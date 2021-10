Lluvia, cancha mojada, pero no barro, y sí un césped espectacular, el del Juan Prandi de Colonia del Sacramento, el cada vez más mejorado escenario de Plaza que por el enorme mérito de haber alcanzado el Apertura se juega en cada instancia la vanguardia de la Anual.

Un lunes de lluvia no es dentro del imaginario popular un atractivo para ir al fútbol, pero si es para ir a ver al campeón, poco importa.

Plaza, al jugar después de la victoria de Peñarol, por primera vez en mucho tiempo se estaba jugando el liderazgo de la tabla Anual.

El primer dominador del juego fue Plaza, porque Cerrito tenía una posición ligeramente más retrasada que la que su propuesta de juego impone en cada partido. De todas maneras, le costó al patablanca generar situaciones hasta que ya llegando a la media hora pudo volcar definitivamente el juego sobre el área contraria y generar dos o tres situaciones de gol.

En jugada preparada y bien ejecutada casi convierte Renzo López pero Kevin Larrea hizo una gran atajada, y después en otra pelota quieta, pero un córner esta vez, Nicolás Dibble la puso al espacio que atacó con gran salto y mejor golpe de cabeza Emilio Zeballos para abrir el marcador.

Sólo un par de minutos después, Renzo López, el goleador que llegó para sustituir a Diogo de Oliveira, cumplió nuevamente con su aporte goleador, tras presionar a Matías Ferreira, robarle una pelota que no estaba fácil y ganarse al área para definir de zurda.

Con el 0-2 en contra Cerrito tuvo un movimiento natural hacia la ofensiva y se arrimó hacia el arco de Santiago Mele. Plaza defendió bien, y se fueron a los vestuarios manteniendo la diferencia.

Agarrate del pincel que te saco la escalera

Cerrito siguió imprimiendo protagonismo en ataque y a los cinco minutos, un terrible bombazo de Mathías López generó una maravillosa atajada de Santiago Mele. Después el joven arquero montevideano nada pudo hacer cuando el melense Nicolás Olivera pifió de derecha y se la puso por arriba a su propio arquero, y con su gol en contra dejó el partido 2-1.

Casi de inmediato, desde la cabina del VAR le hicieron ver a Gustavo Tejera que había penal de Kevin Larrea sobre Emilio Zeballos. El árbitro hizo su chequeo contra pantalla, señaló el punto penal, pero Kevin Larrea se lo atajó a Renzo López.

Perdió un turno Plaza, y el juego cambió de dirección: ahora se jugaba hacia el arco coloniense.

Los ataques ahora eran de Cerrito, pero Kevin Larrea, el arquero de los montevideanos, volvió a meter las manos para cortar el remate final de una maravillosa jugada de Nico Dibble. Seguía atacando Cerrito, pero Plaza sacaba vertiginosos contragolpes, ahora con un gran pasador como Cebolla Rodríguez, y Dibble protagonizando grandes acciones como aquella en que se llevó a sus marcadores a la rastra y definió por arriba del arquero. La pelota picó y se fue afuera, por lo que la diferencia seguía siendo de un solo gol.

Kevin Larrea, el debutante arquero en el Cerri, fue determinante no solo atajando, sino jugando: descolgó y sacó largo de mano a la posición de Cristian Cruz, que se la puso larga para la velocidad del casi cuarentón Juan Manuel Ortíz. Santiago Mele llegó unos segundos antes, pero su pelotazo rebotó en el Pelo, y fue el gol del empate de Cerrito.

Habría más porque cuando Plaza amasaba el tercero, otra vez Cristian Cruz, que entró muy bien en el partido, metió una gran asistencia a distancia y le llegó al goleador del campeonato Maximiliano Silvera, que viboreó, enganchó para su zurda y sacó un potente remate que tuvo su fin en las redes para anotar el 3-2.

La desesperación pasó a filas locales, que veían cómo se les iba un partido en el que habían tenido diferencia de dos goles, y sumaron ataque tras ataque, hasta que un córner de Dibble, otra vez, encontró a Emilio Zeballos, quien con un preciso cabezazo terminó colocando el 3-3 definitivo con el que el equipo coloniense se mantiene al tope de la tabla Anual, ahora junto a Peñarol.

Detalles

Torneo Clausura 2021 – 5ª fecha

Estadio: Parque Prandi, Colonia del Sacramento.

Árbitros: Gustavo Tejera, Agustín Berisso, Mathías Rodríguez.

Plaza Colonia (3): Santiago Mele, Emilio Zeballos, Haibrany Ruiz Díaz, Nicolás Olivera, Gonzalo Camargo (85'Leandro Suhr), Leonai Souza, Álvaro Fernández (95'Ezequías Redín), Elías Umeres, (69'Cristian Rodríguez ), Yvo Calleros, Nicolás Dibble, Renzo López.

Entrenador: Eduardo Espinel

Cerrito (3): Kevin Larrea, Julián Perujo Maximiliano Amondaraín, Matías Ferreira (85’ Matías Velazquez), Alejandro Villoldo; Ignacio Avilés (75’ Diego Rodríguez), Mathías López; Flavio Scarone (46’ Cristian Cruz), Juan Manuel Ortíz (92’ Carlos Pimienta); Maximiliano Pérez (Esteban da Silva), Maximiliano Silvera. Entrenador: Roland Marcenaro.

Goles: 34’, y 94, Emilio Zeballos (PC), 38’ Renzo López (PC), 52’ Nicolás Olivera – en contra – (C), 78’ Juan Manuel Ortíz (C), 84’ Maximiliano Silvera (C).

Nota: A los 59’ Kevin Larrea (C) le contuvo un penal a Renzo López (PC)