Comenzaron las semifinales y los cuartos de final de las copas de OFI en todo el territorio nacional, con un partido suspendido por covid-19 en la Copa Nacional de Clubes B, que no pudo completar los partidos de los cuartos de final. Estos no solo clasificarán a los semifinalistas, sino que clasificarán a seis de los ocho para jugar la próxima Copa Nacional de Clubes A, es decir los cuatro semifinalistas y los dos mejores perdedores. Los ganadores de la ida saben que en el peor de los casos quedarán con tres puntos, importantes para pensar en el ascenso aunque no sean semifinalistas.

Darling de Canelones tuvo cuatro casos confirmados el viernes pasado por lo que su plantel completo pasó a cuarentena y análisis PCR. Lo que aún no está confirmado es si esta semana podrán jugar la ida ante Palermo de Rocha en el Mario Sobrero rochense.

Entre vecinos

En la A, que está en etapa de semifinales a la búsqueda del campeón, no hubo suspensiones y se jugaron los dos encuentros de ida.

En el clásico maragato, Río Negro sacó ventaja mínima. El milrayitas de San José, jugando en el Casto Martinez Laguarda, venció de visitante a Central, por 1 a 0, con gol de Germán Travieso al minuto 74. Aunque la revancha se jugará en el máximo escenario josefino, Río Negro tiene la doble ventaja de haber ganado y de haber convertido cuando en el formulario oficiaba de visitante.

En un igualado choque que se disputó en el estadio Eduardo Martínez Monegal de Canelones, entre Juanicó y Juventud de Colonia no hubo ganador. Igualaron 1-1 con tantos del goleador Sebastián Noy para los colonienses y Valentín Raymundo para Juanicó.

Las vueltas de esos encuentros se estarán disputando este fin de semana, cuando quienes fueron nombrados primero serán los visitantes. El clásico josefino se volverá a jugar en el Casto Martínez Laguarda, pero ahora con la localía de Río Negro, mientras que en el Suppici de Colonia, Juventud, con su gol de visitante, recibirá a los rojinegros de Juanicó, que seguramente llevarán a buena parte del pueblo al oeste.

Acercándose al ascenso

En la Copa Nacional de Clubes B hubo tres de los cuatro partidos de la ida de cuartos de final. Palermo de Rocha y Darling de Canelones no pudieron disputar su encuentro debido a la emergencia sanitaria. Cinco casos de covid impidieron que el conjunto canario se pudiera presentar al encuentro. Se espera que el partido pueda jugarse entre semana.

Bella Vista de Paysandú, haciendo las veces de local en el estadio Artigas de su ciudad, salió victorioso frente a Huracán de Rivera por 3 a 1. El encuentro comenzó con un golazo tempranero de Marcos Rodríguez a los siete minutos del primer tiempo para los riverenses. Para la segunda mitad, el elenco papal salió con todo, y con un doblete de Joaquín Espinosa a los minutos 56 y 65, pasó a ganar finalizando con un gol de Marcelo Millacet al 82’ que extendió la ventaja. Huracán tiene una estadística favorable jugando de local, en donde ya ha dado vuelta más de un resultado. Se espera una gran confrontación por tierras norteñas para este domingo.

Wanderers de Santa Lucía en el Eduardo Martínez Monegal se enfrentó a Santa Emilia de Cardona y se quedó con las tres unidades de local, con un gol de Maximiliano Machín para un resultado final de 1 a 0. Los cardonenses perdieron por mínima, lo que les da esperanzas para la revancha.

En un enfrentamiento entre equipos floridenses de distintas ciudades, pero competidores en la Liga de Fútbol de Florida, Quilmes, jugando en el reformado, pero no terminado, estadio Campeones Olímpicos, le ganó 3 a 1 a Boquita de Sarandí Grande. Los goles de Facundo Spinelli, Facundo Cedrés y Mathías Castro aseguraron la victoria para los del Mercado. El descuento fue por parte de Pablo Pérez. El match finalizó con 10 hombres por lado, luego de la expulsión de Luis Ferrón en Boquita y Emilio Musto en Quilmes.

El próximo fin de semana se deberían conocer los cuatro semifinalistas, con la variable de saber cuándo se jugará la llave completa entre Darling y Palermo.