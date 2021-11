“No es un momento de hablar mucho, habrán visto lo que pasó. Nosotros esperábamos algo distinto, obviamente, y en nuestros cálculos de probabilidades, en la medida que pase el tiempo y no se consigan puntos, la clasificación se hace más difícil. Eso es lo que importa ahora”, dijo Óscar Washington Tabárez al abrir la conferencia de prensa luego de la derrota por 3-0 contra Bolivia.

“En la medida de que no se consigan resultados, todo lo medianamente bueno que se pudo haber hecho ya no se reconoce”, valoró el técnico a quien la situación actual le preocupa. “Nosotros no tenemos que entrar en eso, no quedarnos en el estado en que estaba ahora el vestuario, donde hay una gran desazón -yo me siento así también-, pero esto se trata de ganar partidos” agregó.

Uruguay cerrará el 2021 fuera de la zona de clasificación, ya no solo detrás de Chile y Colombia, que empezaron la fecha con los mismos puntos pero mejor diferencia de goles, sino también de Perú, que derrotó 2-1 a Venezuela como visitante. “Quizás cada vez dependa menos de nosotros, pero la parte de la que nos podemos ocupar es cómo hacemos para tener una mejor expresión, más allá de que ciertas cosas que sucedieron hoy era posible que pasaran (...) evidentemente no supimos detener esos intentos”, explicó Tabárez.

Consultado sobre si este es el peor momento en este ciclo de más de 15 años al frente de la selección, el maestro fue sincero: “Hubo otros momentos difíciles, pero este es un momento en que no se ve la reacción. Tuvimos una serie de partidos todos difíciles, que con cualquier calendario se pueden perder, pero todos juntos determinaron que se perdieran muchas posiciones”.

El seleccionador con más partidos en la historia del fútbol entre naciones, hizo un llamado a concentrarse en lo que viene: “Yo creo en estos jugadores, hay otros que no pudieron estar por diferentes circunstancias y son parte del potencial de este plantel. No estoy vaticinando nada, simplemente decir que lo único que queda es mirar para adelante y seguir luchando”

Finalmente, fue consultado sobre si consideraría poner el cargo a disposición, luego de esta racha de cuatro derrotas consecutivas: “No, porque yo soy un profesional de esto, hice un contrato y en ese contrato está redactado todo lo que yo tengo que hacer, y ese tipo de decisiones se toman a otro nivel. Hay maneras de hacer las cosas”, concluyó.