Martina Coronato, Bruno Campero, Maximiliano Rodríguez y Martina Bonaudi establecieron un récord nacional en la posta mixta 4x400, el fin de semana, en la Copa Uruguaya de Atletismo. Los atletas de Defensor Sporting, equipo que salió campeón, tuvieron un registro de 3.38.77. Lo escoltó Peñarol, que contabilizó 3.42.18.

El violeta levantó la Copa Uruguaya de Atletismo tras sumar 615 puntos en todas las pruebas disputadas por los atletas violetas, divididos en 291 puntos en la rama masculina y 324 en la rama femenina.

Peñarol resultó segundo con 502 puntos y el tercer lugar lo obtuvo Unión Atlética con 208. El torneo se disputó en San Carlos, Maldonado.

La jornada

El equipo partió por la mañana hacia San Carlos, donde se hospedaron y disfrutaron de un ambiente familiar que los benefició para concentrar y generar unión grupal. En ese contexto, el sábado tuvieron una larga jornada en la pista, que se extendió por un inconveniente con la cantidad de jueces a disposición.

Luego de la competencia los atletas se sometieron a botas de presión, hielo y fisioterapia. El domingo a primera hora de la mañana llegaron al lugar de las pruebas, que terminaron a la tarde, y desde ahí partieron a festejar al quincho del Franzini, donde la comisión de atletismo del club esperaba a los campeones con una fiesta.

“Sabemos que este resultado es producto del largo camino que transitamos, del esfuerzo diario y del trabajo en equipo”, dijeron desde el club y agradecieron a los entrenadores por “transmitir los valores del atletismo”.

Oro violeta

Defensor, que ya había salido campeón en 2019 (en 2020 el que triunfó fue Peñarol), tuvo representantes en casi todas las pruebas, tanto de mujeres como de varones. En ese contexto quedaron primeros, con una gran diferencia de 113 puntos.

“Es muy importante porque el resultado demuestra que fuimos mejorando en estos últimos tres años; jugando la copa el equipo empezó a tomar más relevancia, no sólo mejoramos por haber salido primeros, sino que aumentamos los puntajes”, dijo a Garra la capitana violeta Sofía Bausero.

Para ella, lo que los llevó a lograr el primer lugar no tuvo que ver solamente con el esfuerzo en lo deportivo, sino que también fue importante la consolidación del grupo y el compañerismo.

La mayoría de los atletas que forman parte del equipo tienen entre 15 y 18 años. Están empezando a tener sus primeros logros, es un equipo muy joven con muy buenos resultados, que este año tuvo representantes en todas las selecciones nacionales, desde sub 18 hasta mayores.

“El trabajo en conjunto nos ha llevado a grandes logros porque el trabajo individual es duro; si no hay un equipo es muy difícil bancar las cabecitas”, agregó Bausero.

Esfuerzo y recompensa

Defensor Sporting cuenta con una comisión específica de atletismo, que estuvo en todas las competencias. Está conformada por Enrique Palnells y Augusto López, quienes lograron un montón de colaboraciones para el equipo. Trabajan junto con los entrenadores Laura González, Santiago González y José Rivero, y gestionan todo lo relativo a las necesidades de los atletas. Actualmente el equipo tiene a disposición una nutricionista y un fisioterapeuta -que los acompañó a esta última competencia-.

“Eso nunca había pasado, no contábamos con la presencia del fisioterapeuta en las competencias y sumó mucho”, explicó Bausero.

“Sumó mucho tener una comisión específica para nosotros, cada uno compite en su prueba pero somos un equipo, tenemos grupos de velocidad, de saltadores, etcétera tanto en el entrenamiento como en la competencia. Nos corregimos y ayudamos, dejó de ser un deporte individual y se transformó en colectivo”, sostuvo.

El hecho de mejorar en cantidad de puntos significa haber mejorado en la mayoría de las pruebas y por ende a nivel general. La comisión hace énfasis en el proceso. “Los atletas que estaban en la competencia son los que están día a día en la pista, bajo lluvia o con calor infernal, siempre entrenando”, sostuvieron tras levantar la copa.

Recordaron que todas las postas, relevos nacionales tanto de varones como de mujeres, incluyendo el Grand Prix Darwin Piñeyrúa, fueron ganados por Defensor Sporting: “Eso demuestra que es un proceso y no algo puntual”.

“Es un proceso de años haber ganado la copa, no es que conseguimos atletas y así lo logramos, llevó su tiempo de preparación”, agregó la capitana, que es referente del equipo por la experiencia de 14 años con la camiseta de Defensor en lanzamiento de disco, jabalina y bala.

Referente y maestra

Sofía Bausero fue campeona nacional en lanzamiento de disco en siete ocasiones. Rompió tres veces el récord nacional absoluto.

Logró la medalla de bronce en el sudamericano u18 en Mendoza 2012. Participó con la selección uruguaya en el sudamericano u20 en 2013, en el Panamericano Universitario en 2018 y en el Sudamericano de mayores en 2021.

Además, obtuvo la beca de la Secretaría Nacional del Deporte y formó parte de la delegación que fue a China a entrenar en el 2019.

En esta última competencia, en la prueba de lanzamiento de disco quedó primera, con una distancia de 41 metros 78 centímetros, seguida por Marisel Mildel, de la Federación Olimareña de Atletismo, con 32.94, por y Florencia Brum, de la Federación Atlética de Maldonado, con 28.04.

También logró el oro en lanzamiento de bala (12.25) y lanzamiento de jabalina (32.98).

En lo personal, la lanzadora tiene objetivos para trabajar con el equipo relacionados con seguir colaborando en la formación de los atletas. “Estoy ayudando en eso y me gustaría poder hacerlo de mejor forma con los lanzadores. Ellos entrenan conmigo y con Laura, la entrenadora. Cuando ella no está tomo el rol de guía y me meto en la parte técnica, y me gusta estar en ese lugar”, contó.

Sofía, que además es licenciada en Ciencias Biológicas, tiene el objetivo a corto plazo de seguir sumando metros al récord nacional en el lanzamiento de disco; ahora mismo la meta es subir a más de 50 metros la marca, que actualmente se sitúa en 48,68m.

La competencia

La Copa se disputa todos los años y es organizada por la Confederación Uruguaya de Atletismo. Se trata de una competencia sin instancia de clasificación, en la que se compite por equipos y por marcas, por lo que cada uno busca sumar la mayor cantidad de puntos posible para aumentar el puntaje de su equipo. Cada puesto tiene un puntaje en cada disciplina y en cada categoría. El que queda en primer puesto suma 12, el segundo 9, y así sucesivamente. Luego se hace una sumatoria por equipos.

Además de las postas, los atletas violetas se destacaron en velocidad, sobre todo femenina, rama en la que obtuvieron 33 puntos en 100 metros y 36 en 200 metros.

Martina Coronato y Kevin Barboza obtuvieron las medallas de oro en 200 metros, prueba en la que Milagros Rodriguez se hizo de la de bronce y Martina Bonaudi de la de plata.

Coronato también logró el primer puesto en 100 metros, categoría en la que sumaron 17 puntos.

Acumularon otros 17 tantos en 400 metros, y Bonaudi logró la medalla de oro. En la categoría masculina Maximiliano Rodríguez obtuvo la de plata.

En 800 metros, Joaquín Godoy y Nazarena Filpo subieron al podio en segundo lugar. Filpo, además, tuvo el mismo logro en 1.500 metros.

En 110 metros con vallas, Millie Diaz salió segunda y Sofía Ingold, tercera.

Daniela Núñez logró el bronce en 3.000 metros, 3.000 con obstáculos, y en 10.000 metros.

En salto largo subieron al podio Millie Diaz a recibir la de plata y Sofía Ingold la de bronce, mismo resultado que obtuvo en salto alto, en el que Sebastián Daners salió primero y Edgard Rosabal segundo entre los varones.

En salto triple, Millie Diaz y Sebastián Daners lograron la medalla de oro.

En salto con garrocha, Edgard Rosabal y Aliusha Díaz quedaron segundos. En lanzamiento de disco Sofía Bausero fue oro y Mateo Mayora, bronce.

En relevo 4x100 metros, Milagros Rodríguez, Martina Coronato, Millie Díaz y Martina Bonaudi fueron oro. Lucía Diana, Ana Tijman, Sofía Ingold y Jimena Pérez, bronce. Joaquín Mattos, Kevin Barboza, Tommy Villasboas y Adrián Nicolari, plata.

En la prueba de relevo 4x400 metros mixto, Martina Coronato, Bruno Campero, Maximiliano Rodríguez y Martina Bonaudi se quedaron con el oro y el récord nacional. Fabricio da Rosa, Juliana Firpo, Joaquín Mattos y Nazarena Filpo fueron terceros.

En relevo 4x400 metros ambas categorías, masculina y femenina, lograron el oro Martina Coronato, Julieta Firpo, Martina Bonaudi y Nazarena Filpo; Joaquín Mattos, Joaquín Godoy, Maximiliano Rodríguez y Bruno Campero.

Milagros Rodríguez, Sofía Ingold, Isis Silva y Millie Díaz, además de Edgard Rosabal, Tomás Viñales, Lautaro Correa y Fabricio da Rosa, salieron terceros.