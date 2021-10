No hemos conversado con Tabárez en los últimos días, pero si atesoramos sus palabras a la diaria de mayo de este año y realmente parecen una posible respuesta a aquellos examinadores de su idoneidad.

“Cuánto más viejo me voy poniendo, en esto del fútbol me voy definiendo más en algunas cosas. No sólo es el cuerpo y lo que se piensa, sino también el alma de las personas, y el interior y su capacidad de relacionamiento. Me preocupo mucho por el resultado, por el juego, por las formas, por la evolución del fútbol mismo, por lo que va cambiando, pero la gran tarea de los entrenadores es formar equipos. He aprendido que formar equipos no es sólo encargarse de prepararlos física, técnica y tácticamente, sino también de su capacidad de relacionamiento, su armadura moral y ética, y plantearse desafíos y luchar mucho para llevarlos a buen puerto. Esa es la tarea fundamental de todos los que están al frente de los grupos. Los grupos son los que hacen la tarea, y los que la hacen en los momentos importantes, que en este caso son los partidos de fútbol que resuelven campeonatos, clasificaciones: es allí donde están los jugadores, que son los únicos que toman decisiones durante un partido. Lo hacen ayudados, antes y después del partido, por todo el entorno; pero ahí a los que les tenemos que agradecer las cosas buenas es a los futbolistas, y es notorio que ellos precisan otras cosas que no son solamente indicaciones técnicas o tácticas. No es sólo decirles ‘esto lo tiene que hacer así’ y dar órdenes, sino que tiene que haber un relacionamiento, respetarlos mucho, saber lo que piensan, preguntarles, escucharlos. Tenemos esa manera de pensar, y creo que por eso el vínculo es fuerte. Esos son los vínculos que permanecen, y sabemos que podemos confiar en el otro”.