. Somos todos jugadores de rugby, pero hoy por hoy son cosas diferentes. El jugador de alto rendimiento tiene otros compromisos, es un jugador contratado por la Unión de Rugby del Uruguay o por el club donde juegue. Lo más importante es que te permite dedicarte al deporte al 100%. Entrenar, descansar, alimentarte acorde. Es la primera diferencia, y gracias a la Súper Liga Americana de Rugby [SLAR], y a que varios hemos hecho el esfuerzo de irnos a Estados Unidos, Italia, Francia, Los Teros tienen un plus. Todos esos jugadores son profesionales. En el plantel que jugó la eliminatoria, son todos jugadores que se dedican al rugby. Eso es lo principal, lo más importante, y es lo que la SLAR nos dio. Porque muchos jugadores no tuvieron la posibilidad de irse para afuera, pero sí firmaron con Peñarol y jugaron un torneo recontra competitivo, entrenando todos los días igual o mejor que lo que entrenamos el resto en Estados Unidos y Europa. El jugador hoy tiene lo mejor, y lo único que tiene que hacer es rendir en la cancha.

Foto: Alessandro Maradei

En la historia reciente, Estados Unidos había vencido a Uruguay más de una vez por Eliminatorias. ¿Esto es una demostración de cuánto ha crecido Uruguay?

Estados Unidos históricamente nos ganó más partidos que los que nosotros ganamos, eso es una realidad. La última vez que habíamos jugado les ganamos en Seattle con equipos completos. Ese era el antecedente. Es cierto que en las Eliminatorias no habíamos sido exitosos. Yo jugué en Atlanta en 2014 y perdimos en los últimos 20 minutos, y clasificaron directo. Para nosotros era un desafío grande, con jugadores que juegan en las mejores ligas, un equipo recontra respetable. Nos preparamos bien y Uruguay hoy se merecía ser el 1 de América, así de simple.