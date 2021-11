Recién en la sexta etapa del 26º Campeonato Uruguayo Femenino han quedado liderando Nacional y Peñarol sin acompañantes. Desde el principio están primeros, pero hasta este momento tenían compañía.

Nacional lo logró al golear a Racing 8 a 0 en partido anticipado, mientras Peñarol alcanzó ese primer lugar el domingo pasado al vencer con contundencia, por 4 a 0, a Liverpool. En ese partido entre líderes, las aurinegras jugaron con Catia Gómez; Camila Iriarte (Silvia Budes), Shirley Mederos, Sofía Ramondegui, Lorena Graña; Jemina Rolfo, Denisse Duffau; Stefany Suárez, Pilar González (Jessica Hernández); Lourdes Viana, Belén Aquino (Marcia Goñi).

Las 11 iniciales de Liverpool fueron Verónica Ribeiro, Lorena Yaque, Karoline Fernández, Mayra Castro, Valentina Silva, Kelly Rigau, Stefany Acevedo, Noelia Carrere, Josefina Villa, Valentina Bonfrisco y Florencia Dávila.

Los goles llegaron rápido en ese partido jugado en la noche del domingo en el Charrúa. A los 4' de Belén Aquino, a los 17' de Lourdes Viana que voló en ese partido. El del minuto 53 fue también de Lourdes, de penal, y cerró, también con doblete, Belén, a los 64'.

En esta etapa, Defensor Sporting logró una victoria por mínima ante River Plate que se pudo ver (y se puede ver_ on demand_) por AUF TV. Con esa victoria las del Parque Rodó quedaron ubicadas terceras, a un punto de Nacional y Peñarol.

Aunque la marca negativa de River es la peor de su historia –perdió los seis partidos sin convertir ni un gol-, no fue un rival fácil para las violetas, que sólo lograron vencer por 1 a 0 con gol de Sofía Oxandabarat.

¡Cosas que pasan! Danubio-Náutico no jugaron por falta de árbitros. Por esa razón, al pasar para el próximo fin de semana, esta etapa se disputará en tres partes.

Además, ahora se abre un interregno que no se sabe hasta cuándo llegará, porque depende de la actuación de Nacional en Copa Libertadores, la que, para las tricolores comienza este jueves 4, cuando jueguen en Asunción, a las 18.45, con el Deportivo Capiatá local.

En tanto está establecido que el torneo no se reanuda hasta la vuelta de las tricolores, si quedaran fuera del torneo ya en la primera fase se podría reanudar el torneo local el domingo 14. Si Nacional, por el contrario, llegara a la final de la Copa que se jugará en el Parque Central el 21 de noviembre, el torneo no podría reanudarse hasta el 28 de noviembre, el último del mes.

Los puntajes marcan que Nacional y Peñarol llegaron a 16, Defensor Sporting a 15, Liverpool se quedó en 13 y Atenas llegó a 9 unidades al derrotar a Fénix 3 a 1. Por ahora son los cinco que, si mantienen esas posiciones disputarían, en un torneíto de cuatro partidos por club partiendo de cero, el título de la temporada 2021 que da un lugar en Copa Libertadores 2022.

La B existe

La primera fase de la Divisional Segunda llegó a su final el domingo pasado y ya definió los ocho clubes que van por dos ascensos.

En la Serie 1, Udelar derrotó 2-0 a Progreso, Montevideo City Torque goleó 5-0 a Rampla Jrs, Canadian le ganó 4-1 a Keguay y Boston River 3-2 a San José.

Con estos resultados, los clasificados al octogonal final fueron Montevideo City Torque con 21 puntos, San José y Boston River con 15, agregándose en esta última etapa, Udelar con 13. Por la Serie 2, Rentistas San Jacinto le ganó 4-0 a Juventud de Las Piedras, Cerro 3-1 a Plaza Colonia y Parque del Plata 4-2 a Villa Española Cimarrón. Acá también ya había tres clasificados que al final tuvieron este puntaje: Wanderers 18, más San Jacinto Rentistas y Parque del Plata 12. El cuarto clasificado al octogonal fue Cerro, que venció a Plaza en partido decisivo jugado en Colonia, llegando a 10 puntos y dejando a su rival en 6.

Los ocho clasificados al Torneo de Ascenso son: Montevideo City Torque, San José, Boston River, Udelar, Wanderers, Rentistas San Jacinto, Parque del Plata y Cerro.

Los otros siete equipos: Canadian, Rampla Jrs, Progreso, Keguay, Plaza Colonia, Juventud y Villa Española Cimarrón jugarán el Torneo de Permanencia, donde los dos primeros quedarían en la B y el resto podría conformar una Divisional C, en caso de crearse, con otros nuevos equipos.

Julieta Martínez, de Barrio Perlita, y Amalia Álvarez, de Nacional, por la 19ª Copa Nacional de Fútbol Femenino, el 23 de octubre de 2021, en el estadio Campeones Olímpicos, en Florida. Foto: Fernando Morán

Copa Nacional de OFI

Se definieron los ocho mejores. Faltaban dos equipos para sumarse a los ya clasificados a los cuartos de final de la 19ª Copa Nacional Femenina de OFI. Esos lugares los ganaron Juventud de Colonia del Sacramento y Litoral de Paysandú.

Juventud había ganado como local 1-0 pero, como visitante, perdió 2-1 con Santa Bárbara de Trinidad. Clasificó el juvenil equipo coloniense por más goles como visitante.

El otro clasificado fue Litoral de Paysandú que ya había ganado la ida por 3 a 0 ante Nacional de Artigas. En la revancha, en el Estadio Artigas sanducero, Litoral reafirmó su derecho con un rotundo 9 a 0.

Los cruces de cuartos de final quedaron “redonditos” y son los siguientes:

Ceibal (Salto) vs Litoral (Paysandú)

Palmirense (Nueva Palmira) vs Laureles (Fray Bentos)

Juventud (Colonia) vs River Plate (San José)

Deportivo Artigas Arachanas (Cerro Largo) vs Nacional (Florida)

Los equipos nombrados en primer lugar son locales en la ida, a jugarse el próximo fin de semana.