No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Después de la interrupción de la disputa de la Copa Nacional de Clubes A y la Copa Nacional de Clubes B, decretada por la Organización del Fútbol del Interior (OFI) el fin de semana pasado, volvieron masivamente los partidos de ida de cada una de las instancias que están disputando: cuartos de final la A y octavos de final la B.

La suspensión decidida por el Ejecutivo de la OFI fue “en atención a los acontecimientos de anormalidades en varios partidos jugados en la pasada fecha, incluyendo hechos graves”. No obstante, en esa comunicación se fijaba también la revancha del partido suspendido por covid-19 entre Laureles y Juanicó, y por baranda se resolvía la demanda del actual campeón, Lavalleja de Minas, de no querer jugar partidos entre semana. El albirrojo minuano, el preferido hasta ahora de las transmisiones televisivas de Tenfield, que ya lo puso en pantalla en seis de los nueve partidos que jugó –y ya tendrá el séptimo el próximo fin de semana en la revancha con Juanicó- había elevado una nota a la OFI pidiendo no le fijaran entre semana.

Sí, también se suspendió por los actos de violencia inconcebible en Artigas, Rivera y Minas, por lo menos.

Esta vez se pudieron jugar todos los partidos en la A (los cuatro de la ida de cuartos de final), y siete de los ocho fijados para los octavos de final de la Copa B, dado que Reformers de Juan Lacaze no pudo recibir a Bella Vista de Paysandú porque la Dirección Departamental de Salud sanducera determinó que los papales no viajaran a Nueva Helvecia, donde se iba a jugar el encuentro, porque sus rivales recientes del campeonato local, Wanderers, habían tenido casos positivos. De esta manera, el plantel de Bella Vista será hisopado en estas horas y tal vez el partido se fije para el jueves.

Cerealeros

Todas las llaves quedaron abiertas para ver quiénes son los semifinalistas. El que más luz consiguió fue Barracas, que en Dolores derrotó 2-0 a Río Negro de San José.

El triunfo de Porongos en San José sobre Central de visitante por 1-0 es un triunfazo, pero nada está dicho respecto de la revancha en Trinidad. El tricampeón Central deberá ganar y hacer más de un gol si quiere clasificarse en forma directa, aunque también lo podría lograr ganando 1-0 y venciendo en los penales.

En Colonia, Juventud y Universal empataron 1-1, un resultado que les da cierta ventaja a los albiverdes maragatos que antes de que empiece la revancha saben que si mantienen el 0-0 ya están clasificados por gol de visitante. Los rojos colonienses tienen que hacer por lo menos un gol si quieren clasificar. Le ha ido bien a Juventud en Colonia este año, donde ganó los dos partidos que jugó, y en particular a su goleador Sebastián Noy, que anotó cuatro goles en el Martínez Laguarda.

El último campeón y líder de pantalla Tenfield, Lavalleja de Minas, cayó en su visita al Martínez Monegal de Canelones, donde lo recibió Juanicó. El equipo rojinegro canario consiguió la victoria 1-0, y ahora todo se resolverá en Minas, donde por supuesto el partido será televisado por VTV.

Universo binario

La Copa Nacional de Clubes B no sólo está buscando a sus ocho cuartofinalistas, sino que además, de esa próxima instancia habrán de salir los seis clubes que independientemente de pelear por el título, ascenderán a la Copa A de 2022.

Se jugaron siete de los ocho partidos previstos, dado que por emergencia sanitaria fue pospuesto el de Reformers de Juan Lacaze ante Bella Vista de Paysandú. Lo llamativo es que seis de los siete partidos terminaron con el resultado 1-0. El único resultado que se apartó de ceros y unos fue el magnífico triunfo visitante de Darling de Canelones, que en el estadio El Tenis de Rocha venció 5-0 al Nacional local. El Querido canario tendría que perder por seis goles de diferencia para quedar afuera, cuando el fin de semana se juegue la revancha en el Martínez Monegal.

De los 1-0, tal vez el más importante fue que Quilmes de Florida logró de visitante ante el decano canario, Libertad.

No menos significativo fue el de Wanderers de Santa Lucía, que en casa derrotó por ese marcador a Defensor de Paso de los Toros y le quitó el invicto al único imbatido del torneo. Palermo de Rocha le ganó en el Sobrero a Ferrocarrilero de Empalme Olmos, con gol de Andrés Delgado que jugó la Libertadores 2006 con Rocha Fútbol Club.

El goleador Bruno Arqueta fue el que le dio la victoria por mínima en Libertad a Campana sobre Boquita de Sarandí Grande.

Con gol del experimentado José Guiyama, Central de Durazno le ganó a Santa Emilia de Cardona. En Rivera, en partido entre vecinos, Peñarol le ganó 1-0 a Huracán en el Atilio Paiva Olivera, y todo quedará para el próximo fin de semana en el mismo escenario, cuando sean locales los del globito.